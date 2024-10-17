https://ukraina.ru/20241017/1058140511.html

Тимофей Ермаков: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье

Тимофей Ермаков: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье - 17.10.2024 Украина.ру

Тимофей Ермаков: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье

Медленно отступать Украина еще будет долго. У нее еще достаточно территорий, куда можно отступать

2024-10-17T05:34

2024-10-17T05:34

2024-10-17T05:34

интервью

россия

дзержинск (торецк)

курахово

вооруженные силы украины

запорожская область

харьковская область

"искандер"

нато

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058139551_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db8d14cc3cd806b719338d470caf1535.jpg.webp

А новые бригады НАТО говорят о том, что никакими мирными инициативами пока в принципе не пахнет. И даже если мы как-то разберемся с Украиной, мы вкатимся в новый глобальный конфликт, к которому Запад тщательно готовится, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей ЕрмаковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Тимофей, в прошлый раз мы с вами говорили о котлах и полукотлах в рамках СВО. Сейчас поступают сообщения, что нечто похожее у нас может получиться на трех направлениях: Курская область в районе Свердликово, которое находится на трассе Коренево-Суджа. Курахово, где российские войска после взятия Цукурино продолжают окружать Горняк. Времевский выступ, где мы существенно продвинулись на трех участках и можем нарушить логистику врага в этом районе. Где у нас больше шансов на нечто подобное?- В этом плане наиболее благоприятная ситуация для нас в Курской области, где мы от обороны перешли в наступление.Мы ждали около месяца, поскольку первый этап деоккупации территорий был приостановлен фланговым ударом ВСУ в Глушковском районе (Веселое-Обуховка). А сейчас, по моим данным, частичное присутствие нацисты сохраняют только в Новом Пути. То есть командование противника отказалось от планов перерезать нашу логистику через Глушково. Слава Богу, мы их сдержали.Но нужно понимать, что киевский режим от этих планов не отказывается. Враг по-прежнему считает это направление перспективным. Бригады, которые оттуда выводятся, выводятся на перегруппировку, а вместо них заводятся новые. Мы видим все новые номера этих бригад в Курской области. Для них задержаться в Курской области – это уже вопрос политический. Если раньше они, заводя туда, пытались "унизить Россию и Путина", то теперь Украина должна перед выборами в США показывать своим хозяевам хоть какой-то результат.Вернемся к карте. Мы зачистили Ольговку. Именно там находится большая группировка украинских войск, которая может быть отрезана, если мы прорвемся к Свердликово. При этом боев за Свердликово пока нет. Мы пока только движемся в этом направлении.Также поступают позитивные новости, что ВСУ так и не смогли полностью взять под контроль Малую Локню и что в самом поселке "Ахмат" удерживает позиции. Там сейчас идут активные боевые действия.К тому же, мы подтягиваемся от Борок к Плехово. То есть Плехово мы тоже можем отрезать в плане логистики.Повторюсь, кто-то говорит, что это уже крах курской авантюры ВСУ, когда они будут вынуждены оттуда уходить, но, на мой взгляд, это пока еще преждевременные реляции. Нужно еще подождать. Хотя общая тенденция на отрезание и окружение противника с целью заставить его уйти с нашей территории вполне перспективна.- Теперь насчет Курахово.- Пока там нет конкретных данных о том, что задумало командование группировок "Восток" и "Центр" и что там делают наши войска. И это хорошо, потому что враг об этом тоже не знает. Мы по всему Южно-Донецкому направлению наносим ВСУ внезапные удары. Враг раздерган и не понимает, где у него вспыхнет и порвется. От Северска до Великой Новоселки у нас есть серьезное пространство для маневра, чем мы и пользуемся.- По поводу Северска. Если посмотреть на карту, то там у нас все прекрасно, но фактически у нас там еще много работы.- Фронт там обрывочно насыщен и российскими, и украинскими войсками. Именно поэтому информация о наших успехах не подтверждается последующими закреплениями. Мы не можем уверенно сказать, что контролируем Григоровку и Верхнекаменское. Но в этом нет ничего страшного.Тот же Купянский участок мы давно используем как вспомогательное направление, которое пригодилось нам во время Авдеевской освободительной операции. Так вот сейчас район Северска и Купянска тоже помогает нам наступать на Красноармейск (Покровск) и Курахово.Что касается взятого Цукурино, то мы оттуда разрезали Новоселидовку и Измайловку. Мы штурмуем оба этих села. Мы также продвигаемся в Максимильяновке. Но не стоит забывать о боях в самом Дзержинске (Торецке). Так что мы еще не знаем, где будет осуществлена наша основная операция. Потому что и взятие Дзержинска, и разгром Кураховской группировки ВСУ станет для нас большим успехом.Отмечу также, что мы уже год находимся в состоянии непрерывного наступления. В 2022-2023 году таких успехов у нас не было.- А почему нам удается наступать в центральном Донбассе уже целый год с момента Авдеевской операции?- Первое. Личные заслуги генерала Мордвичева в качестве командующего группировкой "Центр".Второе. Своевременная замена командующего группировки "Восток".Третье. Слаженные действия между "Востоком" и "Центром". Раньше у нас были проблемы во взаимодействии между бригадами и группировками, а теперь мы этот вопрос наладили.Четвертое. Насыщенность личным составом большого количества территорий. "Города берет не кто-то, города берет пехота". Именно поэтому нам удается их освобождать.Именно в этом состояла стратегическая ошибка Украины, когда она поперлась в Курскую область. Если бы они захватили Суджу сейчас перед выборами в США, это бы принесло им больше политических очков. Но я не знаю, на что они рассчитывали в августе, когда напали на регион страны, которая их превосходит по личному составу и по технике.С другой стороны, Украина – это большой полигон Запада. Такое ощущение, что он ими просто как в солдатики играет. "А давайте форсируем Днепр и высадимся в Крынках?". Посидели пять месяцев и с позором ушли. "А давайте на гидроциклах высадимся в Крым". "А теперь давайте нападем на Курскую область". То есть Запад проводит там учения с участием настоящей армии в условиях реальной войны.Так что расслабляться нам еще рано. Из Брянской области до сих пор поступают тревожные сведения, что Украина концентрирует войска на границе. Надеюсь, что курская авантюра нас чему-то научила и что мы будем работать на упреждение.- На ваш взгляд, существует ли проблема дисбаланса между группировками "Восток" и "Центр"?- Я не вижу между ними никакого дисбаланса. Все успехи "Центра" не были бы возможными без активности "Востока". Я вообще считаю, что "Восток" и "Центр" - это чисто формальное разделение. Они действуют как единое целое.- И насчет Курска уточню. Я на днях разговаривал с Романом Алехиным. Он говорит, что ВСУ сейчас там занимают наши же опорники из остатков "Линии Суровикина" и что нам теперь приходится сносить их ФАБами или точечно выцеливать логистику врага. Есть ли в этом еще какие-то особые сложности, на которые стоит обратить внимание?- Получается, что у нас там была "Линия Суровикина"?- Да. Укрепления были, но людей в них не было.- А почему там людей не было?Вы можете выстроить много фортификационных сооружений, но если там никого не будет, в укреплениях не будет смысла. Украина тоже это прекрасно понимает. Именно поэтому нам идут разговоры о понижении мобилизационного возраста до 21 года. Понятно, что 500 тысяч человек они таким образом сразу не наберут, но кого-то привезут.А что делать с Курской областью? Алехин прав. Только сносить все то, что мы построили. Но тут есть еще одна серьезная проблема. Были сообщения, что захваченное в плен трудоспособное российское население загоняют работать на бетонные заводы, где производят бетон, чтобы заливать им укрепления, которые мы вынуждены были оставить. Эти бетонные заводы вроде бы надо сносить. А как их сносить, если там наши люди?Еще раз. ФАБы – не жалко. Укреплений – не жалко. И врага не жалко. А наше мирное население – жалко.Поэтому бойцам приходится продумывать рискованные операции, которые чреваты потерями, чтобы ликвидировать украинских нацистов и спасти наших людей.- Насчет украинского производства. Минобороны опубликовало кадры, как пять наших "Искандеров-М" угодили в пять промышленных зданий Николаевского бронетанкового завода, уничтожив при этом десять единиц техники. Я это к тому, что наши СМИ сейчас подняли проблему, что мы в дистанционной войне якобы отдаем приоритет тактическим целям, а не стратегическим.- У меня с этим предприятием связана личная история. Мой дед был военным моряком, который служил на Черноморском флоте и часто бывал в Николаеве. И моя бабушка постоянно мне говорила: "Это очень большой завод. Его надо выносить в первую очередь". А я не знал, что ей ответить. Я правда не понимаю, почему мы занялись им только на третий год СВО, если там активно производят и ремонтируют технику.Мне это напомнило 2022 год. Заходишь в украинские чаты, а там у них все лето ракеты летели на Харьков. Летели-летели, но тот же тракторный завод до сих пор функционирует. Мне еще интересно, что сейчас происходит на крупнейшем металлургическом заводе Украины в Кривом роге. Во что его переделали? У него же площадь в тысячу квадратных километров.Кстати, пять "Искандеров" для такого завода – это очень мало. Мы поразили всего несколько цехов, а он очень большой. Причем цеха этого завода могут быть разбросаны по разным частям города, чтобы все предприятие сразу не вывели из строя.Короче говоря, у Украины есть все возможности, чтобы наладить оборонное производство. Поэтому ожидать скорого уничтожения ее военной промышленности я бы не стал. Предстоит еще много грязной работы.- В этом и проблема дистанционной войны. Не факт, что все эти предприятия можно снести даже тактическим ядерным боезарядом.- Я вообще против того, чтобы мы поднимали тему ядерных ударов по Украине. Люди, которые это предлагают, не понимают, к каким последствиям для нашей страны это может привести. Вражеские ресурсы подчитали, что если на Киев упадет 100 мегатонная атомная бомба, то погибнет больше двух миллионов человек и зона отчуждения составит больше 100 километров. Россия от этого выиграет? Нет. Это приведет к таким противоречиям внутри нашего общества, что мы с ними не справимся.- Можно ли по косвенным признаком определить, что какие-то наши прилеты по крупным заводам Украины приводят к изменению ситуации на поле боя?- Это заметно, когда мы бьем по пунктам временной дислокации и логистическим узлам. Это уменьшает у ВСУ количество личного состава и ресурсов. А эти предприятия строили не марсиане, а советские люди. Причем строили они их на случай активных боевых действий в том числе с применением ядерного оружия. Быстро ее не уничтожить.- Удары по располагам и по эшелонам – это тактическая цель? Или стратегическая?- Стратегическая цель – это уничтожение украинского командования. Да, руководят ими из-за рубежа. Но общий принцип, по которому действует Израиль, понятен. "Бей по голове – все остальное развалится".Помимо уничтожения 750-ватных электроподстанций, есть еще тяговые подстанции, по которым идет ток на железную дорогу. А самый важный после Жешува логистический узел киевского режима находится на западной Украине. Мы туда не бьем.Главное в войне – это логистика. Мы в свое время из-за плохой логистики проиграли Крымскую войну. Да, у нас был сухопутный коридор через Донбасс, но поскольку у нас железных дорог не было построено в нужном количестве, мы остались без должного снабжения. И если мы хотим, чтобы киевский режим побыстрее проиграл эту войну, надо обрезать ее логистические связи, начиная с западной Украины, чтобы по железной дороге ничего возить нельзя было. Мы этим не занимаемся.Кстати, сейчас поступают сообщения об эвакуации Купянска в том числе потому, что Украина там даже не может начать отопительный сезон. Это впервые с 2022 года. Я был в Купянске. Там высоты, и с ним нам еще придется повозиться. Но надеюсь, что с отопительным сезоном во всей Харьковской области у врага ничего не получится.Посмотрим, что будет с Запорожьем и Сумами.Я не думаю, что этой зимой вся Украина точно замерзнет. Но, надеюсь, что с прифронтовыми регионами мы точно разберемся.- Последний вопрос насчет того, что Украина стала полигоном Запада. Один из депутатов Госдумы заявил, что создаваемый в Германии штаб НАТО для помощи Киеву погубит Украину, поскольку ВСУ и так несут потери, а Запад в принципе с украинскими потерями не считается. Уместно ли оценивать ситуацию именно таким образом?- Абсолютно неуместно. Я вообще не понимаю, почему наши СМИ преуменьшают ресурсы нашего противника.Украина – самое большое после России государство Европы, сформировавшееся на обломках СССР. По населению оно было сопоставимо с Польшей. Если сейчас Киев понизит призывной возраст, он сможет набрать в армию 500 тысяч человек. А сам НАТО планирует увеличить свою европейскую группировку до 131 бригады по 5 тысяч человек. Вы на это смотрите. А не на то, что "Рамштайн" перенесся на неопределенный срок.Просто сейчас Германия и Франция пытаются урвать себе небольшую финансовую передышку на время выборов в США. Как только там все устаканится, нас будут ожидать неприятные сюрпризы, связанные с поставкой Киеву новых партий вооружений.Медленно отступать Украина еще будет долго. У нее еще достаточно территорий, куда можно отступать.А новые бригады НАТО говорят о том, что никакими мирными инициативами пока в принципе не пахнет. И даже если мы как-то разберемся с Украиной, мы вкатимся в новый глобальный конфликт, к которому Запад тщательно готовится.О других аспектах и особенностях СВО - в интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья

https://ukraina.ru/20240911/1057359899.html

https://ukraina.ru/20241016/1058101932.html

россия

дзержинск (торецк)

курахово

запорожская область

харьковская область

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, дзержинск (торецк), курахово, вооруженные силы украины, запорожская область, харьковская область, "искандер", нато, сво, завод, курская область