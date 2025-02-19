СБУ и Нацполиция задержали "агентов РФ" за взрыв в Николаеве
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
Гибель военнослужащих ВСУ и гражданских лиц в Николаеве является результатом деятельности несовершеннолетних "агентов РФ". Об этом 19 февраля сообщила Нацполиция Украины.
Украинские полицейские 14 февраля около 14:00 получили сообщение на спецлинию 102 о произошедшем в общественном месте взрыве, в результате которого погибли и пострадали люди.
"В течение суток в ходе розыскных мероприятий правоохранители установили, что к теракту причастны жители Полтавщины - четверо несовершеннолетних от 14 до 17 лет и 42-летняя женщина. Предложением быстрого заработка их завербовали спецслужбы РФ в одном из популярных мессенджеров", - сказано в официальном сообщении.
По версии украинских силовиков, действуя согласно инструкциям куратора, несовершеннолетние изготовили самодельное взрывное устройство, положили его в рюкзак и отдали 42-летней сообщнице.
"Прибыв на локацию, она поддерживала связь с куратором спецслужб РФ и по их приказу подошла к группе военнослужащих. После этого самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно через вызов на мобильный телефон. В результате взрыва она и трое военных погибли, еще семеро граждан были госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - сообщили в Нацполиции Украины.
Ранее в украинских пабликах и СМИ были опубликованы сообщения с иной версией произошедшего. Утверждалось, что женщина совершила подрыв группы силовиков по мотивам мести за насильственно мобилизованного сына. Центр противодействия дезинформации СНБО Украины подтвердил взрыв в Николаеве и гибель двух человек, назвав ложной информацию о том, что это было местью работникам ТЦКиСП (переименованных военкоматов).
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