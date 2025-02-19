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СБУ и Нацполиция задержали "агентов РФ" за взрыв в Николаеве

СБУ и Нацполиция задержали "агентов РФ" за взрыв в Николаеве - 19.02.2025 Украина.ру

СБУ и Нацполиция задержали "агентов РФ" за взрыв в Николаеве

Гибель военнослужащих ВСУ и гражданских лиц в Николаеве является результатом деятельности несовершеннолетних "агентов РФ". Об этом 19 февраля сообщила Нацполиция Украины.

2025-02-19T12:44

2025-02-19T12:44

2025-02-19T12:44

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Украинские полицейские 14 февраля около 14:00 получили сообщение на спецлинию 102 о произошедшем в общественном месте взрыве, в результате которого погибли и пострадали люди.По версии украинских силовиков, действуя согласно инструкциям куратора, несовершеннолетние изготовили самодельное взрывное устройство, положили его в рюкзак и отдали 42-летней сообщнице."Прибыв на локацию, она поддерживала связь с куратором спецслужб РФ и по их приказу подошла к группе военнослужащих. После этого самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно через вызов на мобильный телефон. В результате взрыва она и трое военных погибли, еще семеро граждан были госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - сообщили в Нацполиции Украины.Ранее в украинских пабликах и СМИ были опубликованы сообщения с иной версией произошедшего. Утверждалось, что женщина совершила подрыв группы силовиков по мотивам мести за насильственно мобилизованного сына. Центр противодействия дезинформации СНБО Украины подтвердил взрыв в Николаеве и гибель двух человек, назвав ложной информацию о том, что это было местью работникам ТЦКиСП (переименованных военкоматов).Ранее выяснилось, что Зеленский четырежды уклонялся от повесток ВСУ - Порошенко*

https://ukraina.ru/20250217/1061145103.html

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новости, николаев, украина, россия, нацполиция, вооруженные силы украины, сбу, всу, потери всу, теракт, мобилизация, снбо