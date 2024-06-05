https://ukraina.ru/20240605/1055490476.html

Ни саммита, ни мира: почему провалился предстоящий глобальный пацифистский съезд в Швейцарии

Ни саммита, ни мира: почему провалился предстоящий глобальный пацифистский съезд в Швейцарии - 05.06.2024 Украина.ру

Ни саммита, ни мира: почему провалился предстоящий глобальный пацифистский съезд в Швейцарии

На саммит мира имени Зеленского в Швейцарии, который запланирован на середину июня, уже отказались приехать лидеры США, Бразилии, Китая, ЮАР, Саудовской Аравии, Австралии, Пакистана, Индии, Таиланда. Далi буде, как говорится

2024-06-05T17:11

2024-06-05T17:11

2024-06-05T17:11

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Даже самые лояльные украинской власти политики уже назвали его провальным до его начала. Напомним, что на стадии подготовки повестка сократилась до трех пунктов, и то гуманитарного характера. Теперь лидеры стран один за другим находят поводы лично не присутствовать на встрече в Швейцарии. Таким образом, глобальный саммит мира превратился уже обычный дискуссионный клуб. Почему? Разные версии ответа на этот вопрос представили украинские и российские эксперты в своих соцсетях.Украинский политик Виктор АндрусивОчевидно, что история с саммитом мира пошла не в таком ключе, как ожидали его идеологи.Но есть одна очень важная цель, которую саммит достигает при любых условиях - аудит нашей международной поддержки. Благодаря саммиту мы можем увидеть реальную ситуацию по поддержке нас или России. И, как мы видим, хорошего для нас мало. оккупанты смогли удержать свою коалицию "обиженных". Мероприятие же в очередной раз демонстрирует нехватку воли и четкости в нашей поддержке. Не удивительно, что многие страны начинают падать в тему "все не так однозначно". В целом же саммит мира доказывает, что переговоры для нас не ко времени. Ибо такие переговоры нам ничего хорошего не предвещают. Однако, я думаю, ситуация изменится до конца года, если нам удастся устоять и все российское наступление при тысячах погибших останется на уровне нескольких сел и городков. Думаю, это еще раз заставит всех подумать о смысле этой войны. Поэтому я больше делаю ставку на условно декабрьский саммит мира.Украинский политик Юрий ЛуценкоНа фронте против нас сосредоточено 530 тыс [бойцов] рос. войск. Еще 250 тыс. ожидаются в августе. Это в четыре раза больше, чем в феврале 2022 года. На ЛБС (русским) противостоят 500 тысяч бойцов. По штату. Некомплект сказать не могу, но он значителен. Об этом знают враги. Знают и всячески разогревают проблемы с укр. мобилизацией. А одновременно растягивают фронт. Это так очевидно - если против тебя меньшее количество войск - растягивай ЛБС и рано или поздно на той стороне образуется слабо защищенный участок. Чем должна заниматься наша власть? Мобилизация и фортификация. Чем она занимается? Подготовка к "Саммиту мира" в Швейцарии. Зачем он, если очевидно, что Путин с такой армадой не остановится, пока не обломает рога об оборону ВСУ? ... Нам отвечают – "Саммит мира" в июне будет таким мощным сигналом поддержки Украины, что Путин дрогнет и прекратит войну. А прошлогоднее голосование Генассамблеи ООН, где 141 страна поддержали нашу территориальную целостность при семи против - не было таким сигналом? А три саммита мира в прошлом году в Саудовской Аравии, Дании и на Мальте, когда десятки влиятельных стран, в т.ч Китай и страны Глобального Юга, подтвердили недопустимость агрессии Кремля - ​​этого сигнала тоже было недостаточно? Кто верит, что если к саммиту добавить слово "глобальный" и добиться там участия Восточного Тимора, Кабо-Верде и Всемирного боксерского совета, то Путин испугается и выведет войска? Или это просто очередное шоу, сцена для нашего величайшего Артиста, так соскучившегося по аплодисментам?А вопросы мобилизации, фортификации, передачи в войска дронов и реб - пусть подождут. Не ко времени.Общественный деятель Александр Скубченко"Саммит мира" Зеленского — это не саммит, не мира, и не о мире.Саммит — это встреча на высшем уровне, встреча первых лиц. Не бывает саммита министров или вообще непонятно кого. На этом "сборище" будут министр страхования инвалидов от Австралии, чиновник рангом ниже министра от Индии, просто посол от Бразилии, полтора прибалта и половина поляка. Какой же это саммит? Большая часть мира вообще не явится, потому что ни один уважаемый лидер не сядет за один стол с абы кем. Кто такой Зеленский: бывший президент? самозванец? оборванец? А те, что явятся, они будут говорить не о мире, а об ультиматумах, которые Украину уводят от мира. Это как "Крымская платформа" (помните такую?), которую Зеленский создал, чтобы похоронить Минские соглашения.Политолог Юрий БаранчикРоссийский МИД потрудился на славу: главная антироссийская пропагандистская акция лета 2024 года сошла на нет.Теперь цель проводимого в Швейцарии саммита по Украине обозначена следующим образом: "проложить путь к вовлечению российских официальных лиц в будущие переговоры после заключения соглашения по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращению похищенных детей". И всего-то. Коротким же оказался путь от жесткого ультиматума к просьбе. То есть, из эпохального события, где весь мир нагнет Россию, получилось что-то вроде аппаратного совещания клерков. Не проведя первый саммит, сразу же начали вырисовываться контуры второго. Правда, есть сомнения в том, что и из этого выйдет нечто годное. Украинский политолог Олеся ЯхноУсилия России сорвать/бойкотировать (через третьи страны) Саммит мира, а также военная активность, по-видимому, связана с тем, что на Западе в этом году может сформироваться другой подход к войне. Имею в виду отход от длинной, растянутой во время войны, и переход к более действенному варианту. Несмотря на то, что консенсуса по поводу членства Украины в НАТО нет, и на медлительность принятия решений, думаю, все же, условия достижения мира и неповторения войны (с привлечением абсолютно разных участников), на Западе проговариваются. Допускаю, что после Саммита мира мы будем слышать разные варианты достижения мира. Россия потому и спешит (пока нет старта движения в мир). Для нас важно иметь как можно большую поддержку именно нашего видения движения к миру. Ну а на Западе, надеюсь, поняли, что для любого реального переговорного процесса должны быть предпосылки (в виде если не преимущества, то более мощные военные позиции Украины).Украинский блогер Василий МузыкаДавайте так. По-взрослому. Швейцарский саммит мира не имеет никакого отношения к миру. Это гастроль фронтмена 95 квартала. И винить зрителей Байдена, или Си, что их не интересует низкопробный юмор не стоит. Это только наши дегенераты хохочут над "Горела хата…", сильные мира сего над такими вещами не смеются. И над любой страной, которую приравнивают к порноактрисе, тоже. Потому что это моветон.Ну и давайте уж быть реалистами. Хотите говорить о мире, за столом должна сидеть Россия. Не хотите с ней говорить ─ не мелите басен о мирном урегулировании.И делать пиар-акцию для сохранения падающего рейтинга Зеленского с привлечением первых лиц мира не стоит. Они же не идиоты, в отличие от наших молодо-зелено…Читайте также: Замануха для провокации. В Швейцарии Запад пытается затянуть Россию в ловушку

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