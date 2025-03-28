Когда ВС РФ "разберутся" с двумя городами, у них будет возможность для прорыва на Запорожье — эксперт
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
За Ореховом и Гуляйполем у противника голая степь до самого Запорожья. Если ВС РФ разберутся с двумя этими городами, войска могут осуществить глубокий оперативный прорыв в Запорожскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
В настоящее время ВС РФ обкладывают Орехов – крупнейший узел Запорожской группировки ВСУ, состоящий из пяти боеспособных бригад (одни из последних), рассказал эксперт.
Причем за Ореховом и Гуляйполем у противника голая степь до самого Запорожья, там даже траншеи не нарыты, отметил он. Если Россия разберется с двумя этими городами, войска могут осуществить глубокий оперативный прорыв в Запорожскую область, добавил Сорокин.
То есть все идет к российскому наступлению на юге, также готовится серьезный прорыв на севере, сообщил собеседник издания.
"В частности, у нас образуется некая лакуна (полость, углубление. — Ред.) между Волчанском (там резко активизировались бои, наши штурмовики зачищают центр этого города) и Сумами (мы завязали бои за Владимировку – это уже третий после Басовки и Журавки участок на территории Сумской области)", — подчеркнул Сорокин.
По его информации, сейчас туда подходят новые силы ВС РФ. Возможно, это попытка срезать северо-восточный угол Харьковской и Сумской областей, чтобы связать Волчанскую и Курскую группировки, добавил он.
"Это крупная операция. Но если она пройдет успешно, под нашим контролем окажется несколько сот квадратных километров Украины. Это тоже очень важно", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Сергей Полетаев: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге" на сайте Украина.ру.
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