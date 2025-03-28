https://ukraina.ru/20250328/1062113945.html

МИД Украины отказался от соблюдения перемирия в случае с военными кораблями

МИД Украины отказался от соблюдения перемирия в случае с военными кораблями - 28.03.2025 Украина.ру

МИД Украины отказался от соблюдения перемирия в случае с военными кораблями

Киев не станет соглашение о прекращении огня в Черном море в случае с военными кораблями. С таким заявлением выступил представитель МИД Украины Георгий Тихий. Его слова приводит украиснкое издание "Зеркало недели"

2025-03-28T10:30

2025-03-28T10:30

2025-03-28T10:30

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Он утверждает, что маневры российских кораблей вне пределов восточной части Черного моря Украина сочтет угрозой своей безопасности и прибегнет к "самозащите".Ранее на переговорах между Россией и США в Саудовской Аравии, которые прошли в минувший понедельник обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море. Позже было объявлено, что российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы. Но возобновлена она будет только при соблюдении ряда условий. Подробнее о новой сделке — в материале Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке.Между тем президент России Владимир Путин рассказал о происходившем и происходящем на Украине. Об этом — в публикации Неонацистскую Украину Зеленского будут добивать: как понимать новые заявления Путина.

https://ukraina.ru/20250328/1062113214.html

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новости, украина, черное море, киев, корабль, порт