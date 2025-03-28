Корабли зашли строем: подполье предупредило о необычном оживлении ВСУ в порту Одессы - 28.03.2025 Украина.ру
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Корабли зашли строем: подполье предупредило о необычном оживлении ВСУ в порту Одессы
Корабли зашли строем: подполье предупредило о необычном оживлении ВСУ в порту Одессы - 28.03.2025 Украина.ру
Корабли зашли строем: подполье предупредило о необычном оживлении ВСУ в порту Одессы
В одесском порту во второй половине дня 27 марта было зафиксировано необычное оживление. Об этом уже сегодня, 28 марта, написал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Телеграм-канале
2025-03-28T10:19
2025-03-28T10:19
новости
украина
одесса
европа
вооруженные силы украины
всу
корабль
порт
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Он утверждает, что с утра в порту находился всего один корабль, "всех выгнали в море". При этом весь день была слышна стрельба, которую власти города объяснили учениями. А уже после обеда суда "чуть ли не строем, буквально цепочкой" начали возвращаться на свои причалы, заявил Лебедев.Стоит напомнить, что еще в начале марта российские военкоры обращали внимание на рост числа ударов по объектам ВСУ в Одессе. Тогда высказывалось предположение, что целью атак стали, в том числе и корабли, перевозящие оружие. Кроме того, ряд экспертов неоднократно подчеркивал важность одесского порта, который обеспечивает перевалку на Украину военных грузов из Европы.О других новостях, которые успели произойти к утру сегодняшнего дня, 28 марта, — в публикации Главное за ночь 28 марта.
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новости, украина, одесса, европа, вооруженные силы украины, всу, корабль, порт
Новости, Украина, Одесса, Европа, Вооруженные силы Украины, ВСУ, корабль, порт

Корабли зашли строем: подполье предупредило о необычном оживлении ВСУ в порту Одессы

10:19 28.03.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКорабли НАТО вошли в порт Одессы
Корабли НАТО вошли в порт Одессы - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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В одесском порту во второй половине дня 27 марта было зафиксировано необычное оживление. Об этом уже сегодня, 28 марта, написал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Телеграм-канале
Он утверждает, что с утра в порту находился всего один корабль, "всех выгнали в море". При этом весь день была слышна стрельба, которую власти города объяснили учениями. А уже после обеда суда "чуть ли не строем, буквально цепочкой" начали возвращаться на свои причалы, заявил Лебедев.

"Очень длительные оказались эти учения. Такое впечатление, будто оккупанты чего-то конкретного боятся, к чему-то готовятся. Это впечатление усиливает стоящий все утро посреди Заводской гавани мордой на восток крупный серый военный катер", — написал подпольщик.

Стоит напомнить, что еще в начале марта российские военкоры обращали внимание на рост числа ударов по объектам ВСУ в Одессе. Тогда высказывалось предположение, что целью атак стали, в том числе и корабли, перевозящие оружие. Кроме того, ряд экспертов неоднократно подчеркивал важность одесского порта, который обеспечивает перевалку на Украину военных грузов из Европы.
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О других новостях, которые успели произойти к утру сегодняшнего дня, 28 марта, — в публикации Главное за ночь 28 марта.
 
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