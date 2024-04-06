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Кость Бондаренко: кто он

Кость Бондаренко: кто он - 06.04.2024 Украина.ру

Кость Бондаренко: кто он

Украинский политолог, историк

2024-04-06T13:45

2024-04-06T13:45

2024-04-06T13:45

биография

кость бондаренко

украина

историк

политолог

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Константин Петрович Бондаренко родился 2 мая 1969 года в селе Погребище Винницкой области.В 1994 году окончил исторический факультет Львовского национального университета им. И.Франко. Является Кандидатом исторических наук, специалистом по истории международных отношений.После университета работал преподавателем во Львовском политехническом институте, занимался научной деятельностью, был руководителем отдела политики в газете "Поступ". Стоял у истоков центра политических исследований "Нова хвиля" во Львове.В начале двухтысячных занимал пост директора центра исследований общественных процессов "Эксперт", главы Института национальной стратегии в Киеве и Киевского института проблем управления им. Горшенина.В разное время выступал консультантом-аналитиком и политтехнологом в блоке Виктора Ющенко "Наша Украина", Владимира Литвина "Мы", Народно-демократической партии, партиях "Реформы и порядок" и "ПОРА".С мая 2010 по сентябрь 2011 был зампредом партии "Сильная Украина", лидером которой являлся Сергей Тигипко.Состоял в общественных советах при президенте, спикере Верховной Рады, МИДе Украины.В марте 2011 года создал и возглавил Институт украинской политики. Через год стал председателем фонда "Украинская политика".Писал материалы для изданий "Зеркало недели", "Факты", "Киевский телеграф", "Украинская правда", "Обозреватель", "Полемика" и т. Д.Автор более 50 научных работ нескольких тысяч статей, а также книг "Атланты и кариатиды из-под "крыши" президента" (2000) о Леониде Кучме, "Система БЮТ или Блок Ющенко-Тимошенко" (2004), "Леонид Кучма: портрет на фоне эпохи" (2007), "Профильные украинцы" (т.1) (2007), "Леонид Кучма" (2009), "История в профиль" (2012).

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биография, кость бондаренко, украина, историк, политолог