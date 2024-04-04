https://ukraina.ru/20240404/1054253740.html
Анналена Бербок, биография
Анналена Бербок, биография - 04.04.2024 Украина.ру
Анналена Бербок, биография
Министр иностранных дел Германии
2024-04-04T14:34
2024-04-04T14:34
2024-04-04T14:34
биография
анналена бербок
германия
бундестаг
министр иностранных дел
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Детство и образованиеАнналена Шарлотта Альма Бербок родилась 15 декабря 1980 года в Ганновере в семье инженера-машиностроителя и социального педагога. Она и ее две сестры росли в Паттензене под Ганновером, у родителей была своя ферма.Училась в Гумбольдтовской школе, а в 16 лет на год поехала по обмену во Флориду, где получала знания в Lake Highland Preparatory School.В юности профессионально занималась футболом и прыжками на батуте, участвовала в чемпионатах Германии, трижды становилась бронзовым призером и даже состояла в команде немецких гимнастов на всемирных молодежных соревнованиях в Португалии. Со спортом ей пришлось завязать после перелома ноги.Бербок поступила в Гамбургский университет, где с 2000 по 2004 изучала политологию и публичное право. На следующий год стала магистром международного публичного права Лондонской школы экономики. Тогда же прошла стажировку в Британском институте международного и сравнительного права. Анналена также начала работу над диссертацией по теме стихийных бедствий и гуманитарной помощи в Свободном университете Берлина в 2008 году, но не закончила.КарьераАнналена прошла стажировку в Совете Европы в Страсбурге во Франции и в Европарламенте.В Европарламенте с 2005 по 2008 год Бербок работала в офисе депутата Элизабет Шредтер. А затем год занимала должность советника по внешней политике и политике безопасности в парламентской группе "Партии зеленых" в бундестаге.В 2005 году Анналена вступила в партию "Союз 90 / Зеленые". Она была председателем "Зеленых" в Бранденбурге с 2009 по 2013, членом правления "Европейской партии зеленых" с 2009 по 2012 и членом партийного совета на федеральном уровне с 2012 по 2013.Бербок пыталась пройти в бундестаг в 2009 году от партии "Зеленых", но первая попытка оказалась неудачной. В следующий раз в 2013 году Анналена реализовала свой план и прошла в бундестаг. Она стала членом Комитета по европейским делам, экономике и энергетике. Бербок занималась вопросами климатической политики и до 2016 года регулярно принимала участие в конференциях Рамочной конвенции ООН.Анналена была фактически консультантом совета "зеленых" до 2015 года, была связующим звеном между партией, правительственными органам и ассоциациями в регионах.В бундестаг Бербок переизбралась в 2017 году, теперь в ее компетенции входили вопросы семей, женин, молодежи и пожилых людей.Вместе с Робертом Хабеком в 2018 году Анналена была избрана сопредседателем партии "Зеленых". На следующий год была переизбрана по результатам 97,1% голосов – это самый высокий результат для председателя партии.В апреле 2021 года федеральное правление партии "Зеленых" выдвинуло Бербок на пост канцлера. А в ноябре того же года Анналене предложили стать министром иностранных дел при Олафе Шольце. В должность Бербок вступила 8 декабря 2021 года. Анналена стала самым молодым министром иностранных дел Германии и первой женщиной на этом посту.Отношения и детиАнналена замужем за политическим консультантом Даниэлем Холефляйшем. У них две дочки 2011 и 2015 года рождения. Семья живёт в Потсдаме.Интересные факты1. Во время избирательной кампании 2021 года всплыли неприятные факты о Бербок. Так, выяснилось, что она не задекларировала своевременно свои доходы за 2018-2020 годы, а некоторые данные биографии оказались ложными, например, она не получила диплом бакалавра, а сразу магистра. Также обнаружился плагиат в её книге "Сейчас. Как мы обновляем свою страну".2. Бербок жестко критикует Россию за начало специальной военной операции. "Россия заплатит высокую политическую и особенно экономическую цену за нарушение территориального суверенитета Украины", - заявляла Анналена.3. Волна критики обрушилась на Анналену после ее публичного выступления в Праге в сентябре 2022 года, когда она заявила, что ей не интересно мнение немецких избирателей, поскольку у нее есть обязательство перед гражданами Украины.4. В январе 2023 года Бербок заявила на заседании ПАСЕ в Страсбурге, что страны Европы "ведут войну с Россией". Однако Олаф Шольц поспешил опровергнуть это.5. На форуме американского Атлантического совета Бербок сообщила, что ее дед в молодости воевал на стороне Гитлера и что солдаты вермахта стали основоположниками объединения стран в Евросоюз.
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биография, анналена бербок, германия, бундестаг, министр иностранных дел
Анналена Бербок, биография
Министр иностранных дел Германии
Анналена Шарлотта Альма Бербок родилась 15 декабря 1980 года в Ганновере в семье инженера-машиностроителя и социального педагога. Она и ее две сестры росли в Паттензене под Ганновером, у родителей была своя ферма.
Училась в Гумбольдтовской школе, а в 16 лет на год поехала по обмену во Флориду, где получала знания в Lake Highland Preparatory School.
В юности профессионально занималась футболом и прыжками на батуте, участвовала в чемпионатах Германии, трижды становилась бронзовым призером и даже состояла в команде немецких гимнастов на всемирных молодежных соревнованиях в Португалии. Со спортом ей пришлось завязать после перелома ноги.
Бербок поступила в Гамбургский университет, где с 2000 по 2004 изучала политологию и публичное право. На следующий год стала магистром международного публичного права Лондонской школы экономики. Тогда же прошла стажировку в Британском институте международного и сравнительного права. Анналена также начала работу над диссертацией по теме стихийных бедствий и гуманитарной помощи в Свободном университете Берлина в 2008 году, но не закончила.
Анналена прошла стажировку в Совете Европы в Страсбурге во Франции и в Европарламенте.
В Европарламенте с 2005 по 2008 год Бербок работала в офисе депутата Элизабет Шредтер. А затем год занимала должность советника по внешней политике и политике безопасности в парламентской группе "Партии зеленых" в бундестаге.
В 2005 году Анналена вступила в партию "Союз 90 / Зеленые". Она была председателем "Зеленых" в Бранденбурге с 2009 по 2013, членом правления "Европейской партии зеленых" с 2009 по 2012 и членом партийного совета на федеральном уровне с 2012 по 2013.
Бербок пыталась пройти в бундестаг в 2009 году от партии "Зеленых", но первая попытка оказалась неудачной. В следующий раз в 2013 году Анналена реализовала свой план и прошла в бундестаг. Она стала членом Комитета по европейским делам, экономике и энергетике. Бербок занималась вопросами климатической политики и до 2016 года регулярно принимала участие в конференциях Рамочной конвенции ООН.
Анналена была фактически консультантом совета "зеленых" до 2015 года, была связующим звеном между партией, правительственными органам и ассоциациями в регионах.
В бундестаг Бербок переизбралась в 2017 году, теперь в ее компетенции входили вопросы семей, женин, молодежи и пожилых людей.
Вместе с Робертом Хабеком в 2018 году Анналена была избрана сопредседателем партии "Зеленых". На следующий год была переизбрана по результатам 97,1% голосов – это самый высокий результат для председателя партии.
В апреле 2021 года федеральное правление партии "Зеленых" выдвинуло Бербок на пост канцлера. А в ноябре того же года Анналене предложили стать министром иностранных дел при Олафе Шольце
. В должность Бербок вступила 8 декабря 2021 года. Анналена стала самым молодым министром иностранных дел Германии и первой женщиной на этом посту.
Анналена замужем за политическим консультантом Даниэлем Холефляйшем. У них две дочки 2011 и 2015 года рождения. Семья живёт в Потсдаме.
1. Во время избирательной кампании 2021 года всплыли неприятные факты о Бербок. Так, выяснилось, что она не задекларировала своевременно свои доходы за 2018-2020 годы, а некоторые данные биографии оказались ложными, например, она не получила диплом бакалавра, а сразу магистра. Также обнаружился плагиат в её книге "Сейчас. Как мы обновляем свою страну".
2. Бербок жестко критикует Россию за начало специальной военной операции. "Россия заплатит высокую политическую и особенно экономическую цену за нарушение территориального суверенитета Украины", - заявляла Анналена.
3. Волна критики обрушилась на Анналену после ее публичного выступления в Праге в сентябре 2022 года, когда она заявила, что ей не интересно мнение немецких избирателей, поскольку у нее есть обязательство перед гражданами Украины.
4. В январе 2023 года Бербок заявила на заседании ПАСЕ в Страсбурге, что страны Европы "ведут войну с Россией". Однако Олаф Шольц поспешил опровергнуть это.
5. На форуме американского Атлантического совета Бербок сообщила, что ее дед в молодости воевал на стороне Гитлера и что солдаты вермахта стали основоположниками объединения стран в Евросоюз.