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Новый штаб НАТО в Германии погубит Украину — депутат Госдумы

Новый штаб НАТО в Германии погубит Украину — депутат Госдумы - 16.10.2024 Украина.ру

Новый штаб НАТО в Германии погубит Украину — депутат Госдумы

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что создаваемый в Германии штаб НАТО для помощи Киеву лишь усугубит ситуацию на Украине и погубит ее, передает РИА Новости

2024-10-16T09:26

2024-10-16T09:26

2024-10-16T09:28

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"Бюргерское мышление русофоба Рютте плохо учитывает реальную обстановку на поле боя, где ВСУ ежедневно теряют сотни и тысячи личного состава, разбитую и сожженную военную технику. В альянсе не считаются с жизнями украинского народа", - сказал Ивлев.Он отметил, что российские войска уверенно продвигаются вперед на поле боя, освобождая территорию от врага, именно они изменяют реальную ситуацию в ходе спецоперации на пути к победе России.Страны НАТО на саммите в Вашингтоне летом этого года утвердили усиление координирующей роли альянса в военной поддержке Украины. Было утверждено также создание специального командования НАТО в Висбадене, которое займется координацией этой помощи.Генсек НАТО Марк Рютте, посетивший в понедельник создаваемое новое командование по координации военной помощи альянса Киеву, заявил, что эта структура якобы "изменит ситуацию на поле боя".Подробнее о расширении альянса и противниках этого - в материале Покинем НАТО ради мира: "Патриоты" Франции отреагировали на планы альянса о расширении на сайте Украина.ру.

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новости, германия, украина, россия, рютте, нато, госдума