Белый дом ответил на предложение Путина создать временную администрацию на Украине - 28.03.2025 Украина.ру
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Белый дом ответил на предложение Путина создать временную администрацию на Украине
Белый дом ответил на предложение Путина создать временную администрацию на Украине - 28.03.2025 Украина.ру
Белый дом ответил на предложение Путина создать временную администрацию на Украине
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что практика установления временного внешнего управления использовалась в работе ООН, ее можно применить на Украине, передает Reuters
2025-03-28T09:32
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"Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны", - заявил он.Накануне в ходе рабочей поездки в Мурманскую область Путин отметил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.Подробнее - в материале Путин предложил обсудить введение внешнего управления на Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, владимир путин, оон
Новости, Украина, Россия, Владимир Путин, ООН

Белый дом ответил на предложение Путина создать временную администрацию на Украине

09:32 28.03.2025 (обновлено: 09:33 28.03.2025)
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкВашингтон. Белый дом
Вашингтон. Белый дом - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Представитель Совета национальной безопасности Белого дома прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что практика установления временного внешнего управления использовалась в работе ООН, ее можно применить на Украине, передает Reuters
"Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны", - заявил он.
Накануне в ходе рабочей поездки в Мурманскую область Путин отметил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
Подробнее - в материале Путин предложил обсудить введение внешнего управления на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ПутинООН
 
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