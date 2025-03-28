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Путин объяснил, что необходимо для мирного решения украинского конфликта

Путин объяснил, что необходимо для мирного решения украинского конфликта - 28.03.2025 Украина.ру

Путин объяснил, что необходимо для мирного решения украинского конфликта

Для мирного решения на Украине должны быть устранены первопричины конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, общаясь с моряками АПЛ "Архангельск" во время рабочей поездки в Мурманск

2025-03-28T09:00

2025-03-28T09:00

2025-03-28T09:42

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"Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами, но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации", - сказал Путин.По его словам, нужно обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.Путин также отметил, что Россия не является страной, которая развязала боевые действия. Наоборот, на протяжении восьми лет она пыталась мирными средствами урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины.Даже когда конфликт на Украине принял горячую фазу в 2022 году, Россия все равно предлагала решить все вопросы мирным путем, напомнил Путин.Таким образом, Россия была вынуждена пытаться вооруженными средствами прекратить войну, которую начала не она.Путин призвал украинский народ осознать то, что сейчас происходит.О других высказываниях главы российского государства во время поездки - в материале Путин указал на большое влияние "нациков" на Украине

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новости, украина, владимир путин, россия, мурманск