МИД Украины отказался от соблюдения перемирия в случае с военными кораблями - 28.03.2025 Украина.ру
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МИД Украины отказался от соблюдения перемирия в случае с военными кораблями
МИД Украины отказался от соблюдения перемирия в случае с военными кораблями - 28.03.2025 Украина.ру
МИД Украины отказался от соблюдения перемирия в случае с военными кораблями
Киев не станет соглашение о прекращении огня в Черном море в случае с военными кораблями. С таким заявлением выступил представитель МИД Украины Георгий Тихий. Его слова приводит украиснкое издание "Зеркало недели"
2025-03-28T10:30
2025-03-28T10:30
новости
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Он утверждает, что маневры российских кораблей вне пределов восточной части Черного моря Украина сочтет угрозой своей безопасности и прибегнет к "самозащите".Ранее на переговорах между Россией и США в Саудовской Аравии, которые прошли в минувший понедельник обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море. Позже было объявлено, что российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы. Но возобновлена она будет только при соблюдении ряда условий. Подробнее о новой сделке — в материале Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке.Между тем президент России Владимир Путин рассказал о происходившем и происходящем на Украине. Об этом — в публикации Неонацистскую Украину Зеленского будут добивать: как понимать новые заявления Путина.
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новости, украина, черное море, киев, корабль, порт
Новости, Украина, Черное море, Киев, корабль, порт

МИД Украины отказался от соблюдения перемирия в случае с военными кораблями

10:30 28.03.2025
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВ порт Одессы вошли военные корабли НАТО
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Киев не станет соглашение о прекращении огня в Черном море в случае с военными кораблями. С таким заявлением выступил представитель МИД Украины Георгий Тихий. Его слова приводит украиснкое издание "Зеркало недели"
Он утверждает, что маневры российских кораблей вне пределов восточной части Черного моря Украина сочтет угрозой своей безопасности и прибегнет к "самозащите".
"В таком случае у Киева будет полное право на самозащиту", — заявил Тихий.
Ранее на переговорах между Россией и США в Саудовской Аравии, которые прошли в минувший понедельник обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море. Позже было объявлено, что российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы. Но возобновлена она будет только при соблюдении ряда условий. Подробнее о новой сделке — в материале Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке.
Корабли НАТО вошли в порт Одессы - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
10:19
Корабли зашли строем: подполье предупредило о необычном оживлении ВСУ в порту Одессы В одесском порту во второй половине дня 27 марта было зафиксировано необычное оживление. Об этом уже сегодня, 28 марта, написал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Телеграм-канале
Между тем президент России Владимир Путин рассказал о происходившем и происходящем на Украине. Об этом — в публикации Неонацистскую Украину Зеленского будут добивать: как понимать новые заявления Путина.
 
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