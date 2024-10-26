Михеев: Рано или поздно Запад доиграется и поставит мир на на порог ядерной войны - 26.10.2024 Украина.ру
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Михеев: Рано или поздно Запад доиграется и поставит мир на на порог ядерной войны
Михеев: Рано или поздно Запад доиграется и поставит мир на на порог ядерной войны - 26.10.2024 Украина.ру
Михеев: Рано или поздно Запад доиграется и поставит мир на на порог ядерной войны
Западу выгодно прикрывать “спонсорство” Украины риском ядерной войны с Россией. В это же время в Америке желают усыпить бдительность России, чтобы нанести удары, а потом де-факто их легализовать
2024-10-26T05:40
2024-10-26T05:40
новости
украина
россия
германия
нато
вооруженные силы украины
верховная рада
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский политолог Сергей Михеев.Эксперт считает, что европейцы получили только одни проблемы от поддержки Украины, но инерция этого конфликта очень сильная.Он заявил, что Запад может усыпить бдительность России, нанести удары, а потом де-факто их легализовать. По его словам, самое страшное состоит в том, что это не приведет к победе над Россией, но поставит мир на грань ядерной войны.Эксперт также высказал мнение, что украинское государство не имеет права на существование.“Но политика – это искусство возможного. Официальная Москва такой задачи никогда не ставила. Ее бы вполне устроил некий вариант Стамбульских соглашений. Выход из украинского кризиса будет найден только тогда, когда каждая из сторон сможет объявить о своем успехе, скрыв свои неудачи. Ситуация будет развиваться именно так, если она не перейдет в горячую эскалацию”, — заключил Михеев.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков поделился своей точкой зрения по поводу материальной помощи Европы Украине. По его мнению, Украину не стоит недооценивать. Помимо того, что весь Запад накачивает ее деньгами, техникой и оружием, Украина – самое большое после России государство Европы, сформировавшееся на обломках СССР, пояснил эксперт."Если сейчас Киев понизит призывной возраст, он сможет набрать в армию 500 тысяч человек. А сам НАТО планирует увеличить свою европейскую группировку до 131 бригады по 5 тысяч человек. Вы на это смотрите. А не на то, что "Рамштайн" перенесся на неопределенный срок", — подкрепил свои предположения Ермаков.Более подробно об этом — в интервью Тимофей Ермаков: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и ЗапорожьеПолитолог, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов в интервью изданию Украина.ру заметил, что Украина проигрывает, и ей нужно больше вооружений.По его словам, на все решения в Европе влияют два фактора: наступление России и приближающиеся выборы в США. Германия и Европа не бросят Украину, а будет поставлять оружие с нарастающими темпами, добавил эксперт."Украину они не бросят и продолжат накачивать ее оружием. На встрече с Зеленским Шольц объявил о предоставлении военной помощи Украине на 600 млн евро. А до конца года будет поставлено вооружений на 1,4 млрд евро. Это помимо тех вооружений, которые были заказаны в начале года. А в этом году только одна Германия выделила 8 млрд", — напомнил Борисов.Подробнее о поддержке Украины со стороны Европы — в интервью Тимофей Борисов: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронтРанее депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что создаваемый в Германии штаб НАТО для помощи Киеву лишь усугубит ситуацию на Украине и погубит ееОб этом — в материале Новый штаб НАТО в Германии погубит Украину — депутат ГосдумыНемецкое издание Bild* со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ сообщило, что передача Киеву тяжелой военной техники завершена, в том числе речь идет и о танках Leopard 2, БТР и самоходных гаубицах. Владимиру Зеленскому также не удалось убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.В то же время представитель партии "Зеленых" Антон Хофрайтер в интервью дюссельдорфской газете "Rheinische Post" призвал к увеличению поставок на Украину средств ПВО, боеприпасов и оружия дальнего действия.Подробнее о немецких поставках оружия на Украину в статье — Ringtausch или круговой обмен. Германия не отказывается от военной поддержки УкраиныПолный текст интервью — Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещь* СМИ-иноагент
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новости, украина, россия, германия, нато, вооруженные силы украины, верховная рада, детали
Новости, Украина, Россия, Германия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, детали

Михеев: Рано или поздно Запад доиграется и поставит мир на на порог ядерной войны

05:40 26.10.2024
 
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
- РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
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Западу выгодно прикрывать “спонсорство” Украины риском ядерной войны с Россией. В это же время в Америке желают усыпить бдительность России, чтобы нанести удары, а потом де-факто их легализовать
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский политолог Сергей Михеев.
Эксперт считает, что европейцы получили только одни проблемы от поддержки Украины, но инерция этого конфликта очень сильная.
“Российские СМИ часто подыгрывают западной пропаганде, говоря о том, что наша победа на Украине приведет к гибели Запада. Это неправда. Но именно этот тезис помогает США и Европе говорить о том, что нужно поддерживать Украину несмотря на риск ядерной войны с Россией, "потому что иначе нам конец". Надо показать, что с потерей Украины для Европы жизнь не заканчивается. И надо показать, что есть возможности найти некий компромисс. Это сейчас даже важнее, чем успехи на поле боя”, — поделился своими взглядами Михеев.
Он заявил, что Запад может усыпить бдительность России, нанести удары, а потом де-факто их легализовать. По его словам, самое страшное состоит в том, что это не приведет к победе над Россией, но поставит мир на грань ядерной войны.
Эксперт также высказал мнение, что украинское государство не имеет права на существование.
“Но политика – это искусство возможного. Официальная Москва такой задачи никогда не ставила. Ее бы вполне устроил некий вариант Стамбульских соглашений. Выход из украинского кризиса будет найден только тогда, когда каждая из сторон сможет объявить о своем успехе, скрыв свои неудачи. Ситуация будет развиваться именно так, если она не перейдет в горячую эскалацию”, — заключил Михеев.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков поделился своей точкой зрения по поводу материальной помощи Европы Украине. По его мнению, Украину не стоит недооценивать. Помимо того, что весь Запад накачивает ее деньгами, техникой и оружием, Украина – самое большое после России государство Европы, сформировавшееся на обломках СССР, пояснил эксперт.
"Если сейчас Киев понизит призывной возраст, он сможет набрать в армию 500 тысяч человек. А сам НАТО планирует увеличить свою европейскую группировку до 131 бригады по 5 тысяч человек. Вы на это смотрите. А не на то, что "Рамштайн" перенесся на неопределенный срок", — подкрепил свои предположения Ермаков.
Более подробно об этом — в интервью Тимофей Ермаков: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье
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Вчера, 12:21
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Политолог, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов в интервью изданию Украина.ру заметил, что Украина проигрывает, и ей нужно больше вооружений.
По его словам, на все решения в Европе влияют два фактора: наступление России и приближающиеся выборы в США. Германия и Европа не бросят Украину, а будет поставлять оружие с нарастающими темпами, добавил эксперт.
"Украину они не бросят и продолжат накачивать ее оружием. На встрече с Зеленским Шольц объявил о предоставлении военной помощи Украине на 600 млн евро. А до конца года будет поставлено вооружений на 1,4 млрд евро. Это помимо тех вооружений, которые были заказаны в начале года. А в этом году только одна Германия выделила 8 млрд", — напомнил Борисов.
Подробнее о поддержке Украины со стороны Европы — в интервью Тимофей Борисов: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронт
Ранее депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что создаваемый в Германии штаб НАТО для помощи Киеву лишь усугубит ситуацию на Украине и погубит ее
Об этом — в материале Новый штаб НАТО в Германии погубит Украину — депутат Госдумы
Немецкое издание Bild* со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ сообщило, что передача Киеву тяжелой военной техники завершена, в том числе речь идет и о танках Leopard 2, БТР и самоходных гаубицах. Владимиру Зеленскому также не удалось убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
В то же время представитель партии "Зеленых" Антон Хофрайтер в интервью дюссельдорфской газете "Rheinische Post" призвал к увеличению поставок на Украину средств ПВО, боеприпасов и оружия дальнего действия.
Подробнее о немецких поставках оружия на Украину в статье — Ringtausch или круговой обмен. Германия не отказывается от военной поддержки Украины
Полный текст интервью — Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещь
* СМИ-иноагент
 
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05:40Михеев: Рано или поздно Запад доиграется и поставит мир на на порог ядерной войны
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