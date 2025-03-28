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Путин указал на большое влияние "нациков" на Украине

Путин указал на большое влияние "нациков" на Украине - 28.03.2025 Украина.ру

Путин указал на большое влияние "нациков" на Украине

"Нацики" имеют очень большое влияние на Украине еще с развала СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин, общаясь с моряками атомной подводной лодки "Архангельск"

2025-03-28T08:39

2025-03-28T08:39

2025-03-28T09:43

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"Там (на Украине - ред.) существует проблема, о которой говорят, но вскользь, и я сам тоже об этом говорю. В чем она заключается? Она заключается в том, что очень большое влияние в стране с самого начала, после развала Советского Союза на Украине имеют так называемые "нацики", как их в самой Украине называют, националисты, люди неонацистских взглядов", - сказал Путин.По его словам, в условиях фактической нелегитимности власти неонацистские формирования на Украине получают оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей.Это может привести к тому, что фактическая власть будет в их руках, предупредил Путин.Он также напомнил, что интеграция террористического батальона "Азов"* в Вооруженные силы Украины не изменила их неонацистские взгляды, но американский сенат закрыл на это глаза, выделив им военную помощь.Он уточнил, что в 2017 году в конгресс Соединенных Штатов была внесена поправка в закон, который запрещал финансировать, поддерживать и иметь какие бы то ни было отношения с подразделением "Азов"*. Эту организацию назвали террористической и антисемитской. Позднее сенат принял запрещающую поправку.Подробнее о националистах - в материале Даже так недостаточно командных кадров: главари "Азова"* становятся командирами корпусов ВСУ на сайте Украина.ру.* Организация признана террористической и запрещена в России.

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новости, украина, владимир путин, россия, "азов", ссср, вооруженные силы украины