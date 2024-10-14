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Ringtausch или круговой обмен. Германия не отказывается от военной поддержки Украины

Ringtausch или круговой обмен. Германия не отказывается от военной поддержки Украины - 14.10.2024 Украина.ру

Ringtausch или круговой обмен. Германия не отказывается от военной поддержки Украины

Германия завершила поставки тяжелой техники на Украину, но оптимизма это не прибавляет. Территорию соседнего государства западные корпорации ускоренно интегрируют в оборонно-промышленный комплекс НАТО.

2024-10-14T16:30

2024-10-14T16:30

2024-10-14T16:30

эксклюзив

украина

германия

литва

анналена бербок

олаф шольц

нато

вооруженные силы украины

опк

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Германия прекратила поставки тяжелой военной техники на Украину, пишут немецкие журналисты, ссылаясь на документы Минобороны ФРГ. При этом подчеркивается, что план поставок Берлином выполнен. Почти 300 танков Leopard 2, какое-то количество БМП и танковых гаубиц, которые числятся на балансе бундесвера, так и останутся в стране, если верить немецкой газете.В ретроспективе это, казалось бы, сенсационное заявление - следствие простой логической цепочки. В январе 2023 года крупнейший немецкий концерн Rheinmetall объявил о невозможности поставить на Украину тяжелую технику быстро - потребуется время на расконсервацию и восстановление старых образцов со складов. Всего на складах на тот момент насчитывалось 22 танка Leopard 2 и 88 более старых танков Leopard 1, объяснял гендиректор концерна Армин Паппергер. На расконсервацию он запросил несколько месяцев и добавил: работы начнутся только после подтверждения заказа на сотни миллионов евро, и до получателя техника дойдет не ранее 2024 года. Очевидно, что заказчик все-таки выделил деньги на требуемые подготовительные работы, а концерн условия контракта выполнил в озвученные сроки.Речь может идти о прямом контракте правительства Украины с концерном на поставку за счет немецкого финансирования 25 основных боевых танков Leopard 1A5, пяти бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) Bergepanzer 2 и двух учебных танков для водителей.Концерн RheinmetallRheinmetall - огромная немецкая оружейная компания, у которой есть производственные мощности и объекты недвижимости на территории разных стран Запада. Итальянские "дочки" занимаются разработками в сфере подводной обороны, противоминных систем и производством боеголовок и барражирующих боеприпасов, систем ПВО, радиолокационных систем. Чешская "дочка" решает логистические и транспортные вопросы для создания дополнительной промышленной базы. Американская Rheinmetall, например, выиграла на прошлой неделе контракт на поставку в ВС США восьми беспилотных грузовиков. Британская - показала в сентябре 2024 года первый модернизированный танк Challenger 3 с модульной сменной композитной броней.В Венгрии Rheinmetall построил центр для разработки программного обеспечения в сфере обороны. На Украине (с октября 2023 года) - базу для ремонта, обслуживания и сборки военной техники. Украинский филиал называется Rheinmetall Ukrainian Defense Industry LLC, он является совместным предприятием немецкого концерна и бывшего Укроборонпрома (АО "Украинская оборонная промышленность", UDI).Rheinmetall планирует построить в Радвилишкском районе в центральной части Литвы завод по производству артиллерийских боеприпасов. По данным литовских СМИ, местные власти для этого должны изменить назначение переданного немецкому концерну участка земли сельхозназначения на промышленное и складское. До 1 июля участок в 330 гектаров принадлежал Литовскому университету наук о здоровье, но литовские власти решили, что завод Литве нужнее: появятся 150 рабочих мест и боеприпасы местного производства. Земля, как предполагается, будет передана в долгосрочную аренду. По словам министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса, часть боеприпасов будет оставаться в стране, другую часть могут передавать Украине.И для этого у немцев есть отлаженная схема.Круговой обменНемецкие промышленники и власти используют схему поставок Ringtausch (нем., круговой обмен). Правительство ФРГ заказывает поставку каких-либо боевых машин на Украину, с Rheinmetall заключают соглашение, к поставкам привлекают министерства обороны других стран. Старую технику со складов (в том числе и советскую) партнеры ФРГ по НАТО передают Украине, взамен получают новую.Ремонт и обслуживание военной техники, поставляемой на Украину напрямую или через многосторонние проекты обмена оборудованием немецкого правительства Ringtausch, являются первым шагом в сотрудничестве между Rheinmetall и UDI. Сотрудничество также будет распространяться на совместное производство в Украине отдельных видов продукции Rheinmetall.В июле 2024 года, например, Rheinmetall поручили поставить основные боевые и бронированные ремонтно-эвакуационные машины в Чехию. Согласно схеме, чешская сторона должна отправить в ВСУ некую технику в обмен на 14 основных танков Leopard 2A4 и одну БРЭМ Büffel (построены на шасси Leopard 2). Новые танки Чехия получит к лету 2025 года, БРЭМ - к началу 2026 года.Чехия же всего с начала СВО до мая 2024 года, по данным из открытых источников, поставила на Украину среди прочего 62 танка, 131 БМП, 16 средств ПВО, 13 гаубиц, 12 РСЗО, 16 разведывательных химических машин, восемь самолетов, а также боеприпасы и стрелковое оружие.Ringtausch предлагала использовать глава МИД ФРГ Анналена Бербок в марте 2024 года, когда в СМИ публично обсуждали вопрос поставок немецких крылатых ракет Taurus, а канцлер Олаф Шольц от них открещивался - не хотел, чтобы Германию сочли втянутой в прямой конфликт с Россией. Итак, по задумкам немецкой стороны, Берлин мог бы передать Taurus Лондону, а британское правительство - свои Storm Shadow Украине.Производство на УкраинеСборочный цех или бронетанковый завод Rheinmetall официально открыли на Украине летом 2024 года. Первая БМП Lynx, по имеющимся планам, должна поступить в ВСУ до конца этого года. Сроки запуска локального производства в Rheinmetall не раскрывают, но говорят "как можно скорее".Ранее, в феврале, немецкое правительство заказало у Rheinmetall строительство на территории Украины завода по производству 155-мм боеприпасов - как и в Литве. Общая стоимость измерима трехзначным числом миллионов евро. На строительство и ввод в эксплуатацию отвели несколько лет, по планам завод начнет производить боеприпасы в течение 24 месяцев. В июне Паппергер и министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин подписали соглашение о расширении сотрудничества.Производство боеприпасов натовского калибра возможно на Украине при наличии соответствующей лицензии, а с этим у Киева проблем не будет - немецкий Ringtausch открывает бесконечное количество вариантов сотрудничества, экспорта готовых изделий и импорта комплектующих.KNDS и бригады инженеровВ августе власти Норвегии одобрили передачу лицензии на производство боеприпасов норвежско-финской фирмы Nammo. До этого Украина получила лицензию на производство 155-мм снарядов от немецко-французского холдинга KNDS (Krauss-Maffei-Wegmann и Nexter). Холдинг производит боевые танки Leopard всех модификаций, РСЗО Марс-2, гаубицы PZH 2000, гаубицы CAESAR, танки Leclerc и другую технику.KNDS, как и Rheinnetall, в марте 2024 года планировало запустить совместно с бывшим Укроборонпромом завод по производству боеприпасов. 1 октября представители холдинга сообщили об открытии "дочки" в Киеве. Под названием KNDS Ukraine LLC предприятие будет помогать Украине проводить работы по техобслуживанию и ремонту продукции KNDS: танков Leopard 1 и 2, гаубиц CAESAR, AMX10 RC, гаубиц PzH 2000 и самоходных зенитных танков Gepard.Кроме этого, было заявлено о намерениях производить 155-мм боеприпасов и запчастей для западной техники.В принципе, любой международный контракт на поставку высокотехнологичного вооружения означает, что заказчик получит определенный пакет запчастей, исходя из особенностей региона и аналитических данных, а также бригаду инженеров, ответственных за починку и обслуживание техники. KNDS выпускает колесные и гусеничные бронированные машины, артиллерийские системы. На обслуживании предприятия, по данным на июнь 2024 года, состоят 23,5 тысячи единиц тяжелой военной техники. В случае с Украиной руководство предприятия публично заявило о развертывании (опять же "в скорейшем времени") центра техобслуживания для обслуживания 155-мм самоходной артиллерийской установки CAESAR на вооружении ВСУ, что абсолютно вписывается в рамки мировых практик производителей оружия.Таким образом, сообщения о завершении какого-либо контракта поставок военной техники на Украину не вызывают ни малейшего оптимизма. Заявления российских чиновников о том, что западные заводы на Украине станут законными целями российских войск, пока остаются только угрозами. На 51% акций совместные с украинцами предприятия принадлежат европейцам, и ничто не мешает им формально называться центрами обслуживания проданной продукции. Однако факт налицо: Западный мир продолжает выстраивать производственные цепочки ОПК за счет ресурсов Украины.На схожую тему: Экономика Украины и война: мысли о Чернороссии, новые налоги и дунайский экономический кризис

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эксклюзив, украина, германия, литва, анналена бербок, олаф шольц, нато, вооруженные силы украины, опк