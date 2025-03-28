Главное за ночь 28 марта - 28.03.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 28 марта
Главное за ночь 28 марта - 28.03.2025 Украина.ру
Главное за ночь 28 марта
Российская ПВО уничтожила 78 украинских беспилотников за ночь, сообщило Минобороны. Над Воронежской областью сбито 32 дрона, над Саратовской - 19, над Курской - Украина.ру, 28.03.2025
2025-03-28T08:12
2025-03-28T08:12
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украина
андрей марочко
александр зинченко
петер сийярто
вооруженные силы украины
минобороны
мид венгрии
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Российская ПВО уничтожила 78 украинских беспилотников за ночь, сообщило Минобороны. Над Воронежской областью сбито 32 дрона, над Саратовской - 19, над Курской - 17, над Белгородской - шесть, над Липецкой - два, еще по одному - над Ростовской и Тамбовской областями.Бойцы ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ, пытающуюся зайти на позиции у Голубовки в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.В бригаде "Анны Киевской" ВСУ проблемы с обеспечением военной техникой из-за сокращения военной помощи со стороны США и стран Европы. Об этом сообщили представители подполья "Дозор".Из-за удара ВСУ по храму в курском селе Погребки сгорели все святыни, сообщил протоиерей Александр Зинченко, который ранее служил в нем настоятелем.Венгерская нефтегазовая компания MOL планирует инвестировать прибыль в добычу нефти и газа в России, хочет участия в новых проектах, сообщил РИА Новости глава МИД Венгрии Сийярто.Сделка с США может подорвать шансы Украины на вступление в ЕС, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект соглашения.Подробнее о сделке - в материале Егора Леева Все ресурсы — США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 марта на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, украина, андрей марочко, александр зинченко, петер сийярто, вооруженные силы украины, минобороны, мид венгрии
Новости, США, Россия, Украина, Андрей Марочко, Александр Зинченко, Петер Сийярто, Вооруженные силы Украины, Минобороны, МИД Венгрии

Главное за ночь 28 марта

08:12 28.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российская ПВО уничтожила 78 украинских беспилотников за ночь, сообщило Минобороны. Над Воронежской областью сбито 32 дрона, над Саратовской - 19, над Курской - 17, над Белгородской - шесть, над Липецкой - два, еще по одному - над Ростовской и Тамбовской областями.
Бойцы ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ, пытающуюся зайти на позиции у Голубовки в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
В бригаде "Анны Киевской" ВСУ проблемы с обеспечением военной техникой из-за сокращения военной помощи со стороны США и стран Европы. Об этом сообщили представители подполья "Дозор".
Из-за удара ВСУ по храму в курском селе Погребки сгорели все святыни, сообщил протоиерей Александр Зинченко, который ранее служил в нем настоятелем.
Венгерская нефтегазовая компания MOL планирует инвестировать прибыль в добычу нефти и газа в России, хочет участия в новых проектах, сообщил РИА Новости глава МИД Венгрии Сийярто.
Сделка с США может подорвать шансы Украины на вступление в ЕС, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект соглашения.
Подробнее о сделке - в материале Егора Леева Все ресурсы — США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 марта на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАРоссияУкраинаАндрей МарочкоАлександр ЗинченкоПетер СийяртоВооруженные силы УкраиныМинобороныМИД Венгрии
 
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