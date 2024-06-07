Непрезидентская программа президента Зеленского - 07.06.2024 Украина.ру
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Непрезидентская программа президента Зеленского
Непрезидентская программа президента Зеленского - 07.06.2024 Украина.ру
Непрезидентская программа президента Зеленского
Владимир Зеленский и поддерживающий его "коллективный Запад" декларируют, что после завершения 21 мая полномочий украинского президента ничего не изменилось. Сам украинский президент сформулировал эту идею не слишком аккуратно: "Мой пятилетний срок ещё не закончился. Военное положение не позволяет ему закончиться". Календарь – москальская выдумка…
2024-06-07T14:50
2024-06-07T14:50
эксклюзив
украина
россия
запад
владимир зеленский
валерий залужный
джо байден
нато
переговоры
президентские выборы
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Это, разумеется, не так – Зеленский оказался в определённом юридическом вакууме. На первый взгляд, это даёт ему возможности для практически бесконечного продления своей власти – главное, не прекращать войну. Однако, не всё так просто – легитимность Зеленского подорвана.Проблема даже не в юридической плоскости – уже после провала прошлогоднего контрнаступления общественная поддержка Зеленского зашаталась (почему-то в пользу экс-главкома Залужного, который его и провалил), а после принятия крайне непопулярного закона о мобилизации вероятно произошла рейтинговая катастрофа – по данным КМИС Киевского международного института социологии), наверняка "отлакированным", в мае количество не доверяющих президенту Украины составило 36%, что является абсолютным минимум с начала СВО (это ещё не катастрофа – закон вступил в силу только 18 мая, так что число не доверяющих почти соответствует февральскому).Однако, куда важнее отношение Запада. Ведь легитимным президентом Украины является тот, кого в таком качестве признаёт Госдеп.Необъявленный визит в Киев Анналены Бербок 21 мая вроде бы показал, что Запад пока признаёт Зеленского легитимным президентом, а поездка Зеленского в Нормандию (как шутят – в качестве представителя дивизии СС "Галичина"), где он встретился с президентами США и Франции. Но вот сколько это "пока" будет продолжаться непонятно – украинский политолог Кость Бондаренко полагает, что "это вопрос нескольких месяцев, даже не года", а российский президент Владимир Путин оставляет Зеленскому год.И сигналы со стороны США в этом отношении не слишком благоприятны. Пребывая в Киеве глава Госдепа Энтони Блинкен сказал: "Защита Украины от коррупции должна быть такой же сильной, как и ее военная оборона. И мы знаем, что это за защита. Независимая судебная система. Свободная пресса. Живое, инклюзивное гражданское общество, свободные и честные выборы (подчёркивание наше – Ред.), независимые и надежные антикоррупционные следователи, прокуроры и судьи". Такого рода намёков полно в западных СМИ (см., например, статью в The Washington Post, в которой констатируется, что Зеленский "уязвим для обвинений в том, что он использовал войну для разрушения демократии"). Нехорошим сигналом является и то, что Байден не едет на саммит в Швейцарию…В общем, США вместо однозначной поддержки подталкивают Зеленского к выборам, шансы победить на которых у него довольно смутные – даже не смотря на сравнительно высокий рейтинг и отсутствие явных конкурентов.В этой ситуации Зеленскому нужно срочно продемонстрировать, что у него есть план победы, который Байден сможет продемонстрировать на ноябрьских выборах. Этот план он в общих чертах сформулировал в эксклюзивном интервью агентству Reuters, опубликованном 20 мая.Наговорено в интервью было много, но, в конечном итоге, программа новонеизбранного президента укладывается в два пункта.Пункт 1: втягивание Запада в войну против РоссииТут Зеленский выдвинул две идеи:Во-первых, получить официальное разрешение на использование западных дальнобойных вооружений по целям в глубине территории России.Кроме того, Зеленский, естественно, продолжает клянчить вооружения. В частности, он запросил "как минимум 120, 130 самолётов" (имеются в виду F-16). В порядке анекдота напомним, что упоминавшийся уже Залужный летом прошлого года говорил: "Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру". Ага. Залужный, значит, не собирался, а Зеленский собирается… Кстати, получив 120 F-16 Украина войдёт в десятку наибольших операторов этой системы вооружения. Губа не дура.Во-вторых, Зеленский предлагает по примеру союзников Израиля во время последнего иранского удара использовать средства ПВО стран – членов НАТО для того, чтобы сбивать российские ракеты над территорией Украины.И то, и другое является шагами, направленными на эскалацию конфликта и втягиванию в него стран НАТО. На Западе к таким перспективам относятся серьёзно – Великобритания и Франция такое разрешение дали, США – дают поэтапно и с оговорками, а в Польше обсуждается возможность сбивать российские ракеты.Что бы мы ни думали о Зеленском, он, конечно, не совсем безумен. В его цели отнюдь не входит спровоцировать горячую мировую войну. Тем более – с использованием ядерного оружия. Его интересует победа над Россией, что является залогом его политического и физического выживания и даже, как ему кажется, занятия достойного места в мировой элите, к которому он уже привык.Скорее он рассчитывает, что Россия не захочет идти на обострение и пойдёт на уступки. Чтобы ускорить этот процесс, нужен пункт два.Пункт 2: проведение "саммита мира"На швейцарский саммит предполагается собрать как можно стран "глобального Юга" (согласие на участии в саммите Индии – существенная победа британской дипломатии и спецслужб).За последнее время стало понятно, что все десять пунктов мирного плана Зеленского согласовать невозможно не только с "глобальным Югом", но и с Западом. Потому на саммит выносятся всего три из них.Во-первых, это вопрос радиационной и ядерной безопасности. Он традиционно вызывает всеобщую обеспокоенность и вокруг этой темы легко объединить общественное мнение, даже если имеется в виду всего-навсего "деоккупация" Запорожской АЭС.Во-вторых, это вопрос продовольственной безопасности, который очень беспокоит "глобальный Юг". Согласовать вопросы тут тем более просто, что Владимир Путин ещё в июне 2022 года заявил, что Россия не препятствует экспорту украинской аграрной продукции.В-третьих, это освобождение пленных и депортированных лиц, прежде всего – детей. Тут, разумеется, всё упирается в позицию украинской стороны (очередной обмен пленными прошёл 31 мая).Впрочем, главное тут – не требования, а начало переговоров по выполнению, причём "России придётся отвечать перед большинством мира, а не перед Украиной". Сама Украина при этом в переговоры не вступает, что соответствует заявлениям Зеленского о неприемлемости диалога с российским руководством.* * *Итогом реализации этой программы, по замыслу Зеленского, должна стать "победа" Украины – Россия под давлением всего мира выполнит требования украинского президента.После этого война, разумеется, прекращается, но все социальные группы, на которые опирается нынешний режим, будут ходить в героях (те же сотрудники военкоматов, которые не просто отправляли людей в мясорубку, а делали это во имя победы), оппозиция же будет посрамлена.После этого можно и на выборы пойти и выиграть их уже в первом туре – за победителя-то точно проголосуют.План надёжен как швейцарские часы, казалось бы, что может пойти не так? Не так может пойти, разумеется, всё. Прежде всего, крайне маловероятно, что украинский режим доживёт до того, пока предложенный Зеленским план действий начнёт приносить плоды.Даже беглый оппозиционер Михаил Ходорковский* считает, что "Украина к концу года потеряет Харьков. К середине следующего года – Одессу. Соотношение сил станет 10-15 к одному к концу 2025 года. К середине 2026 года Украина продолжит только партизанскую войну, а Львов сохранится, если туда войдут войска НАТО в лице Польши. И это всё лучший сценарий".Понятно, что по мере ухудшения ситуации на фронте число желающих "вписываться" за Украину будет сокращаться. Тем более, что Зеленский недальновидно противопоставляет помощь Украине сейчас и желание сохранить отношения с Россией в дальнейшем. В конце концов, коллективный Запад может решить, что режим Зеленского обходится ему слишком дорого…Вполне возможно, Зеленский в глубине души понимает, к чему всё идёт, но выйти из игры уже не может. Во всяком случае – без фатальных последствий. А так он может ещё побороться и даже успеть уцепиться за шасси какого-нибудь натовского самолёта – если они, конечно, будут эвакуировать своих слуг из Киева.Понятно, что его упорство будет дорого стоить Украине, но его, кажется, это беспокоит в последнюю очередь – похоже Владимир Александрович искренне ненавидит свою страну и свой народ.О перспективах "саммита мира" можно прочитать в статье Виктории Титовой "Ни саммита, ни мира".* Признан в России иноагентом (кто-то из острословов написал "признан в России скважинной жидкостью" – это красивее, чем банальный иноагент).
https://ukraina.ru/20240606/1055517718.html
https://ukraina.ru/20240528/1055336867.html
https://ukraina.ru/20240530/1055379676.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, украина, россия, запад, владимир зеленский, валерий залужный, джо байден, нато, переговоры, президентские выборы
Эксклюзив, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Джо Байден, НАТО, переговоры, президентские выборы

Непрезидентская программа президента Зеленского

14:50 07.06.2024
 
В среду, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области, где осмотрел ход строительства фортификационных сооружений
В среду, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области, где осмотрел ход строительства фортификационных сооружений
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский и поддерживающий его "коллективный Запад" декларируют, что после завершения 21 мая полномочий украинского президента ничего не изменилось. Сам украинский президент сформулировал эту идею не слишком аккуратно: "Мой пятилетний срок ещё не закончился. Военное положение не позволяет ему закончиться". Календарь – москальская выдумка…
Это, разумеется, не так – Зеленский оказался в определённом юридическом вакууме. На первый взгляд, это даёт ему возможности для практически бесконечного продления своей власти – главное, не прекращать войну. Однако, не всё так просто – легитимность Зеленского подорвана.
Проблема даже не в юридической плоскости – уже после провала прошлогоднего контрнаступления общественная поддержка Зеленского зашаталась (почему-то в пользу экс-главкома Залужного, который его и провалил), а после принятия крайне непопулярного закона о мобилизации вероятно произошла рейтинговая катастрофа – по данным КМИС Киевского международного института социологии), наверняка "отлакированным", в мае количество не доверяющих президенту Украины составило 36%, что является абсолютным минимум с начала СВО (это ещё не катастрофа – закон вступил в силу только 18 мая, так что число не доверяющих почти соответствует февральскому).
Однако, куда важнее отношение Запада. Ведь легитимным президентом Украины является тот, кого в таком качестве признаёт Госдеп.
Необъявленный визит в Киев Анналены Бербок 21 мая вроде бы показал, что Запад пока признаёт Зеленского легитимным президентом, а поездка Зеленского в Нормандию (как шутят – в качестве представителя дивизии СС "Галичина"), где он встретился с президентами США и Франции. Но вот сколько это "пока" будет продолжаться непонятно – украинский политолог Кость Бондаренко полагает, что "это вопрос нескольких месяцев, даже не года", а российский президент Владимир Путин оставляет Зеленскому год.
И сигналы со стороны США в этом отношении не слишком благоприятны. Пребывая в Киеве глава Госдепа Энтони Блинкен сказал: "Защита Украины от коррупции должна быть такой же сильной, как и ее военная оборона. И мы знаем, что это за защита. Независимая судебная система. Свободная пресса. Живое, инклюзивное гражданское общество, свободные и честные выборы (подчёркивание наше – Ред.), независимые и надежные антикоррупционные следователи, прокуроры и судьи". Такого рода намёков полно в западных СМИ (см., например, статью в The Washington Post, в которой констатируется, что Зеленский "уязвим для обвинений в том, что он использовал войну для разрушения демократии"). Нехорошим сигналом является и то, что Байден не едет на саммит в Швейцарию…
- РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Вчера, 15:58
Украинский конфликт: на грани ядерной войныМы неоднократно сомневались в целесообразности применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта – слишком велики риски. Однако, риски велики не только для Украины, но и для США. И сейчас между нашими странами идёт война нервов – кто раньше пойдёт на уступки. Причём предмет уступок – отнюдь не только будущее Украины
В общем, США вместо однозначной поддержки подталкивают Зеленского к выборам, шансы победить на которых у него довольно смутные – даже не смотря на сравнительно высокий рейтинг и отсутствие явных конкурентов.
В этой ситуации Зеленскому нужно срочно продемонстрировать, что у него есть план победы, который Байден сможет продемонстрировать на ноябрьских выборах. Этот план он в общих чертах сформулировал в эксклюзивном интервью агентству Reuters, опубликованном 20 мая.
Наговорено в интервью было много, но, в конечном итоге, программа новонеизбранного президента укладывается в два пункта.
Пункт 1: втягивание Запада в войну против России
Тут Зеленский выдвинул две идеи:
Во-первых, получить официальное разрешение на использование западных дальнобойных вооружений по целям в глубине территории России.
Кроме того, Зеленский, естественно, продолжает клянчить вооружения. В частности, он запросил "как минимум 120, 130 самолётов" (имеются в виду F-16). В порядке анекдота напомним, что упоминавшийся уже Залужный летом прошлого года говорил: "Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру". Ага. Залужный, значит, не собирался, а Зеленский собирается… Кстати, получив 120 F-16 Украина войдёт в десятку наибольших операторов этой системы вооружения. Губа не дура.
Во-вторых, Зеленский предлагает по примеру союзников Израиля во время последнего иранского удара использовать средства ПВО стран – членов НАТО для того, чтобы сбивать российские ракеты над территорией Украины.
Зеленский на фоне флага
28 мая, 18:36
Лотерейный билет Зеленского. Швейцарский саммит как прелюдия к Третьей мировойСаммит мира имени Зеленского скукоживается. Количество стран, подтвердивших свое участие, сокращается на глазах, а ее представительский состав пока тянет на уровень министров и официальных делегаций
И то, и другое является шагами, направленными на эскалацию конфликта и втягиванию в него стран НАТО. На Западе к таким перспективам относятся серьёзно – Великобритания и Франция такое разрешение дали, США – дают поэтапно и с оговорками, а в Польше обсуждается возможность сбивать российские ракеты.
Что бы мы ни думали о Зеленском, он, конечно, не совсем безумен. В его цели отнюдь не входит спровоцировать горячую мировую войну. Тем более – с использованием ядерного оружия. Его интересует победа над Россией, что является залогом его политического и физического выживания и даже, как ему кажется, занятия достойного места в мировой элите, к которому он уже привык.
Скорее он рассчитывает, что Россия не захочет идти на обострение и пойдёт на уступки. Чтобы ускорить этот процесс, нужен пункт два.
Пункт 2: проведение "саммита мира"
На швейцарский саммит предполагается собрать как можно стран "глобального Юга" (согласие на участии в саммите Индии – существенная победа британской дипломатии и спецслужб).
За последнее время стало понятно, что все десять пунктов мирного плана Зеленского согласовать невозможно не только с "глобальным Югом", но и с Западом. Потому на саммит выносятся всего три из них.
Во-первых, это вопрос радиационной и ядерной безопасности. Он традиционно вызывает всеобщую обеспокоенность и вокруг этой темы легко объединить общественное мнение, даже если имеется в виду всего-навсего "деоккупация" Запорожской АЭС.
Во-вторых, это вопрос продовольственной безопасности, который очень беспокоит "глобальный Юг". Согласовать вопросы тут тем более просто, что Владимир Путин ещё в июне 2022 года заявил, что Россия не препятствует экспорту украинской аграрной продукции.
30 мая, 12:08
"Движемся к победе": Дугин рассказал, когда России начинать переговоры по УкраинеРоссия может начинать мирные переговоры после полного освобождения Новороссии. Об этом рассказал философ, социолог и политолог Александр Дугин
В-третьих, это освобождение пленных и депортированных лиц, прежде всего – детей. Тут, разумеется, всё упирается в позицию украинской стороны (очередной обмен пленными прошёл 31 мая).
Впрочем, главное тут – не требования, а начало переговоров по выполнению, причём "России придётся отвечать перед большинством мира, а не перед Украиной". Сама Украина при этом в переговоры не вступает, что соответствует заявлениям Зеленского о неприемлемости диалога с российским руководством.
* * *
Итогом реализации этой программы, по замыслу Зеленского, должна стать "победа" Украины – Россия под давлением всего мира выполнит требования украинского президента.
После этого война, разумеется, прекращается, но все социальные группы, на которые опирается нынешний режим, будут ходить в героях (те же сотрудники военкоматов, которые не просто отправляли людей в мясорубку, а делали это во имя победы), оппозиция же будет посрамлена.
После этого можно и на выборы пойти и выиграть их уже в первом туре – за победителя-то точно проголосуют.
План надёжен как швейцарские часы, казалось бы, что может пойти не так? Не так может пойти, разумеется, всё. Прежде всего, крайне маловероятно, что украинский режим доживёт до того, пока предложенный Зеленским план действий начнёт приносить плоды.
Даже беглый оппозиционер Михаил Ходорковский* считает, что "Украина к концу года потеряет Харьков. К середине следующего года – Одессу. Соотношение сил станет 10-15 к одному к концу 2025 года. К середине 2026 года Украина продолжит только партизанскую войну, а Львов сохранится, если туда войдут войска НАТО в лице Польши. И это всё лучший сценарий".
Понятно, что по мере ухудшения ситуации на фронте число желающих "вписываться" за Украину будет сокращаться. Тем более, что Зеленский недальновидно противопоставляет помощь Украине сейчас и желание сохранить отношения с Россией в дальнейшем. В конце концов, коллективный Запад может решить, что режим Зеленского обходится ему слишком дорого…
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
25 апреля 2023, 06:39
Украинские выборы — 2024: расстановка силПредсказания Владимира Вольфовича Жириновского в последнее время приобретают пугающую силу. Он же предрекал, что в 2024 году никаких выборов на Украине не будет, как не будет и самого государства, в котором их можно будет проводить…
Вполне возможно, Зеленский в глубине души понимает, к чему всё идёт, но выйти из игры уже не может. Во всяком случае – без фатальных последствий. А так он может ещё побороться и даже успеть уцепиться за шасси какого-нибудь натовского самолёта – если они, конечно, будут эвакуировать своих слуг из Киева.
Понятно, что его упорство будет дорого стоить Украине, но его, кажется, это беспокоит в последнюю очередь – похоже Владимир Александрович искренне ненавидит свою страну и свой народ.
О перспективах "саммита мира" можно прочитать в статье Виктории Титовой "Ни саммита, ни мира".
* Признан в России иноагентом (кто-то из острословов написал "признан в России скважинной жидкостью" – это красивее, чем банальный иноагент).
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияЗападВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйДжо БайденНАТОпереговорыпрезидентские выборы
 
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14:50Непрезидентская программа президента Зеленского
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14:4090 секунд до конца света. Мировой кризис и игилизация* Украины
14:14"Не стоит дергать русских за усы": Орбан предостерег Запад от провоцирования России
13:23Песков ответил, реагирует ли Путин на оскорбления Байдена
13:17Михаил Поликарпов: России нужен СМЕРШ и тяжелый козырь, чтобы разбить "тарелки", которые запускают ВСУ
12:59Шпиономания, обстрелы и коррупция. Главное на Украине на 13:00 7 июня
12:50За полторы минуты до Армагеддона. Почему США меняют подход к ядерному оружию
12:43"На двух стульях усидеть не получится": генпрокурор РФ предупредил недобросовестных бизнесменов
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