Корабли зашли строем: подполье предупредило о необычном оживлении ВСУ в порту Одессы
В одесском порту во второй половине дня 27 марта было зафиксировано необычное оживление. Об этом уже сегодня, 28 марта, написал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Телеграм-канале
Он утверждает, что с утра в порту находился всего один корабль, "всех выгнали в море". При этом весь день была слышна стрельба, которую власти города объяснили учениями. А уже после обеда суда "чуть ли не строем, буквально цепочкой" начали возвращаться на свои причалы, заявил Лебедев.
"Очень длительные оказались эти учения. Такое впечатление, будто оккупанты чего-то конкретного боятся, к чему-то готовятся. Это впечатление усиливает стоящий все утро посреди Заводской гавани мордой на восток крупный серый военный катер", — написал подпольщик.
Стоит напомнить, что еще в начале марта российские военкоры обращали внимание на рост числа ударов по объектам ВСУ в Одессе. Тогда высказывалось предположение, что целью атак стали, в том числе и корабли, перевозящие оружие. Кроме того, ряд экспертов неоднократно подчеркивал важность одесского порта, который обеспечивает перевалку на Украину военных грузов из Европы.
О других новостях, которые успели произойти к утру сегодняшнего дня, 28 марта, — в публикации Главное за ночь 28 марта.