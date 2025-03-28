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ВС РФ рассказали о многоуровневом "муравейнике" ВСУ под Часовым Яром
ВС РФ рассказали о многоуровневом "муравейнике" ВСУ под Часовым Яром - 28.03.2025 Украина.ру
ВС РФ рассказали о многоуровневом "муравейнике" ВСУ под Часовым Яром
Российские военный нашли подземный укрепрайон ВСУ в районе города Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 марта сообщил телеканал "Звезда"
2025-03-28T10:42
2025-03-28T10:42
2025-03-28T10:42
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По словам командира 299-го парашютно-десантного полка с позывным Нил, трехуровневый "муравейник" с многочисленными помещениями и переходами был обнаружен на территории лесной базы отдыха "Часовоярец". Также отмечается, что вход в подземный укрепрайон защищала сеть опорных пунктов ВСУ, оборудованных в проломах труб пересохшего канала "Северский Донец — Донбасс". Кроме того, уточняется, что все подходы были перекрыты многочисленными минами "растяжками".Бойцы ВС РФ установили, что "муравейник" был оборудован украинскими военными еще в 2017 году, и тогда в нем располагался штаб объявленной киевскими властями АТО в Донбассе. Также здесь укрывались военные советники НАТО.Тем временем о ходе боевых действий на Украине рассказал президент России Владимир Путин. Подробности в публикации "Мы их добьём". Главное на Украине на утро 28 марта.
https://ukraina.ru/20250328/1062112242.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, днр, донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Украина, ДНР, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, ВС РФ
ВС РФ рассказали о многоуровневом "муравейнике" ВСУ под Часовым Яром
Российские военный нашли подземный укрепрайон ВСУ в районе города Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 марта сообщил телеканал "Звезда"