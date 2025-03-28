Зеленский потерпел огромное поражение под Курском, из-за которого Украина проиграет войну — эксперт - 28.03.2025 Украина.ру
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Зеленский потерпел огромное поражение под Курском, из-за которого Украина проиграет войну — эксперт
Зеленский потерпел огромное поражение под Курском, из-за которого Украина проиграет войну — эксперт - 28.03.2025 Украина.ру
Зеленский потерпел огромное поражение под Курском, из-за которого Украина проиграет войну — эксперт
Боевые действия идут сложно. Все разговоры о том, что "украинская армия в руинах, легла и не может сопротивляться" — полная чушь. Она наносит мощные контрудары везде, где у нее есть для этого силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-03-28T04:00
2025-03-28T04:00
новости
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всу
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Нападением на Белгородское приграничье киевский режим пытается сбить наступление ВС РФ на Сумском и Харьковском направлениях и улучшить переговорные позиции, рассказал эксперт.Это же такая же "тупорылая тактика Зеленского", из-за которой ВСУ потеряли в Курской области кучу танков, БМП, бронетранспортеров и инженерных систем, добавил он.Он потерпел там такое катастрофическое поражение, из-за которого Украина в итоге проиграет войну. Потому что США при всем желании не успеют сделать для нее столько техники, чтобы эти потери компенсировать, подчеркнул Сорокин."Я реалист. Боевые действия идут сложно. Все разговоры о том, что "украинская армия в руинах, легла и не может сопротивляться" — полная чушь. Она наносит мощные контрудары на всех направлениях, где у нее есть для этого силы", — сказал он.По его словам, с моральным духом у солдат ВСУ тоже все в порядке. Ведь в большинстве это славяне, если они "уперлись во что-то, они будут до конца стоять". Не потому, что они "нацисты или верят Зеленскому", а потому что их так с детства воспитывали, отметил Сорокин."Думаю, после победы над Украиной многие из них пойдут служить в российскую армию, потому что они больше ничего не умеют. Я бы их сильно не ругал", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.Также о ходе спецоперации и переговорном процессе — в интервью Германа Садулаева: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой.
https://ukraina.ru/20250327/1062093235.html
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новости, украина, россия, курская область, владимир зеленский, всу, вс рф, украинская армия, бмп, бронетехника, белгородская область, сумы, сумская область, харьков, харьковская область, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Курская область, Владимир Зеленский, ВСУ, ВС РФ, украинская армия, БМП, бронетехника, Белгородская область, Сумы, Сумская область, Харьков, Харьковская область, СВО, Спецоперация

Зеленский потерпел огромное поражение под Курском, из-за которого Украина проиграет войну — эксперт

04:00 28.03.2025
 
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
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Боевые действия идут сложно. Все разговоры о том, что "украинская армия в руинах, легла и не может сопротивляться" — полная чушь. Она наносит мощные контрудары везде, где у нее есть для этого силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Нападением на Белгородское приграничье киевский режим пытается сбить наступление ВС РФ на Сумском и Харьковском направлениях и улучшить переговорные позиции, рассказал эксперт.
Это же такая же "тупорылая тактика Зеленского", из-за которой ВСУ потеряли в Курской области кучу танков, БМП, бронетранспортеров и инженерных систем, добавил он.
Он потерпел там такое катастрофическое поражение, из-за которого Украина в итоге проиграет войну. Потому что США при всем желании не успеют сделать для нее столько техники, чтобы эти потери компенсировать, подчеркнул Сорокин.
"Я реалист. Боевые действия идут сложно. Все разговоры о том, что "украинская армия в руинах, легла и не может сопротивляться" — полная чушь. Она наносит мощные контрудары на всех направлениях, где у нее есть для этого силы", — сказал он.
По его словам, с моральным духом у солдат ВСУ тоже все в порядке. Ведь в большинстве это славяне, если они "уперлись во что-то, они будут до конца стоять". Не потому, что они "нацисты или верят Зеленскому", а потому что их так с детства воспитывали, отметил Сорокин.
"Думаю, после победы над Украиной многие из них пойдут служить в российскую армию, потому что они больше ничего не умеют. Я бы их сильно не ругал", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.
Также о ходе спецоперации и переговорном процессе — в интервью Германа Садулаева: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой.
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Вчера, 14:59
Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкцийЭкс-главком ВСУ Залужный списан американцами как кандидат в президенты Украины. В кругах украинской элиты крепнет гипотеза о том, что нужно менять Конституцию и становится чисто парламентской республикой.
 
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