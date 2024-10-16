https://ukraina.ru/20241016/1058122505.html
Новый штаб НАТО в Германии погубит Украину — депутат Госдумы
Новый штаб НАТО в Германии погубит Украину — депутат Госдумы - 16.10.2024 Украина.ру
Новый штаб НАТО в Германии погубит Украину — депутат Госдумы
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что создаваемый в Германии штаб НАТО для помощи Киеву лишь усугубит ситуацию на Украине и погубит ее, передает РИА Новости
2024-10-16T09:26
2024-10-16T09:26
2024-10-16T09:28
новости
германия
украина
россия
рютте
нато
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046718829_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_93db6cfdcaea6e05bd5588911cd6544a.jpg.webp
"Бюргерское мышление русофоба Рютте плохо учитывает реальную обстановку на поле боя, где ВСУ ежедневно теряют сотни и тысячи личного состава, разбитую и сожженную военную технику. В альянсе не считаются с жизнями украинского народа", - сказал Ивлев.Он отметил, что российские войска уверенно продвигаются вперед на поле боя, освобождая территорию от врага, именно они изменяют реальную ситуацию в ходе спецоперации на пути к победе России.Страны НАТО на саммите в Вашингтоне летом этого года утвердили усиление координирующей роли альянса в военной поддержке Украины. Было утверждено также создание специального командования НАТО в Висбадене, которое займется координацией этой помощи.Генсек НАТО Марк Рютте, посетивший в понедельник создаваемое новое командование по координации военной помощи альянса Киеву, заявил, что эта структура якобы "изменит ситуацию на поле боя".Подробнее о расширении альянса и противниках этого - в материале Покинем НАТО ради мира: "Патриоты" Франции отреагировали на планы альянса о расширении на сайте Украина.ру.
германия
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046718829_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_a5b0e1475a34cbdd02958963bdf981bd.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, украина, россия, рютте, нато, госдума
Новости, Германия, Украина, Россия, Рютте, НАТО, Госдума
Новый штаб НАТО в Германии погубит Украину — депутат Госдумы
09:26 16.10.2024 (обновлено: 09:28 16.10.2024)
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что создаваемый в Германии штаб НАТО для помощи Киеву лишь усугубит ситуацию на Украине и погубит ее, передает РИА Новости
"Бюргерское мышление русофоба Рютте плохо учитывает реальную обстановку на поле боя, где ВСУ ежедневно теряют сотни и тысячи личного состава, разбитую и сожженную военную технику. В альянсе не считаются с жизнями украинского народа", - сказал Ивлев.
Он отметил, что российские войска уверенно продвигаются вперед на поле боя, освобождая территорию от врага, именно они изменяют реальную ситуацию в ходе спецоперации на пути к победе России
.
"Ротация главарей НАТО никогда и никак не меняла сути этого агрессивного блока. Выслуживаясь перед Вашингтоном
, Рютте стремится все активнее втянуть страны альянса в войну с Россией. Действительно, два батальона чиновников нового командования НАТО в курортном Висбадене на западе ФРГ способны нанести серьезный ущерб, но только франкфуртскому пиву и сосискам с тушеной капустой", - подчеркнул депутат.
Страны НАТО на саммите в Вашингтоне летом этого года утвердили усиление координирующей роли альянса в военной поддержке Украины. Было утверждено также создание специального командования НАТО в Висбадене, которое займется координацией этой помощи.
Генсек НАТО Марк Рютте, посетивший в понедельник создаваемое новое командование по координации военной помощи альянса Киеву, заявил, что эта структура якобы "изменит ситуацию на поле боя".
Подробнее о расширении альянса и противниках этого - в материале Покинем НАТО ради мира: "Патриоты" Франции отреагировали на планы альянса о расширении на сайте Украина.ру.