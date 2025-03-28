Захарова отреагировала на захват Ближних пещер лавры в Киеве - 28.03.2025 Украина.ру
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Захарова отреагировала на захват Ближних пещер лавры в Киеве
Захарова отреагировала на захват Ближних пещер лавры в Киеве - 28.03.2025 Украина.ру
Захарова отреагировала на захват Ближних пещер лавры в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на начало захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры, передает РИА Новости
2025-03-28T10:34
2025-03-28T10:34
новости
киев
киево-печерская лавра
мария захарова
владимир олейник
украина
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"Вий вернулся в Киев", - заявила она.Ранее Союз православных журналистов сообщил, что в украинской столице начался захват Ближних пещер лавры, полиция зашла в закрытое помещение монастыря.Члены комиссии при министерстве культуры Украины намерены вскрыть раки с мощами святых и взять у них образцы для ДНК-экспертизы.Член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник указал, что проникновение в пещеры Киево-Печерской лавры в Киеве и ревизия покоящихся там мощей закончатся их продажей на черном рынке. По его словам, действия украинских властей можно охарактеризовать как "святотатство, которого не было никогда".Ранее министерство культуры Украины создало комиссию, которая займется "проверкой останков" святых, покоящихся в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Комиссия будет работать до 30 мая, ее члены должны "оценить историческую и научную ценность мощей преподобных Печерских", а также составить списки предметов, подпадающих под определение культурных ценностей. Результаты работы комиссии будут засекречены и получат статус "информации с ограниченным доступом".Об осквернении Лавры - в материале Виктории Титовой Бесовщина со вкусом голубцов: осквернение Лавры продолжается на сайте Украина.ру.
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новости, киев, киево-печерская лавра, мария захарова, владимир олейник, украина, верховная рада
Новости, Киев, Киево-Печерская лавра, Мария Захарова, Владимир Олейник, Украина, Верховная Рада

Захарова отреагировала на захват Ближних пещер лавры в Киеве

10:34 28.03.2025
 
© ИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова
© ИД России / Telegram
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на начало захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры, передает РИА Новости
"Вий вернулся в Киев", - заявила она.
Ранее Союз православных журналистов сообщил, что в украинской столице начался захват Ближних пещер лавры, полиция зашла в закрытое помещение монастыря.
Члены комиссии при министерстве культуры Украины намерены вскрыть раки с мощами святых и взять у них образцы для ДНК-экспертизы.
Член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник указал, что проникновение в пещеры Киево-Печерской лавры в Киеве и ревизия покоящихся там мощей закончатся их продажей на черном рынке. По его словам, действия украинских властей можно охарактеризовать как "святотатство, которого не было никогда".
Ранее министерство культуры Украины создало комиссию, которая займется "проверкой останков" святых, покоящихся в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Комиссия будет работать до 30 мая, ее члены должны "оценить историческую и научную ценность мощей преподобных Печерских", а также составить списки предметов, подпадающих под определение культурных ценностей. Результаты работы комиссии будут засекречены и получат статус "информации с ограниченным доступом".
Об осквернении Лавры - в материале Виктории Титовой Бесовщина со вкусом голубцов: осквернение Лавры продолжается на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевКиево-Печерская лавраМария ЗахароваВладимир ОлейникУкраинаВерховная Рада
 
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