Конец Зеленского. Почему с ним отказывается вести переговоры не только Путин, но и Трамп - 19.02.2025 Украина.ру
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Конец Зеленского. Почему с ним отказывается вести переговоры не только Путин, но и Трамп
Конец Зеленского. Почему с ним отказывается вести переговоры не только Путин, но и Трамп - 19.02.2025 Украина.ру
Конец Зеленского. Почему с ним отказывается вести переговоры не только Путин, но и Трамп
Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в ночь на 19 февраля по московскому времени жестко высказался о Владимире Зеленском. Из слов американского лидера можно сделать вывод: на Украине будут выборы. Впереди также маячит поиск ответа на сакраментальный вопрос: где деньги, Зе?
2025-02-19T12:48
2025-02-19T12:48
эксклюзив
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий медведев
сво
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Рейтинг Зеленского по версии ТрампаТеперь можно утверждать наверняка: Вашингтон хочет, чтобы на Украине состоялись выборы, которые по закону должны были пройти в прошлом году.Он подчеркнул, что рейтинг Зеленского сейчас – четыре процента. Опережая возможные контртезисы Киева о том, что выборы будут играть на руку России и являются сугубо желанием Кремля, Трамп отметил, что этот вопрос беспокоит "многие" страны.Президенту США явно пришлись не по душе обвинения Зеленского, когда тот выразил возмущение тем, что Украину не позвали в Саудовскую Аравию на переговоры РФ и Соединенных Штатов."Сегодня я услышал [от Украины]: "О, нас не пригласили. Ну, вы были там три года. Вы должны были закончить это три года назад. Вы не должны были начинать это. Вы могли бы заключить сделку. Я мог бы заключить сделку для Украины, которая оставила бы им почти всю землю, и ни один человек не был бы убит, и ни один город не был бы разрушен. Но они решили не делать это таким образом", - сказал Трамп.По его словам, если бы Россия хотела, то могла бы разрушить украинские города, включая столицу Украины и закончить все гораздо быстрее, однако не делает этого.Американский президент также коснулся темы американской финансовой помощи для Киева."Я думаю, что Европа дала [Украине] 100 млрд долларов, а мы, скажем, 300 [млрд] с лишним. И для них это важнее, чем для нас. Но где все эти деньги, которые были даны? Куда они уходят? Я никогда не видел отчетности об этом", - заявил Трамп.Упущенные возможности УкраиныТрамп не зря упомянул, что у Зеленского было три года, чтобы закончить войну. Более того, и это также признает новое американское руководство, у Киева была возможность вообще ее избежать.Этот тезис легко подтверждается широко известными фактами. Именно с началом правления Зеленского Украина стала сваливаться на тот путь, который привел ее к 24.02.2022.Еще задолго до точки невозврата власти этой страны могли отказаться от стремления в НАТО и не закреплять это намерение в конституции. Можно было бы начать выполнять Минские соглашения. Можно было бы предпринять решительные шаги для разрядки, когда западные разведки сообщили в Киев о скорой военной операции РФ.Вместо этого Зеленский каждый раз лишь продолжал выкликать эскалацию, начав в итоге грозить миру возможностью обзавестись ядерным оружием.Да что там говорить, уже когда российская армия стояла под Киевом у Зеленского был шанс с минимальными потерями для себя и для страны все закончить, например, в Стамбуле на переговорах в марте 2022 года.Ничего из этого не произошло.Три года спустя Украина и ее руководитель пришли к тому, к чему пришли: дела на фронте все хуже, Зеленский на Западе стремительно превращается из иконы в изгоя, а деятели режима вынуждены писать духоподъемные сообщения, за которыми без труда угадывается страх. Страх за свои кресла, страх за свое будущее."Продолжаем работать и бороться за Независимость", - глава Офиса президента Андрей Ермак."Выстоим", - начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов*."Все будет Украина, друзья", - глава т.н. центра по противодействию дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.Все эти благоглупости написаны ими после прослушивания речи Трампа. Дальше всех пошла депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, которая и вовсе отправила президента США по короткому и известному на русскоязычном пространстве нецензурному адресу.Кусают руку, которая их кормитНеужели вся эта гоп-компания, которая еще вчера готова была сдать американцам Украину со всеми потрохами и редкоземельными металлами, теперь всерьез намерена бросить вызов Соединенным Штатам?"Перекормленная жирная тварь набросилась на хозяина, который поставил на паузу выдачу корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож. И тогда от отчаяния тварь решила укусить хозяина и побольнее. Истекая липкой слюной, она вцепилась в руку кормильца. В руку президента США", - написал у себя в телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Продолжая данную аллегорию, он предполагает, что "хозяину агрессивной твари придется проверить, не страдает ли животное бешенством, чтобы защитить свое здоровье"."Для этого, как известно, есть два способа. Первый – сразу лечиться самому, получив болезненную прививку, шесть уколов от смертельного заболевания, параллельно наблюдая за поведением подозрительной твари. А второй, наиболее достоверный способ предотвратить распространение бешенства – на всякий случай поскорее усыпить больное животное для посмертного исследования тканей головного мозга", - пишет Медведев.Какой из этих способов выберет администрация Трампа, покажет время, подытожил он.*Включен в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму РосфинмониторингаПочему Трамп делает ставку на евроскептиков - в материале издания Украина.ру Александр Камкин: Народный трибун Трамп хочет разграбить Украину, а Европа играет в доброго полицейского.
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Павел Котов
Павел Котов
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий медведев, сво
Эксклюзив, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, СВО

Конец Зеленского. Почему с ним отказывается вести переговоры не только Путин, но и Трамп

12:48 19.02.2025
 
Фото: Alina Smutko/File Photo, Reuters, Владимир Зеленский
Фото: Alina Smutko/File Photo, Reuters, Владимир Зеленский
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в ночь на 19 февраля по московскому времени жестко высказался о Владимире Зеленском. Из слов американского лидера можно сделать вывод: на Украине будут выборы. Впереди также маячит поиск ответа на сакраментальный вопрос: где деньги, Зе?
Рейтинг Зеленского по версии Трампа
Теперь можно утверждать наверняка: Вашингтон хочет, чтобы на Украине состоялись выборы, которые по закону должны были пройти в прошлом году.
"Я бы сказал, что, знаете, когда они (Украина - ред.) хотят место за столом [переговоров], можно сказать, что люди должны сказать, знаете, прошло много времени с тех пор, как у нас были выборы", - сказал Трамп.
Он подчеркнул, что рейтинг Зеленского сейчас – четыре процента.
Опережая возможные контртезисы Киева о том, что выборы будут играть на руку России и являются сугубо желанием Кремля, Трамп отметил, что этот вопрос беспокоит "многие" страны.
Президенту США явно пришлись не по душе обвинения Зеленского, когда тот выразил возмущение тем, что Украину не позвали в Саудовскую Аравию на переговоры РФ и Соединенных Штатов.
"Сегодня я услышал [от Украины]: "О, нас не пригласили. Ну, вы были там три года. Вы должны были закончить это три года назад. Вы не должны были начинать это. Вы могли бы заключить сделку. Я мог бы заключить сделку для Украины, которая оставила бы им почти всю землю, и ни один человек не был бы убит, и ни один город не был бы разрушен. Но они решили не делать это таким образом", - сказал Трамп.
По его словам, если бы Россия хотела, то могла бы разрушить украинские города, включая столицу Украины и закончить все гораздо быстрее, однако не делает этого.
Американский президент также коснулся темы американской финансовой помощи для Киева.
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"Я думаю, что Европа дала [Украине] 100 млрд долларов, а мы, скажем, 300 [млрд] с лишним. И для них это важнее, чем для нас. Но где все эти деньги, которые были даны? Куда они уходят? Я никогда не видел отчетности об этом", - заявил Трамп.
Упущенные возможности Украины
Трамп не зря упомянул, что у Зеленского было три года, чтобы закончить войну. Более того, и это также признает новое американское руководство, у Киева была возможность вообще ее избежать.
Этот тезис легко подтверждается широко известными фактами. Именно с началом правления Зеленского Украина стала сваливаться на тот путь, который привел ее к 24.02.2022.
Еще задолго до точки невозврата власти этой страны могли отказаться от стремления в НАТО и не закреплять это намерение в конституции. Можно было бы начать выполнять Минские соглашения. Можно было бы предпринять решительные шаги для разрядки, когда западные разведки сообщили в Киев о скорой военной операции РФ.
Вместо этого Зеленский каждый раз лишь продолжал выкликать эскалацию, начав в итоге грозить миру возможностью обзавестись ядерным оружием.
Да что там говорить, уже когда российская армия стояла под Киевом у Зеленского был шанс с минимальными потерями для себя и для страны все закончить, например, в Стамбуле на переговорах в марте 2022 года.
Ничего из этого не произошло.
Три года спустя Украина и ее руководитель пришли к тому, к чему пришли: дела на фронте все хуже, Зеленский на Западе стремительно превращается из иконы в изгоя, а деятели режима вынуждены писать духоподъемные сообщения, за которыми без труда угадывается страх. Страх за свои кресла, страх за свое будущее.
"Продолжаем работать и бороться за Независимость", - глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Выстоим", - начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов*.
"Все будет Украина, друзья", - глава т.н. центра по противодействию дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
Все эти благоглупости написаны ими после прослушивания речи Трампа. Дальше всех пошла депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, которая и вовсе отправила президента США по короткому и известному на русскоязычном пространстве нецензурному адресу.
Кусают руку, которая их кормит
Неужели вся эта гоп-компания, которая еще вчера готова была сдать американцам Украину со всеми потрохами и редкоземельными металлами, теперь всерьез намерена бросить вызов Соединенным Штатам?
"Перекормленная жирная тварь набросилась на хозяина, который поставил на паузу выдачу корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож. И тогда от отчаяния тварь решила укусить хозяина и побольнее. Истекая липкой слюной, она вцепилась в руку кормильца. В руку президента США", - написал у себя в телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Продолжая данную аллегорию, он предполагает, что "хозяину агрессивной твари придется проверить, не страдает ли животное бешенством, чтобы защитить свое здоровье".
"Для этого, как известно, есть два способа. Первый – сразу лечиться самому, получив болезненную прививку, шесть уколов от смертельного заболевания, параллельно наблюдая за поведением подозрительной твари. А второй, наиболее достоверный способ предотвратить распространение бешенства – на всякий случай поскорее усыпить больное животное для посмертного исследования тканей головного мозга", - пишет Медведев.
Какой из этих способов выберет администрация Трампа, покажет время, подытожил он.
*Включен в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму Росфинмониторинга
Почему Трамп делает ставку на евроскептиков - в материале издания Украина.ру Александр Камкин: Народный трибун Трамп хочет разграбить Украину, а Европа играет в доброго полицейского.
 
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