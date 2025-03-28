ВС РФ рассказали о многоуровневом "муравейнике" ВСУ под Часовым Яром - 28.03.2025 Украина.ру
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ВС РФ рассказали о многоуровневом "муравейнике" ВСУ под Часовым Яром
ВС РФ рассказали о многоуровневом "муравейнике" ВСУ под Часовым Яром - 28.03.2025 Украина.ру
ВС РФ рассказали о многоуровневом "муравейнике" ВСУ под Часовым Яром
Российские военный нашли подземный укрепрайон ВСУ в районе города Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 марта сообщил телеканал "Звезда"
2025-03-28T10:42
2025-03-28T10:42
новости
россия
украина
днр
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вооруженные силы украины
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По словам командира 299-го парашютно-десантного полка с позывным Нил, трехуровневый "муравейник" с многочисленными помещениями и переходами был обнаружен на территории лесной базы отдыха "Часовоярец". Также отмечается, что вход в подземный укрепрайон защищала сеть опорных пунктов ВСУ, оборудованных в проломах труб пересохшего канала "Северский Донец — Донбасс". Кроме того, уточняется, что все подходы были перекрыты многочисленными минами "растяжками".Бойцы ВС РФ установили, что "муравейник" был оборудован украинскими военными еще в 2017 году, и тогда в нем располагался штаб объявленной киевскими властями АТО в Донбассе. Также здесь укрывались военные советники НАТО.Тем временем о ходе боевых действий на Украине рассказал президент России Владимир Путин. Подробности в публикации "Мы их добьём". Главное на Украине на утро 28 марта.
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украина
днр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, днр, донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Украина, ДНР, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

ВС РФ рассказали о многоуровневом "муравейнике" ВСУ под Часовым Яром

10:42 28.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Российские военный нашли подземный укрепрайон ВСУ в районе города Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 марта сообщил телеканал "Звезда"
По словам командира 299-го парашютно-десантного полка с позывным Нил, трехуровневый "муравейник" с многочисленными помещениями и переходами был обнаружен на территории лесной базы отдыха "Часовоярец".
Также отмечается, что вход в подземный укрепрайон защищала сеть опорных пунктов ВСУ, оборудованных в проломах труб пересохшего канала "Северский Донец — Донбасс". Кроме того, уточняется, что все подходы были перекрыты многочисленными минами "растяжками".
"Первый слой — боевой, где несли боевое дежурство. Ниже — углубление для ночлега и жизнедеятельности. Ну и третий — для генераторов", — пояснил собеседник издания.
Бойцы ВС РФ установили, что "муравейник" был оборудован украинскими военными еще в 2017 году, и тогда в нем располагался штаб объявленной киевскими властями АТО в Донбассе. Также здесь укрывались военные советники НАТО.
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
10:07
Киев, Сумы, Харьков и Херсон: армия России атаковала военные цели на УкраинеМинувшей ночью российские войска нанесли удары по военным объектам ВСУ в Харьковской области, Херсоне, Киеве, Днепропетровске и Сумах. Об этом стало известно в пятницу, 28 марта
Тем временем о ходе боевых действий на Украине рассказал президент России Владимир Путин. Подробности в публикации "Мы их добьём". Главное на Украине на утро 28 марта.
 
НовостиРоссияУкраинаДНРДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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