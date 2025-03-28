https://ukraina.ru/20250328/1062113214.html

Корабли зашли строем: подполье предупредило о необычном оживлении ВСУ в порту Одессы

Корабли зашли строем: подполье предупредило о необычном оживлении ВСУ в порту Одессы - 28.03.2025 Украина.ру

Корабли зашли строем: подполье предупредило о необычном оживлении ВСУ в порту Одессы

В одесском порту во второй половине дня 27 марта было зафиксировано необычное оживление. Об этом уже сегодня, 28 марта, написал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Телеграм-канале

2025-03-28T10:19

2025-03-28T10:19

2025-03-28T10:19

новости

украина

одесса

европа

вооруженные силы украины

всу

корабль

порт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102553/66/1025536604_0:175:3275:2017_1920x0_80_0_0_1426d0117bf9790a539b4eb43467ac15.jpg

Он утверждает, что с утра в порту находился всего один корабль, "всех выгнали в море". При этом весь день была слышна стрельба, которую власти города объяснили учениями. А уже после обеда суда "чуть ли не строем, буквально цепочкой" начали возвращаться на свои причалы, заявил Лебедев.Стоит напомнить, что еще в начале марта российские военкоры обращали внимание на рост числа ударов по объектам ВСУ в Одессе. Тогда высказывалось предположение, что целью атак стали, в том числе и корабли, перевозящие оружие. Кроме того, ряд экспертов неоднократно подчеркивал важность одесского порта, который обеспечивает перевалку на Украину военных грузов из Европы.О других новостях, которые успели произойти к утру сегодняшнего дня, 28 марта, — в публикации Главное за ночь 28 марта.

https://ukraina.ru/20250328/1062112242.html

украина

одесса

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, одесса, европа, вооруженные силы украины, всу, корабль, порт