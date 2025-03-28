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Главное за ночь 28 марта

Главное за ночь 28 марта - 28.03.2025 Украина.ру

Главное за ночь 28 марта

Российская ПВО уничтожила 78 украинских беспилотников за ночь, сообщило Минобороны. Над Воронежской областью сбито 32 дрона, над Саратовской - 19, над Курской - Украина.ру, 28.03.2025

2025-03-28T08:12

2025-03-28T08:12

2025-03-28T08:12

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Российская ПВО уничтожила 78 украинских беспилотников за ночь, сообщило Минобороны. Над Воронежской областью сбито 32 дрона, над Саратовской - 19, над Курской - 17, над Белгородской - шесть, над Липецкой - два, еще по одному - над Ростовской и Тамбовской областями.Бойцы ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ, пытающуюся зайти на позиции у Голубовки в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.В бригаде "Анны Киевской" ВСУ проблемы с обеспечением военной техникой из-за сокращения военной помощи со стороны США и стран Европы. Об этом сообщили представители подполья "Дозор".Из-за удара ВСУ по храму в курском селе Погребки сгорели все святыни, сообщил протоиерей Александр Зинченко, который ранее служил в нем настоятелем.Венгерская нефтегазовая компания MOL планирует инвестировать прибыль в добычу нефти и газа в России, хочет участия в новых проектах, сообщил РИА Новости глава МИД Венгрии Сийярто.Сделка с США может подорвать шансы Украины на вступление в ЕС, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект соглашения.Подробнее о сделке - в материале Егора Леева Все ресурсы — США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 марта на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, украина, андрей марочко, александр зинченко, петер сийярто, вооруженные силы украины, минобороны, мид венгрии