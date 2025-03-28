https://ukraina.ru/20250328/1062104982.html

Русско-американское урегулирование, как мастер-класс дистиллированной дипломатии

Русско-американское урегулирование, как мастер-класс дистиллированной дипломатии - 28.03.2025 Украина.ру

Русско-американское урегулирование, как мастер-класс дистиллированной дипломатии

Европейцы не любили Византию, так как пытались представить себя единственными законными наследниками античного Рима, а в лице Византии Рим (Восточный Рим) оставался живее всех живых (пережил все варварские королевства, съевшие Западный Рим)

2025-03-28T04:29

2025-03-28T04:29

2025-03-28T04:29

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И античный Рим самим своим существованием демонстрировал, что каким-то немытым варварам претендовать на римское наследство пока рано. Но Византию не любили и советские историки, широко использовавшие в негативном ключе термин "византийщина".Государство рабочих и крестьян считало варваров, атаковавших границы империи, классово-близкими (почти народными демократами), а империю, злобной давящей силой, действующей против угнетённых в интересах угнетателей. В результате поколения советских школьников выросли в убеждении, что византийские дипломаты – отвратительные лжецы, только и мечтавшие, что отгеноцидить свободные народы, случайно проходившие мимо имперских границ.На самом деле, византийская дипломатия – верх совершенства, редко встречающийся в истории. У всех народов бывали выдающиеся дипломаты, но так долго, в таких сложных условиях и так системно блестяще отстаивать государственные интересы получалось разве что у китайской дипломатии, и то с перерывами.Византийцы практически постоянно вели переговоры в условиях наличия нескольких противников, давивших на империю на нескольких фронтах, прекрасно знавших о её тяжёлом положении, зачастую имевших опыт неоднократных переговоров с Византией (то есть знавших все ходы и уловки местных дипломатов) и, при этом, желавших захватить и разграбить Константинополь и уничтожить Восточную империю, как был уничтожен Западный Рим. Византийцы практически всегда выигрывали дипломатические раунды, даже проигрывая полевые сражения.Ещё раз особенно подчеркну, ибо это важно, что византийцы практически не имели никаких секретных средств воздействия на ситуацию. Они переигрывали своих оппонентов в искусстве дипломатической дискуссии. Переигрывали вчистую, без шансов, в открытой игре.Европейская дипломатия стала задавать тон в мире уже в XIII веке, сразу после первого падения Константинополя. К XV веку её правила стали доминировать. Россия сохранила часть византийского искусства, но в целом выросшая из античности школа византийской дипломатии была разгромлена вместе с Восточным Римом и шестьсот, а то и семьсот лет правила европейской дипломатической школы оставались незыблемыми.Нельзя назвать её неэффективной. Европейская дипломатия также представила нам образцы высокого искусства. Просто, в отличие от византийцев, вынужденных играть на открытой площадке, европейская дипломатия изначально стремилась к закрытости. Секретные соглашения и обман доверившихся для неё норма. Сейчас американские дипломаты (выросшие из европейской школы) так же спокойно объясняют ошалевшим украинцам, что Будапештский меморандум не стоил бумаги, на которой был написан и никто никому ничего не обещал и не должен, как объясняли нам в конце 90-х, что никто не обещал не расширять НАТО на Восток, а если обещал, то ничего не подписывал, а если и подписывал, то обстоятельства изменились и вообще, если нельзя, но очень хочется, то можно.Ущербность походя брошенной уже бывшей канцлером Меркель фразы "Мы обманывали Путина и не собирались выполнять Минские соглашения" заключается не в признании факта обмана, а в том, что это признание сделано без всякой необходимости и наносит ущерб актуальным интересам той же Германии и Запада в целом, поскольку теперь Россия на переговорах постоянно указывает на то, что её обманывали и требует "такой бумаги, чтобы никакой Швондер и на пушечный выстрел подойти не мог" к её владениям и нанести ущерб её интересам.Такая эфемерная вещь как репутация в международных отношениях играет важнейшую роль. Сила византийских дипломатов как раз и заключалась в открытой игре. Они не обманывали, они убеждали своих контрагентов, что тем будет выгодно повернуть оружие против своих же союзников, ибо завтра союзники всё равно станут врагами, а Византия им сегодня ещё и субсидию выплатит. Обещанное империя честно платила, на её слово, в отличие от слова варварских вождей и европейских королей, можно было положиться. Поэтому византийским дипломатам, спасая цивилизацию, удавалось каждый раз уговорить очередных варваров за умеренную мзду повернуть оружие против варваров же.Так вот, до начала идущих сейчас российско-американских консультаций все переговоры столетиями велись в европейском закрытом стиле. У каждого был свой секрет, каждый пытался угадать или вызнать в чём оппонент готов уступить, отчаянно скрывая масштабы вероятных своих уступок.И вот сейчас во многом вынужденно, ибо позиции настолько понятны и прозрачны, что скрывать нечего, просчитывается даже время, которое каждая сторона может потратить на переговоры без ущерба для своих интересов, Россия и США ведут консультации в византийском стиле. Такого вообще никогда не было, чтобы за столом переговоров сходились две византийские делегации. Впервые Византия ведёт переговоры не с варварскими вождями (к числу которых в Константинополе относили и "просвещённых" европейских монархов), а с такой же Византией. Нам повезло присутствовать при событии, которое, возможно, случится лишь раз в истории человечества. А может быть даст толчок новым принципам ведения переговоров, полностью изменит актуальное дипломатическое искусство.В различных спортивных состязаниях бывают ситуации, когда лучше не суетиться и не проявлять инициативу. Две футбольные команды устраивает ничья друг с другом и болельщики могут полтора часа наблюдать, как одна команда лениво перепасовывает мяч на своей половине поля, даже не пытаясь атаковать, а вторая и не думает прессинговать, не делая попытки мяч отобрать. У велосипедистов-спринтеров есть позиция, определяемая термином сюрпляс, когда оба стоят без движения, пытаясь заставить соперника первым броситься вперёд, чтобы в критический момент, вырвавшись из-за его спины, финишировать первым.Сейчас президенты России и США, делегации двух стран на консультациях застыли в таком "сюрплясе". В Париже, Брюсселе. Лондоне и Киеве суетятся болельщики, пресса, как спортивные комментаторы в своих кабинах, заходится в родимчике, накачивая потребителей информации адреналином. Все ждут заявлений, действий, судачат о заранее подготовленных невидимых хитрых манёврах. И в это время Трамп говорит, что он, мол просто хочет мира, чтобы люди не убивали друг друга, он получил российские и украинские требования к мирному соглашению и работает над ними.И это всё? Не верят наблюдатели. Не может быть! Трамп сейчас заявит, что Россия срывает мирный процесс. Журналист на пресс-конференции даже пытается отдать ему пас – спрашивает как, мол, Вы, господин президент, относитесь к тому, что Путин до сих пор не прекратил огонь. "Ну они же воюют", - ответствует Трамп. Он произносит очевидную вещь, но именно это повергает всех в шок. А что, так можно было? Просто говорить правду? Вот так просто: взял сказал правду и ему за это ничего не будет?Не может быть! Это противоречит всему многолетнему опыту экспертов, политиков и журналистов, всей полутысячелетней дипломатической традиции. Все ждут, что сейчас Путин воспользуется слабостью оппонента и унизит Трампа, тот обидится и понесётся – всё войдёт в привычную колею. А Путин выступает с предложением для обеспечения мирного процесса и проведения свободных президентских выборов, ввести на Украине временное управление ООН (как в бывшей Югославии, Восточном Тиморе, Новой Гвинее).Трамп знает, что прекратить огонь на Украине нельзя. Прежде всего потому, что этого не хочет Зеленский, не хотят его британские и французские союзники. Но он должен это предлагать, поскольку только плохие парни могут быть против прекращения огня. Кто не прекратил огонь, тот плохой парень. Путин заявил, что готов прекратить огонь, а Зеленский стреляет дальше и Макрон со Стармером его поддерживают. Они плохие парни, из-за них люди гибнут, из-за них Украина скоро может исчезнуть с политической карты, несмотря на усилия Трампа и его друга Путина.Киевская пропаганда начала отыгрывать тезис, что во время войны нельзя проводить выборы, так как это подорвёт порядок в стране и ослабит фронт. Они говорят, что Путин нарочно придумал выборы, чтобы не заключать мир. И Путин им тут же предлагает выход, неоднократно использовавшийся в последние десятилетия с подачи Запада – ввести на Украине временное управление ООН. Пусть теперь англичане и французы на Совбезе эту идею блокируют – у них есть право вето. Они и будут плохими парнями, не дающими Украине ни одного шанса. Путин же им предложил рабочую схему, согласно которой можно было выйти на прекращение огня, а они отказались.При этом Путин ничем не рискует. Если Совбез примет решение о введении на Украине временного управления ООН, ровным счётом ничего не изменится, так как надо будет вначале решить где начинается и где кончается Украина. С точки зрения Киева и его союзников, даже Крым и Севастополь – Украина и там надо будет вводить управление ООН и проводить выборы. С точки зрения России, даже Запорожье и Херсон – это Россия и никакое управление ООН на этих территориях, равно как и в ДНР/ЛНР, тем более в Крыму и в Севастополе, не требуется – Россия сама справляется. Но пока этот вопрос не решится (а он не решится) никакое ООН ничем нигде на Украине не будет управлять и всё будет идти как идёт.А есть ещё вопросы мандата миссии, состава миссии. Надо решить нужен ли ей военный компонент или хватит только полицейского. И какими по составу (как количественному, так и национальному) должны быть штатский (наблюдатели), военный (охрана) и полицейский (обеспечение правопорядка и законности) компоненты. Спорить на эти темы можно до второго пришествия. И всё это время Украину будут добивать.Но и у Путина, и у Трампа будет прекрасный аргумент – "Мы же предложили! Да это сложно, необходимо договориться по большому количеству вопросов, преодолев существенные разногласия. Но надо же с чего-то начинать. Вот и начали бы с принципиального решения о введении на Украине временного управления ООН, а затем решали бы технические вопросы".Но в том-то и дело, что союзники Зеленского никогда не допустят принятия принципиального решения в соответствии с российским предложением. Ибо если Совбез ООН решит, что на Украине надо ввести временное управление ООН и провести выборы под надзором международных наблюдателей, он тем самым признает Зеленского нелегитимным, а всю украинскую власть, потерявшей контроль над страной и неспособной нормально функционировать, де факто объявит Украину несостоявшимся государством. После этого украинская армия очень быстро потеряет способность вести боевые действия, а остатки системы управления рассыплются, так как чиновники всё поймут и начнут заниматься устройством своего будущего, в том числе и массово переходя на сторону России.Все это понимают, но не скажут, ибо они работают в рамках традиционной европейской закрытой дипломатии, скрывающей свои слабости. Путин же и Трамп навязывают им византийскую открытость. Вы указали нам на проблему, мы предложили её решение. Не хотите решать как мы предлагаем, скажите почему?Конечно, с таким подходом тоже можно бороться. Просто надо проявлять аналогичную открытость – прямо говорить о своих опасениях и подозрениях. Но европейские дипломаты (как кстати и американцы "старой школы", почему Трамп и провёл массовые замены в Госдепе) этого просто не умеют. Они, как варварские вожди в старые времена видят как их обыгрывают на одном квадратном метре, понимают, что здесь что-то не так, но сделать ничего не могут.Помните анекдот, как мужик пошёл к ростовщику брать в долг. Взял рубль, обязался через год вернуть два, в залог оставил топор. Ростовщик ему и говорит: "Тебе же через год трудно будет отдать сразу два рубля – ты верни один сейчас, а другой уж принесёшь через год". Мужик рубль отдал, идёт домой и думает: "Рубля нет, топора нет, ещё рубль должен. И всё правильно!"Евроукркаинские руководители чувствуют себя даже хуже, чем этот мужик. Мужик не понимал где его обыграли, а эти всё понимают, но сделать ничего не могут, от этого только сильнее злятся. А не имеющая выхода злость оказывает отвратительное влияние на здоровье – спросите у Зеленского.Что думают о сложившейся ситуации во круг Украины украинские эксперты - в статье "Великобритания использует Украину против союза РФ и США. Украинские эксперты нашли новые аспекты войны"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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