Маск сказал, чем завершится украинский кризис - 28.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250328/1062112068.html
Маск сказал, чем завершится украинский кризис
Маск сказал, чем завершится украинский кризис - 28.03.2025 Украина.ру
Маск сказал, чем завершится украинский кризис
Миллиардер Илон Маск в интервью Fox News заверил, что украинский кризис завершится договоренностью о мире
2025-03-28T09:54
2025-03-28T09:54
новости
россия
сша
украина
илон маск
дональд трамп
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061614905_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_fc084eefe708560122157fbbaedeb406.jpg.webp
"Думаю, будет договоренность о мире. Люди, которые не хотят договариваться с Россией, не предлагают ничего взамен", - сказал он.Маск убежден, что усилия президента США Дональда Трампа будут иметь плоды. На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.Подробнее о непоследовательности Зеленского - в материале Зеленский назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с Путиным, ему ответили на сайте Украина.ру.
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061614905_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_ec3825cc642d8e0b99f4a79eb44569ed.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, илон маск, дональд трамп, владимир путин
Новости, Россия, США, Украина, Илон Маск, Дональд Трамп, Владимир Путин

Маск сказал, чем завершится украинский кризис

09:54 28.03.2025
 
© AP / Kirsty Wigglesworth
- РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP / Kirsty Wigglesworth
Читать в
ДзенTelegram
Миллиардер Илон Маск в интервью Fox News заверил, что украинский кризис завершится договоренностью о мире
"Думаю, будет договоренность о мире. Люди, которые не хотят договариваться с Россией, не предлагают ничего взамен", - сказал он.
Маск убежден, что усилия президента США Дональда Трампа будут иметь плоды.
"План президента - единственное, что сработает", - отметил миллиардер.
На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Уже на следующий день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Подробнее о непоследовательности Зеленского - в материале Зеленский назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с Путиным, ему ответили на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАУкраинаИлон МаскДональд ТрампВладимир Путин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:42ВС РФ рассказали о многоуровневом "муравейнике" ВСУ под Часовым Яром
10:34Захарова отреагировала на захват Ближних пещер лавры в Киеве
10:30МИД Украины отказался от соблюдения перемирия в случае с военными кораблями
10:26Неонацистскую Украину Зеленского будут добивать: как понимать новые заявления Путина
10:19Корабли зашли строем: подполье предупредило о необычном оживлении ВСУ в порту Одессы
10:07Киев, Сумы, Харьков и Херсон: армия России атаковала военные цели на Украине
09:54Маск сказал, чем завершится украинский кризис
09:43"Мы их добьём". Главное на Украине на утро 28 марта
09:32Белый дом ответил на предложение Путина создать временную администрацию на Украине
09:00Путин объяснил, что необходимо для мирного решения украинского конфликта
08:39Путин указал на большое влияние "нациков" на Украине
08:1680 лет освобождению Днепропетровска
08:12Главное за ночь 28 марта
08:00Дворянский поворот Екатерины II. Как он повлиял на освоение Новороссии
07:56Зеленский рассказал, что хочет от Трампа
07:49Зеленский назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с Путиным, ему ответили
07:31Путин напомнил убедившему Киев воевать Джонсону про российские атомные подлодки
07:15Путин предложил обсудить введение внешнего управления на Украине
06:30Сергей Санакоев: США обвиняют председателя Си в коррупции, но этим лишь раздражают Китай
06:15"Тратьте миллиарды, а мы — выходим": Блохин рассказал, почему Европа должна отказаться от Украины
Лента новостейМолния