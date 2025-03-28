Когда ВС РФ "разберутся" с двумя городами, у них будет возможность для прорыва на Запорожье — эксперт - 28.03.2025 Украина.ру
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Когда ВС РФ "разберутся" с двумя городами, у них будет возможность для прорыва на Запорожье — эксперт
Когда ВС РФ "разберутся" с двумя городами, у них будет возможность для прорыва на Запорожье — эксперт - 28.03.2025 Украина.ру
Когда ВС РФ "разберутся" с двумя городами, у них будет возможность для прорыва на Запорожье — эксперт
За Ореховом и Гуляйполем у противника голая степь до самого Запорожья. Если ВС РФ разберутся с двумя этими городами, войска могут осуществить глубокий оперативный прорыв в Запорожскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-03-28T05:45
2025-03-28T05:45
новости
россия
запорожье
запорожская область
дональд трамп
сергей полетаев
гуляйполе
орехов
наступление
курская область
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В настоящее время ВС РФ обкладывают Орехов – крупнейший узел Запорожской группировки ВСУ, состоящий из пяти боеспособных бригад (одни из последних), рассказал эксперт.Причем за Ореховом и Гуляйполем у противника голая степь до самого Запорожья, там даже траншеи не нарыты, отметил он. Если Россия разберется с двумя этими городами, войска могут осуществить глубокий оперативный прорыв в Запорожскую область, добавил Сорокин.То есть все идет к российскому наступлению на юге, также готовится серьезный прорыв на севере, сообщил собеседник издания."В частности, у нас образуется некая лакуна (полость, углубление. — Ред.) между Волчанском (там резко активизировались бои, наши штурмовики зачищают центр этого города) и Сумами (мы завязали бои за Владимировку – это уже третий после Басовки и Журавки участок на территории Сумской области)", — подчеркнул Сорокин.По его информации, сейчас туда подходят новые силы ВС РФ. Возможно, это попытка срезать северо-восточный угол Харьковской и Сумской областей, чтобы связать Волчанскую и Курскую группировки, добавил он."Это крупная операция. Но если она пройдет успешно, под нашим контролем окажется несколько сот квадратных километров Украины. Это тоже очень важно", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Сергей Полетаев: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250326/1062031819.html
россия
запорожье
запорожская область
орехов
курская область
волчанск
сумская область
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новости, россия, запорожье, запорожская область, дональд трамп, сергей полетаев , гуляйполе, орехов, наступление, курская область, волчанск, сумская область, харьковская область, сво, спецоперация
Новости, Россия, Запорожье, Запорожская область, Дональд Трамп, Сергей Полетаев , Гуляйполе, Орехов, наступление, Курская область, Волчанск, Сумская область, Харьковская область, СВО, Спецоперация

Когда ВС РФ "разберутся" с двумя городами, у них будет возможность для прорыва на Запорожье — эксперт

05:45 28.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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За Ореховом и Гуляйполем у противника голая степь до самого Запорожья. Если ВС РФ разберутся с двумя этими городами, войска могут осуществить глубокий оперативный прорыв в Запорожскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
В настоящее время ВС РФ обкладывают Орехов – крупнейший узел Запорожской группировки ВСУ, состоящий из пяти боеспособных бригад (одни из последних), рассказал эксперт.
Причем за Ореховом и Гуляйполем у противника голая степь до самого Запорожья, там даже траншеи не нарыты, отметил он. Если Россия разберется с двумя этими городами, войска могут осуществить глубокий оперативный прорыв в Запорожскую область, добавил Сорокин.
То есть все идет к российскому наступлению на юге, также готовится серьезный прорыв на севере, сообщил собеседник издания.
"В частности, у нас образуется некая лакуна (полость, углубление. — Ред.) между Волчанском (там резко активизировались бои, наши штурмовики зачищают центр этого города) и Сумами (мы завязали бои за Владимировку – это уже третий после Басовки и Журавки участок на территории Сумской области)", — подчеркнул Сорокин.
По его информации, сейчас туда подходят новые силы ВС РФ. Возможно, это попытка срезать северо-восточный угол Харьковской и Сумской областей, чтобы связать Волчанскую и Курскую группировки, добавил он.
"Это крупная операция. Но если она пройдет успешно, под нашим контролем окажется несколько сот квадратных километров Украины. Это тоже очень важно", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Сергей Полетаев: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге" на сайте Украина.ру.
Герман Садулаев интервью
26 марта, 07:00
Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей ЕвропойСВО не стала для нас катастрофой. Она даже подстегнула развитие нашей промышленности, импортозамещения. Да, война для нас тоже большое испытание. Это не значит, что мы проходим его очень легко. Но я надеюсь, что мы сможем выстоять, считает писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
 
НовостиРоссияЗапорожьеЗапорожская областьДональд ТрампСергей ПолетаевГуляйполеОреховнаступлениеКурская областьВолчанскСумская областьХарьковская областьСВОСпецоперация
 
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