https://ukraina.ru/20250328/1062112068.html

Маск сказал, чем завершится украинский кризис

Маск сказал, чем завершится украинский кризис - 28.03.2025 Украина.ру

Маск сказал, чем завершится украинский кризис

Миллиардер Илон Маск в интервью Fox News заверил, что украинский кризис завершится договоренностью о мире

2025-03-28T09:54

2025-03-28T09:54

2025-03-28T09:54

новости

россия

сша

украина

илон маск

дональд трамп

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061614905_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_fc084eefe708560122157fbbaedeb406.jpg.webp

"Думаю, будет договоренность о мире. Люди, которые не хотят договариваться с Россией, не предлагают ничего взамен", - сказал он.Маск убежден, что усилия президента США Дональда Трампа будут иметь плоды. На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.Подробнее о непоследовательности Зеленского - в материале Зеленский назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с Путиным, ему ответили на сайте Украина.ру.

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, илон маск, дональд трамп, владимир путин