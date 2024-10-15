https://ukraina.ru/20241015/1058087344.html

Тимофей Борисов: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронт

Тимофей Борисов: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронт - 15.10.2024 Украина.ру

Тимофей Борисов: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронт

Бундесвер пытается увеличить свой бюджет на счет ремонта дорог, в том числе и железных, по которым можно было перебрасывать бронетехнику, артиллерию, РСЗО, чтобы мосты, которые не приспособлены для перевозки тяжелых грузов, могли бы их выдерживать. То есть они готовятся к переброске больших соединений на восточный фронт из портов Западной Европы.

2024-10-15T05:45

2024-10-15T05:45

2024-10-15T05:45

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украина

германия

европа

олаф шольц

владимир зеленский

борис писториус

бундесвер

нато

вооруженные силы украины

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.Немецкое издание Bild* со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ сообщило, что передача Киеву тяжелой военной техники завершена, в том числе речь идет и о танках Leopard 2, БТР и самоходных гаубицах. Владимиру Зеленскому также не удалось убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. В то же время представитель партии "Зеленых" Антон Хофрайтер в интервью дюссельдорфской газете "Rheinische Post" призвал к увеличению поставок на Украину средств ПВО, боеприпасов и оружия дальнего действия.- Тимофей, говорит ли это о расколе среди германской элиты?- Никакого раскола нет. На все решения в Европе влияют два фактора: наше наступление и приближающиеся выборы в США. Уверен, что Германия и Европа не бросят Украину, а будет поставлять оружие с нарастающими темпами.Когда шли переговоры об остановке боевых действий в Корее по линии 38-й параллели, интенсивность боев только нарастала, чтобы усилить переговорные позиции сторон. Так же будет в случае Украины.Что касается заявлений ястребов Штрак-Циммерман, Кизеветтера, Хофрайтера то это – плач Ярославны. Они понимают, что Украина проигрывает, и ей нужно больше вооружений. Время бесконтрольных поставок заканчивается, и у Европы нет денег. Но Украину они не бросят и продолжат накачивать ее оружием.На встрече с Зеленским Шольц объявил о предоставлении военной помощи Украине на 600 млн евро. А до конца года будет поставлено вооружений на 1,4 млрд евро. Это помимо тех вооружений, которые были заказаны в начале года. А в этом году только одна Германия выделила 8 млрд.- Председатель комитета по обороне Маркус Фабер заявил, что Бундесверу необходимы дополнительные 35 000 солдат для удовлетворения новых требований НАТО. Где власти Германии найдут средства, чтобы увеличивать штатную численность своих военных, одновременно помогая Украине?- Фабер пришел на этот пост вместо Штрак-Циммерман, которая перешла в Европарламент. Он такой же ястреб, как и она. Оба представители партии Свободных демократов. Фабер заявил, что ежегодные расходы на оборону нужно увеличить с двух до трех процентов. Эти деньги пойдут якобы на Бундесвер, но на самом деле это будут расходы на довооружение Украины. То есть техника будет поставляться Бундесверу и сразу передаваться Украине. Это крестьянская хитрость. Они пытаются найти в бюджетных статьях лазейки, чтобы увеличить помощь Украине.Да, тяжелые танки на Украине мы уже не увидим. И Шольц, и Бундесвер, и комитеты по обороне пользуются расчетами, которые показывают, что у Украины нет больше сил набрать контингент для нового контрнаступа, как в июне прошлого года. А если у них нет ресурсов, то для чего поставлять на Украину тяжелые танки? Это дорогостоящее вооружение.А если Украина переходит к обороне, то и оружие ей надо поставлять для обороны. Для обороны им нужны легкие орудия, которые могут останавливать российскую технику, а не бить далеко Panzerhaubitze 2000, это же штучный товар. Украине надо давать ПВО, как ПЗРК, так и системы IRIS-Т. То есть бюджет пытаются увеличить под конкретную задачу, потому что ВСУ переходят к обороне.То, что Германия снижает поддержку Украины, совершенно не так. Это фейк. Таким образом пытаются обмануть немецкий народ и нас.- А где будут нести службу 35 тысяч новых солдат Бундесвера? В Литве, где формируется немецкая танковая бригада?- Сомневаюсь, что они наберут это количество. Это давняя история. Они хотели увеличить армию со 180 тысяч до 200 тысяч. И не смогли. Это очень большие расходы. Численность танковой бригады Бундесвера в Литве – пять тысяч военных. И не прекращаются подковерные переговоры, кто все это будет финансировать. Ведь надо построить военный городок, школы, детские сады для семей военнослужащих. Литва за это платить не хочет, но и Германия не хочет. Решения по этому вопросу пока нет.- В Финляндии и Швеции среди населения распространили инструкции, как вести себя во время вооруженного конфликта. Это рядовая процедура, или следует серьезно отнестись к военным приготовлениям в этих странах?- Европа и НАТО готовятся к войне с нами, это очень серьезно.- А сроки завершения этой подготовки можем сейчас определить?- Будем исходить из слов министра обороны ФРГ Писториуса, который говорил про 2029 год. Но я не исключаю, что это произойдет раньше, в 2027 году. Сейчас они пытаются наладить переброску войск из дальних районов, которые не будут подвержены нашим ракетным ударам, по железным дорогам Германии на восточный фронт.Бундесвер пытается увеличить свой бюджет на счет ремонта дорог, в том числе и железных, по которым можно было перебрасывать бронетехнику, артиллерию, РСЗО, чтобы мосты, которые не приспособлены для перевозки тяжелых грузов, могли бы их выдерживать. То есть они готовятся к переброске больших соединений на восточный фронт из портов Западной Европы.- Речь идет о подготовке северо-западных регионов России как будущего театра военных действий?- Да. Уверен, что рассматриваются сценарии внезапного нападения на Россию. Во время телефонного разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера (в феврале 2024 года – ред.) инспектор ВВС генерал Герхартц рассматривал сценарий, при котором в случае поставок ракет Taurus на Украину, немецкие специалисты могли бы их перепрограммировать для ударов по Крымскому мосту.То есть в этом телефонном разговоре, который был перехвачен, рассматривался именно военный сценарий. Для этого военные и существуют, чтобы рассматривать разные варианты событий. Но сейчас разрабатываются сценарии нападения на нашу страну. *Организация выполняет функции иностранного агентаО том, как нынешняя ситуация отражается на экономике Украины - в статье Ивана Лизана Экономика Украины и война: мысли о Чернороссии, новые налоги и дунайский экономический кризис

https://ukraina.ru/20241014/1058080373.html

https://ukraina.ru/20241014/1058081818.html

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интервью, украина, германия, европа, олаф шольц, владимир зеленский, борис писториус, бундесвер, нато, вооруженные силы украины, всу