МИД Украины отказался от соблюдения перемирия в случае с военными кораблями
Киев не станет соглашение о прекращении огня в Черном море в случае с военными кораблями. С таким заявлением выступил представитель МИД Украины Георгий Тихий. Его слова приводит украиснкое издание "Зеркало недели"
Он утверждает, что маневры российских кораблей вне пределов восточной части Черного моря Украина сочтет угрозой своей безопасности и прибегнет к "самозащите".
"В таком случае у Киева будет полное право на самозащиту", — заявил Тихий.
Ранее на переговорах между Россией и США в Саудовской Аравии, которые прошли в минувший понедельник обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море. Позже было объявлено, что российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы. Но возобновлена она будет только при соблюдении ряда условий. Подробнее о новой сделке — в материале Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке.
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