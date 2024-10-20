https://ukraina.ru/20241020/1058193027.html

Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещь

Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещь - 20.10.2024 Украина.ру

Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещь

Российские СМИ часто подыгрывают западной пропаганде, говоря о том, что наша победа на Украине приведет к гибели Запада. Это неправда. Но именно этот тезис помогает США и Европе говорить о том, что нужно поддерживать Украину несмотря на риск ядерной войны с Россией, "потому что иначе нам конец"

2024-10-20T08:10

2024-10-20T08:10

2024-10-20T08:10

интервью

украина

запад

россия

владимир зеленский

ким чен ын

брикс

верховная рада

ядерная война

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036305596_247:0:942:391_1920x0_80_0_0_e8cb544456c6468acdf0988a53a4c184.jpg.webp

Следовательно, нашим дипломатам нужно перебить этот тезис. Надо показать, что с потерей Украины для Европы жизнь не заканчивается. И надо показать, что есть возможности найти некий компромисс. Это сейчас даже важнее, чем успехи на поле боя, считает известный российский политолог Сергей МихеевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Сергей Александрович, ранее Владимир Зеленский в Верховной Раде представил "план победы" - пять ключевых пунктов и три секретных дополнения, в котором он изложил все то же самое, о чем говорил и до этого. Зачем с этим планом так носились, если все эти идеи – полный бред?- Сейчас отношение Запада к украинскому конфликту напоминает качели: или перейти к новому уровню эскалации (разрешить ракетные удары вглубь России или ввести войска НАТО), или искать некий компромисс хотя бы на время. Достичь компромисса мешает Зеленский самим фактом своего существования, а перейти на новый уровень эскалации мешает новая ядерная доктрина России.Более того, наша ратификация договора с Северной Кореей означает простую вещь: мы можем поставить КНДР все, что угодно. А как уж этим распорядится Ким Чен Ын – одному Богу известно. Понятно, что это – игра, но игра очень серьезная. Я уже не говорю о том, что армия России медленно, но давит на всех фронтах СВО.То есть Запад прекрасно осознает эти наши военно-политические возможности.Поэтому на Западе идет пересменка мнений на фоне приближающихся выборов в США. Принимать однозначные решения, не понимая результаты выборов, никто не хочет. Как только дождутся выборов – определенности станет больше.Если побеждает Харрис, то тогда непонятно, куда двигаться. К полномасштабной ядерной войне? Этого на Западе никто не хочет. Поставлять оружие Украине в прежнем вялотекущем режиме? Запад это будет делать. Но ведь киевский режим требует "перенести боевые действия на территорию России", а это, опять же, может привести к ядерной конфронтации.Запад взял паузу на раздумье, а Зеленский влез в эту паузу со своим планом. Те люди, которые его поддерживают, подумали, что сейчас можно толкнуть эти качели в сторону обострения. Но это не получается, потому что слишком много рисков.Понятно, что расслабляться нам не надо. Запад всегда может коварно обмануть нас в последний момент. Вы же помните, что вторжению ВСУ предшествовали многочисленные разговоры о переговорах. Но если ничего такого не произойдет, то сам Зеленский может стать разменной фигурой на доске возможных компромиссов.- Я бы даже сказал, что Европа сейчас временно отказывается от поддержки Украины даже сильнее, чем мы об этом говорили. Это в большей степени связано с американскими выборами? Или мы имеем дело с долгосрочным трендом?- Повторюсь, тут надо быть предельно внимательными, поскольку Запад может усыпить нашу бдительность, нанести удары, а потом де-факто их легализовать. Это будет очень рискованный шаг, но, к сожалению, я бы его не стал исключать. И самое страшное состоит в том, что это не приведет к победе над Россией, но поставит мир на грань ядерной войны.Европейцы понимают, что они получили только одни проблемы от поддержки Украины, но инерция этого конфликта очень сильная. Более того, российские СМИ часто подыгрывают западной пропаганде, говоря о том, что наша победа на Украине приведет к гибели Запада. Это неправда. Никакой гибели Запада не будет. Но именно этот тезис помогает США и Европе говорить о том, что нужно поддерживать Украину несмотря на риск ядерной войны с Россией, "потому что иначе нам конец".Следовательно, нашим дипломатам нужно перебить этот тезис. Надо показать, что с потерей Украины для Европы жизнь не заканчивается. И надо показать, что есть возможности найти некий компромисс. Это сейчас даже важнее, чем успехи на поле боя.Лично я считаю, что украинское государство не имеет права на существование. Но политика – это искусство возможного. Официальная Москва такой задачи никогда не ставила. Ее бы вполне устроил некий вариант Стамбульских соглашений.Выход из украинского кризиса будет найден только тогда, когда каждая из сторон сможет объявить о своем успехе, скрыв свои неудачи. Ситуация будет развиваться именно так, если она не перейдет в горячую эскалацию. Надеюсь, этого не произойдет.- Тем временем в Азиатско-Тихоокеанском регионе произошло сразу два обострения: Китай-Тайвань и Северная Корея – Южная Корея. Это сезонное обострение или это нечто особенное? И почему они произошли одновременно?- В случае с Кореями была некая провокация, когда беспилотники были запущены с территории Южной Кореей и пролетели над Пхеньяном. Видимо, кто-то хотел показать Северной Корее, что она уязвима. Было бы интересно узнать, кто это был, потому что южнокорейская пресса стала намекать, что к этому были причастны американцы. Хотя сначала Сеул встал в стойку и обвинил КНДР в провокации. Северная Корея ответила на это не зеркально, а ассиметрично, повзрывав все дороги и мосты. Это даже привело к отдельным перестрелкам.Кто-то связывает с это с украинским конфликтом. Мол, кто-то пытается спровоцировать КНДР на резкие шаги на фоне инсинуаций с отправкой в зону СВО северокорейских солдат и "планом Зеленского". Если это правда, то это не сработало. Еще есть версия, что это связано с предвыборными интригами в США. Якобы Трамп таким образом пытается показать следующее: "При Байдене там может начаться большая война, а я встречался с Ким Чен Ыном – он классный парень".Так что в случае с Кореями может быть многоуровневая игра.Что касается Китая и Тайваня, то эту ситуацию как раз качает Китай. Они запланировали крупные учения, которые показывают, что могут заблокировать остров с моря и обнулить его с точки зрения экономической значимости. Другое дело, что США на это не ведутся. Они в свое время даже Нэнси Пелоси туда послали, чтобы показать, что ничего не боятся.Хотим мы этого или нет, но выборы в США – это серьезный процесс, под который подстраиваются многие вещи.- Теперь поговорим о созидании. Скоро состоится саммит БРИКС в Казани. Все больше и больше стран хотят вступить в это объединение. При каких условиях мы сможем говорить, что эта организация действительно стала новым центром силы?- Насчет центра силы я бы пока не торопился. Центр силы подразумевает политическую и даже военную координацию, а в БРИКС пока этого нет. Но есть понимание, что мир, который управлялся США, рано или поздно уйдет в прошлое. Есть осознание многими государствами своей значимости. Есть желание попробовать другие механизмы партнерства чем те, которые существуют сейчас.Все это связано с кризисом американского доминирования. Я не буду преувеличивать его масштабы, но он есть. Причем СВО его парадоксально ускорила.Так вот в рамках БРИКС есть возможность нащупать новые контуры миропорядка. Пока только нащупать. Значимость его тоже не надо преувеличивать.- Сейчас в Молдавии проходят выборы президента и референдум по изменению курса страны на Европейский Союз. Выучила ли эта страна уроки Украины? Какова будет судьба Приднестровья в случае установления курса на ЕС?- Понятно, что по политическим, экономическим, географическим и военным причинам Молдавия значит для Запада меньше, чем Украина. Это скорее миниатюрная история.Исход выборов я сейчас прогнозировать не берусь. Санду применит все административные ресурсы, чтобы удержать власть. Хотя недовольство ее политикой тоже огромное.Кстати, я действительно не понимаю, как молдавским властям уже 30 лет удается кормить свой народ сказками о европейском счастье, ради которого можно пожертвовать всем. Ведь уже умерли первые люди, кто в это поверил, а следующие поколения все еще поддаются этим соблазнам, не понимая, что возможны какие-то другие варианты. Для социальных психологов – это большое поле для исследования.Что касается Приднестровья, то это – заноза, которую Молдавия не знает, как вынуть. Мне кажется, все эти разговоры, что Украина вот-вот нападет на Приднестровье, чтобы захватить склады с оружием и нанести моральный ущерб России, как раз появились именно от этой безысходности."Без Приднестровья нас в Европу не возьмут. Отпустить Приднестровье мы не можем. Взять Приднестровье силой очень рискованно. Поэтому давайте позовем Украину, чтобы она эти проблемы за нас порешала".Но это не решит, а только усугубит ситуацию. Если Украина и Молдавия затеют военную операцию по захвату Приднестровья, у России не будет другого выхода, кроме как развивать наступление на Одессу и занимать как можно больше украинских территорий.Если же этого не произойдет, ситуация так и будет развиваться в вялотекущем режиме. Серьезных изменений ни в Молдавии, ни в Приднестровье я не ожидаю.

https://ukraina.ru/20210615/1031639459.html

https://ukraina.ru/20241018/1058177062.html

украина

запад

россия

сша

европа

молдавия

кндр

южная корея

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, запад, россия, владимир зеленский, ким чен ын, брикс, верховная рада, ядерная война, выборы, сша, европа, молдавия, кндр, южная корея, сво