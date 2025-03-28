https://ukraina.ru/20250328/1062111514.html

"Мы их добьём". Главное на Украине на утро 28 марта

"Мы их добьём". Главное на Украине на утро 28 марта - 28.03.2025 Украина.ру

"Мы их добьём". Главное на Украине на утро 28 марта

Президент России Владимир Путин рассказал о ходе боевых действий на Украине

2025-03-28T09:43

2025-03-28T09:43

2025-03-28T09:43

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Во время общения с личным составом атомного подводного крейсера "Архангельск" президент России Владимир Путин рассказал о происходившем и происходящем на Украине."Что происходит сегодня, в принципе, тоже понятно. По всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой. Я еще совсем недавно говорил "мы их дожмем", есть основания полагать, что мы их добьем. Думаю, что только должно прийти осознание того, что происходит, у самого украинского народа", — рассказал Путин об обстановке на фронте.Он также рассказал о том, что на Украине существует проблема, "о которой как бы говорят но вскользь"."В чём она заключается? Заключается в том, что очень большое влияние в стране, на Украине, с самого начала после развала Советского Союза имеют так называемые нацики, как их в самой Украине называют, националисты – люди неонацистских взглядов, и не мы это только придумали. Что любопытно, об этом тоже сейчас мало кто вспоминает", — отметил президент России.Путин напомнил, что ещё в 2017 году в Конгресс США была внесена поправка в закон, который запрещал финансировать, поддерживать и иметь какие бы то ни было отношения с таким подразделением, как "Азов"* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.), и "прямо американский законодатель назвал эту военизированную организацию террористической и антисемитской"."Больше того, хоть и Сенат тогда не поддержал, но через год, по-моему, через два, все-таки, инициаторы этого закона, а среди них был старейший депутат Конгресса США, все-таки поддержали этот закон, и он был принят Конгрессом. Конгресс США назвал эту организацию террористической, антисемитской, неонацистской", — указал Путин.Он подчеркнул, что с тех пор ничего не изменилось и сущность "Азова"*. А вот отношение к формированию со стороны США изменилось."В 2022 году Госдеп со ссылкой на то, что это формирование, "Азов"*, вошло в вооруженные силы Украины, принял решение о том, что – видимо, закон там был выстроен соответствующим образом, – можно им оказывать содействие. Оттого, что он был интегрирован в вооруженные силы Украины, ничего же, по сути, не изменилось. Их взгляды, их действия все остались такими, какими они были и вначале", — заявил президент России.Он указал, что сейчас эти подразделения, в том числе "Азов"*, "планируют усилить и создать тоже из них дивизии". В свою очередь это означает, что такие люди приобретают всё больше оружия, больше сторонников и ставят под ружье других, навязывая им свои взгляды."К чему это приводит? Приводит к тому, что гражданские органы власти, они сегодня на самом деле в соответствии с конституцией Украины не являются законными. Выборы-то не были проведены там президента, а конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти, губернаторы назначаются и так далее. Если он сам нелегитимный, то все остальные тоже", — указал Путин.Он отметил, что в условиях этой фактической нелегитимности неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей."Это к чему приводит, может привести? Что фактическая власть находится в их руках. А это значит в свою очередь, что и так-то непонятно, с кем подписывать какие документы, и так-то непонятно, какую силу они имеют, потому что завтра придут другие руководители, которые пройдут через выборы и скажут: "Кто там подписывал – мы не знаем, до свидания"", — подчеркнул президент России.По его словам, дело даже не в этом, а в том, что неонацистские формирования такие, как "Азов"* "фактически начинают руководить страной"."И возникает вопрос: а как быть-то, как с ними вести переговоры? Правда, в таких случаях международная практика идет по известному пути – в рамках миротворческой деятельности Организации Объединённых Наций несколько раз уже было то, что называется внешним управлением, временной администрацией", — отметил Путин.Он отметил, что так было Восточном Тиморе, в некоторых частях бывшей Югославии, так было в Новой Гвинее."В общем, такая практика есть. И в принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН с Соединёнными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления", — указал президент России.По словам Путина, это нужно для того, чтобы "провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надёжными и стабильными".Путин отметил, что это только один из вариантов. Существуют и другие варианты."Сейчас просто нет возможности все по полочкам раскладывать, а может быть, даже и невозможно все разложить, потому что ситуация быстро меняется, но это один из вариантов. И такая практика в работе Организации Объединенных Наций имеется, я уже некоторые примеры назвал. Но в целом мы приветствуем разрешение любых конфликтов, в том числе и этого мирными средствами. Только не за наш счёт", — подытожил президент России.На Украине усмотрели в словах Путина послание президенту США Дональду Трампу. Так, комментируя слова президента России о том, что РФ готова работать с любыми странами, которые стремятся к урегулированию конфликта на Украине, популярный украинский телеграм-канал "Легитимный" указал, что Путин "снова дал пас Трампу, что не отказывается от переговоров". Также авторы канала указали, что Путин сразу же предложил свой план решения по украинскому вопросу."Ждём ход Трампа", — отметили авторы канала.При этом некоторые народные депутаты Украины поддержали план Путина."Как по мне, логичный и понятный план, а главное – соответствующий действительности", — указал парламентарий Артём Дмитрук.При этом власти Украины заявления президента России пока не прокомментировали.* - запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.О том, как европейские лидеры пытались решить судьбу Украины — в статье Виктории Титовой "Не быть, а казаться: потешный саммит в Париже".

https://ukraina.ru/20250327/1062101547.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, артем дмитрук, владимир путин, "азов", сенат, оон, сша, россия, украина