https://ukraina.ru/20250328/1062091039.html

Когда ВС РФ "разберутся" с двумя городами, у них будет возможность для прорыва на Запорожье — эксперт

Когда ВС РФ "разберутся" с двумя городами, у них будет возможность для прорыва на Запорожье — эксперт - 28.03.2025 Украина.ру

Когда ВС РФ "разберутся" с двумя городами, у них будет возможность для прорыва на Запорожье — эксперт

За Ореховом и Гуляйполем у противника голая степь до самого Запорожья. Если ВС РФ разберутся с двумя этими городами, войска могут осуществить глубокий оперативный прорыв в Запорожскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-03-28T05:45

2025-03-28T05:45

2025-03-28T05:45

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В настоящее время ВС РФ обкладывают Орехов – крупнейший узел Запорожской группировки ВСУ, состоящий из пяти боеспособных бригад (одни из последних), рассказал эксперт.Причем за Ореховом и Гуляйполем у противника голая степь до самого Запорожья, там даже траншеи не нарыты, отметил он. Если Россия разберется с двумя этими городами, войска могут осуществить глубокий оперативный прорыв в Запорожскую область, добавил Сорокин.То есть все идет к российскому наступлению на юге, также готовится серьезный прорыв на севере, сообщил собеседник издания."В частности, у нас образуется некая лакуна (полость, углубление. — Ред.) между Волчанском (там резко активизировались бои, наши штурмовики зачищают центр этого города) и Сумами (мы завязали бои за Владимировку – это уже третий после Басовки и Журавки участок на территории Сумской области)", — подчеркнул Сорокин.По его информации, сейчас туда подходят новые силы ВС РФ. Возможно, это попытка срезать северо-восточный угол Харьковской и Сумской областей, чтобы связать Волчанскую и Курскую группировки, добавил он."Это крупная операция. Но если она пройдет успешно, под нашим контролем окажется несколько сот квадратных километров Украины. Это тоже очень важно", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Сергей Полетаев: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250326/1062031819.html

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новости, россия, запорожье, запорожская область, дональд трамп, сергей полетаев , гуляйполе, орехов, наступление, курская область, волчанск, сумская область, харьковская область, сво, спецоперация