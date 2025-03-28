Маск сказал, чем завершится украинский кризис
© AP / Kirsty Wigglesworth
© AP / Kirsty Wigglesworth
Миллиардер Илон Маск в интервью Fox News заверил, что украинский кризис завершится договоренностью о мире
"Думаю, будет договоренность о мире. Люди, которые не хотят договариваться с Россией, не предлагают ничего взамен", - сказал он.
Маск убежден, что усилия президента США Дональда Трампа будут иметь плоды.
"План президента - единственное, что сработает", - отметил миллиардер.
На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Уже на следующий день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Подробнее о непоследовательности Зеленского - в материале Зеленский назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с Путиным, ему ответили на сайте Украина.ру.