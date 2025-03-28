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Белый дом ответил на предложение Путина создать временную администрацию на Украине

Белый дом ответил на предложение Путина создать временную администрацию на Украине - 28.03.2025 Украина.ру

Белый дом ответил на предложение Путина создать временную администрацию на Украине

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что практика установления временного внешнего управления использовалась в работе ООН, ее можно применить на Украине, передает Reuters

2025-03-28T09:32

2025-03-28T09:32

2025-03-28T09:33

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"Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны", - заявил он.Накануне в ходе рабочей поездки в Мурманскую область Путин отметил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.Подробнее - в материале Путин предложил обсудить введение внешнего управления на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, владимир путин, оон