Белый дом ответил на предложение Путина создать временную администрацию на Украине
09:32 28.03.2025 (обновлено: 09:33 28.03.2025)
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что практика установления временного внешнего управления использовалась в работе ООН, ее можно применить на Украине, передает Reuters
"Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны", - заявил он.
Накануне в ходе рабочей поездки в Мурманскую область Путин отметил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
Подробнее - в материале Путин предложил обсудить введение внешнего управления на Украине на сайте Украина.ру.