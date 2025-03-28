https://ukraina.ru/20250328/1062095575.html

Зеленский потерпел огромное поражение под Курском, из-за которого Украина проиграет войну — эксперт

Зеленский потерпел огромное поражение под Курском, из-за которого Украина проиграет войну — эксперт - 28.03.2025 Украина.ру

Зеленский потерпел огромное поражение под Курском, из-за которого Украина проиграет войну — эксперт

Боевые действия идут сложно. Все разговоры о том, что "украинская армия в руинах, легла и не может сопротивляться" — полная чушь. Она наносит мощные контрудары везде, где у нее есть для этого силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-03-28T04:00

2025-03-28T04:00

2025-03-28T04:00

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Нападением на Белгородское приграничье киевский режим пытается сбить наступление ВС РФ на Сумском и Харьковском направлениях и улучшить переговорные позиции, рассказал эксперт.Это же такая же "тупорылая тактика Зеленского", из-за которой ВСУ потеряли в Курской области кучу танков, БМП, бронетранспортеров и инженерных систем, добавил он.Он потерпел там такое катастрофическое поражение, из-за которого Украина в итоге проиграет войну. Потому что США при всем желании не успеют сделать для нее столько техники, чтобы эти потери компенсировать, подчеркнул Сорокин."Я реалист. Боевые действия идут сложно. Все разговоры о том, что "украинская армия в руинах, легла и не может сопротивляться" — полная чушь. Она наносит мощные контрудары на всех направлениях, где у нее есть для этого силы", — сказал он.По его словам, с моральным духом у солдат ВСУ тоже все в порядке. Ведь в большинстве это славяне, если они "уперлись во что-то, они будут до конца стоять". Не потому, что они "нацисты или верят Зеленскому", а потому что их так с детства воспитывали, отметил Сорокин."Думаю, после победы над Украиной многие из них пойдут служить в российскую армию, потому что они больше ничего не умеют. Я бы их сильно не ругал", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.Также о ходе спецоперации и переговорном процессе — в интервью Германа Садулаева: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой.

https://ukraina.ru/20250327/1062093235.html

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