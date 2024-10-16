Новый штаб НАТО в Германии погубит Украину — депутат Госдумы - 16.10.2024 Украина.ру
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Новый штаб НАТО в Германии погубит Украину — депутат Госдумы
Новый штаб НАТО в Германии погубит Украину — депутат Госдумы - 16.10.2024 Украина.ру
Новый штаб НАТО в Германии погубит Украину — депутат Госдумы
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что создаваемый в Германии штаб НАТО для помощи Киеву лишь усугубит ситуацию на Украине и погубит ее, передает РИА Новости
2024-10-16T09:26
2024-10-16T09:28
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"Бюргерское мышление русофоба Рютте плохо учитывает реальную обстановку на поле боя, где ВСУ ежедневно теряют сотни и тысячи личного состава, разбитую и сожженную военную технику. В альянсе не считаются с жизнями украинского народа", - сказал Ивлев.Он отметил, что российские войска уверенно продвигаются вперед на поле боя, освобождая территорию от врага, именно они изменяют реальную ситуацию в ходе спецоперации на пути к победе России.Страны НАТО на саммите в Вашингтоне летом этого года утвердили усиление координирующей роли альянса в военной поддержке Украины. Было утверждено также создание специального командования НАТО в Висбадене, которое займется координацией этой помощи.Генсек НАТО Марк Рютте, посетивший в понедельник создаваемое новое командование по координации военной помощи альянса Киеву, заявил, что эта структура якобы "изменит ситуацию на поле боя".Подробнее о расширении альянса и противниках этого - в материале Покинем НАТО ради мира: "Патриоты" Франции отреагировали на планы альянса о расширении на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, украина, россия, рютте, нато, госдума
Новости, Германия, Украина, Россия, Рютте, НАТО, Госдума

Новый штаб НАТО в Германии погубит Украину — депутат Госдумы

09:26 16.10.2024 (обновлено: 09:28 16.10.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что создаваемый в Германии штаб НАТО для помощи Киеву лишь усугубит ситуацию на Украине и погубит ее, передает РИА Новости
"Бюргерское мышление русофоба Рютте плохо учитывает реальную обстановку на поле боя, где ВСУ ежедневно теряют сотни и тысячи личного состава, разбитую и сожженную военную технику. В альянсе не считаются с жизнями украинского народа", - сказал Ивлев.
Он отметил, что российские войска уверенно продвигаются вперед на поле боя, освобождая территорию от врага, именно они изменяют реальную ситуацию в ходе спецоперации на пути к победе России.
"Ротация главарей НАТО никогда и никак не меняла сути этого агрессивного блока. Выслуживаясь перед Вашингтоном, Рютте стремится все активнее втянуть страны альянса в войну с Россией. Действительно, два батальона чиновников нового командования НАТО в курортном Висбадене на западе ФРГ способны нанести серьезный ущерб, но только франкфуртскому пиву и сосискам с тушеной капустой", - подчеркнул депутат.
Страны НАТО на саммите в Вашингтоне летом этого года утвердили усиление координирующей роли альянса в военной поддержке Украины. Было утверждено также создание специального командования НАТО в Висбадене, которое займется координацией этой помощи.
Генсек НАТО Марк Рютте, посетивший в понедельник создаваемое новое командование по координации военной помощи альянса Киеву, заявил, что эта структура якобы "изменит ситуацию на поле боя".
Подробнее о расширении альянса и противниках этого - в материале Покинем НАТО ради мира: "Патриоты" Франции отреагировали на планы альянса о расширении на сайте Украина.ру.
 
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