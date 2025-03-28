https://ukraina.ru/20250328/1062105382.html

Оккупацию Россией придётся заслужить. Что понятно из проекта соглашения по минералам между США и Украиной

Оккупацию Россией придётся заслужить. Что понятно из проекта соглашения по минералам между США и Украиной - 28.03.2025 Украина.ру

Оккупацию Россией придётся заслужить. Что понятно из проекта соглашения по минералам между США и Украиной

58 страниц текста, который "должен быть изменён", иначе "не представляю как это может быть ректификовано парламентом". В предыдущем предложении дана выжимка из общей характеристики обновлённой минеральной сделки, выдержки из которой стали доступны украинскому нардепу, замглавы комитета ВР по налогам, Ярославу Железняку.

2025-03-28T04:50

2025-03-28T04:50

2025-03-28T04:50

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Полную версию документа в Киев отправят на выходных, но общие контуры обновлённой сделки понятны. И если её первоначальная редакция в виде меморандума не сулила Украине ничего хорошего, то сам текст договора вполне можно назвать катастрофой.Меморандум Зеленский подписывать отказался трижды: в Киеве при визите главы Минфина Бессета, в Мюнхене на конференции по безопасности, а также в Вашингтоне 28 февраля, ради чего Зеленского принимали в Белом доме. Ожидаемое многими тогда подписание автор воспринимал с крайним скепсисом, чему были объективные причины.Киевская власть заинтересована в бесконечной войне с продолжением размена жизней и здоровья граждан Украины на время для укрепления своей политической власти и грабежа страны. Завершение войны гарантирует возникновение таких проблем, которые Зеленский решить не способен. Поэтому он добивался предоставления ему гарантий сохранения политической власти и отказа от мирного урегулирования конфликта с Россией. Интерес Киева — заморозка войны, а не её окончание. А если Трамп не даёт гарантий Зеленскому, то и резона для передачи ему контроля над украинскими недрами нет. Поэтому Зеленский пытался переубедить США.Заодно Зеленскому подыгрывали европейцы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон бодрили Владимира Александровича, убеждая его в своей способности переубедить Трампа. Глава Евродипломатии Кая Каллас сходу попыталась выбить для киевской власти 40-млрд пакет военной помощи. При этом самого Зеленского позиционировали как человека, способного ослабить позиции Трампа, который, в представлении глобалистов, является сбоем в система власти США, а не её новой нормой. Ему нужно было всего лишь возглавить бунт против Трампа. В итоге Зеленский бунт устроил: его терпели 40 минут в Белом доме, а после выгнали. Далее оказалось, что Макрон и Стармер переубедить Трампа не в состоянии, инициатива Каллас провалилась, сам Евросоюз далее поддерживать Украину единым фронтом не хочет, а европейские лидеры могут лишь проводить бесконечные саммиты и по десятому кругу обсуждать конфигурацию нереалистичной миротворческой миссии. В общем, Европа в очередной раз проявила все признаки интеллектуальной и деятельностной импотенции.В итоге, пройдя мучительную терапию реальностью, Зеленский косо-криво, но извинился перед Трампом, а тема со сделкой на время заглохла. Красивого пиар-инструмента из неё не вышло: о том, что на Украине нет редкоземельных минералов на сотни миллиардов долларов не писал только ленивый и безрукий. Но минералы на Украине есть. Да, они общераспространённые, десятки миллиардов долларов на них не заработаешь, но они есть. А с такой паршивой овцы как Украина американцы готовы выдрать последний клок шерсти.Теперь Зеленскому деваться некуда и подписывать сделку придётся. Он проштрафился в первый раз и ему пришлось извиняться. Его европейская политическая "крыша" оказалась "дырявой" и ни на что неспособной. Безусловно, он попытается затянуть время, внести правки в документ, но его всё равно придётся подписать либо Зеленскому, либо тому, кто его сменит. А США заинтересованы в том, чтобы его подписал именно Зеленский: всех собак лучше повесить на провинившегося политика, а затем сделать ставку на "чистого" и послушного.И вот нардеп Железняк описывает ключевые моменты договора по минералам.· США совместно учреждают фонд послевоенного восстановления Украины, куда вносят оцененную в денежном эквиваленте помощь Украине с 2022 года (точная сумма не указана). Взнос Украины является компенсацией американских затрат на помощь киевской власти.· Управлять созданным под эти цели фондом будут 5 человек, включая 3 представителя США с правом вето и 2 человек от Украины, которые неизбежно будут связаны с США.· США желают получать прибыль от добычи полезных ископаемых как государственными, так и частными компаниями. Проще говоря, чтобы выполнить желаемое киевской власти необходимо будет национализировать все месторождения полезных ископаемых. А это означает, что придётся перейти дорогу сотням уважаемых людей, отобрав у них бизнес.· США интересуют вообще все месторождения полезных ископаемых на территории Украины (какой именно — фактической или юридической — пока не ясно), как разрабатываемые, так и неосвоенные. Проще говоря, отдавать придётся вообще все недра, а не месторождения отдельных групп полезных ископаемых.· США хотят получить прибыль (доли прибыли от добычи различных минералов пока не определены) и сразу перевести её в свои банки, а все финансовые риски будут лежать на украинской стороне, которая будет компенсировать всё из своего кармана.· США будут сами решать, когда Украина расплатится по долгам, все споры решаются по американскому праву — саботировать работу фонда через изменение украинского законодательства невозможно.· США сами будут решать, кому можно продавать минералы, а кому нельзя. Это означает, что поставки железной руды в КНР — основной рынок сбыта — могут быть прекращены, а минералы Украина будет продавать тому и по той цене, кому одобрит Вашингтон.· Соглашение будет действовать бессрочно, пересмотреть его могут исключительно США, момент исполнения Украиной своих обязательств также определяют США.· США будут решать, необходим Украине новый объект инфраструктуры или нет и если да, то кто и за сколько его построит.· США не предоставляют Украине никаких гарантий безопасности.Проще говоря, от Зеленского потребуют продать Украину, а нардепов попытаются принудить к одобрению этой сделки. Зеленского наверняка удастся сломать — ему не на кого опереться. Сломить сопротивление депутатов будет сложнее, но при желании США с задачей справятся.А теперь выводы из этой истории.· Сделка не просто кабальная, а рабская. Украина в ней является бесправным должником. Это даже не колониальное соглашение о разделе продукции, а полная передача контроля над недрами.· Создаётся прецедент, когда помощь США оказывается совсем не помощью и может быть на следующем электоральном цикле в США превращена в долг.· Никаких возможностей выйти из соглашения, оставаясь в орбите американского или европейского влияния у Украины не будет.· Национальный бизнес лишается контроля над недрами, соответственно будут произведено сокращение оставшихся социальных расходов и поддержка существующей инфраструктуры.· Киевская власть лишается возможности использовать средства от продажи минеральных ресурсов для восстановления экономики и инфраструктуры, что гарантирует невозможность послевоенного восстановления и закрепляет Украину в когорте предельно нищих стран.Проще говоря, США желают сменить режим внешнего управления Украиной на режим её оккупации и грабежа для компенсации своих изначально завышенных и освоенных больше чем на 50% в Вашингтоне расходов на поддержку своего прокси в их войне с Россией. В таком случае, если смотреть на мир глазами политического украинца, то 20% территории Украины будут оккупированы Россией, а оставшиеся 80% — США. При этом оба оккупанта как-то договорятся об извлечении прибыли из территории Украины.Однако между оккупационными зонами будет колоссальное различие. Россия считает лояльных ей граждан Украины своими гражданами, признавая в них равных. Россия готова вкладывать и вкладывает в территории постУкраины, перешедшие под её контроль, сотни миллиардов рублей, восстанавливая и модернизируя их инфраструктуру, "подтягивая" её до среднероссийского уровня. США ничего такого Украине не обещают и делать в принципе не собираются. России глобально всё равно, что США будут делать с подконтрольной им территорией Украины, главное, чтобы от неё не исходила военная угроза, а с Вашингтоном договориться будет проще, чем с Киевом.Поэтому из всей этой истории возникает два глобальных вывода.Во-первых, граждане Украине не за то воевали и не на той стороне сражались.Во-вторых, оккупацию Россией нужно будет ещё заслужить.О том, во что превратилась борьба Украины за свою независимость - в статье Захара Виноградова "Украина: краткая история борьбы за независимость. Итоги с вопросом в конце"

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, ярослав железняк, минфин, ес, эксклюзив