https://ukraina.ru/20240516/1055109347.html

Байден и Трамп решились на долгожданный шаг. В президентской гонке в США вырисовывается фаворит

Байден и Трамп решились на долгожданный шаг. В президентской гонке в США вырисовывается фаворит - 16.05.2024 Украина.ру

Байден и Трамп решились на долгожданный шаг. В президентской гонке в США вырисовывается фаворит

Последние недели бывший и действующий президенты шли практически нога в ногу в избирательной кампании, но постепенно разрыв между ними увеличивается и один из них вырывается вперёд

2024-05-16T18:17

2024-05-16T18:17

2024-05-16T18:17

эксклюзив

сша

президентские выборы

дональд трамп

джо байден

роберт кеннеди-младший

опрос

дебаты

флорида

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102908/22/1029082253_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_27e458d4c3b85611af86fafb9f0f1fa1.jpg

Байден угробил экономику и не может изменить жизнь американцев к лучшемуНынешний глава государства демократ Джо Байден, укрепивший позиции в марте благодаря обращению к Конгрессу, теперь, как показало совместное исследование газеты The New York Times и Сиенского колледжа, уступает своему заклятому сопернику сразу в пяти и шести ключевых штатах: Джорджии, Аризоне, Мичигане, Неваде и Пенсильвании (родном штате президента) – лишь в Висконсине Байден имеет преимущество, но всего-то 2%.С момента проведения последнего подобного опроса, с ноября 2023 года, в США произошло несколько значимых событий, среди которых рост рынка акций на 25% и начало судебных слушаний по делу Дональда Трампа в Нью-Йорке. Предвыборным штабом Байдена потрачены десятки миллионов долларов на его продвижение, однако, отмечает The New York Times, "опросы показывают, что ничего из этого не помогло Байдену, не навредило Трампу и не вызвало возмущения электората".Американцы всё меньше доверяют президенту, поскольку недовольны уровнем жизни, состоянием национальной экономики, наплывом мигрантов и внешнеполитическим курсом Белого дома. В ходе опросов 51% респондентов назвал экономику США плохой, 55% заявили, что политическая и экономическая страны нуждаются в серьёзных трансформациях, а 14% и вовсе предлагают их полностью разрушить. В то, что Байден в случае переизбрания пойдёт на столь серьёзные изменения, верят 24% опрошенных. От Трампа значительных перемен в политической и экономической сферах ждут 70%.За период правления нынешней администрации больше половины (51%) участников другого опроса, проведённого изданием Financial Times и бизнес-школой Michigan Ross, стали жить хуже. Население винит Байдена в одной из главных финансовых проблем страны - высоких ценах на потребительские товары, в т.ч. продукты и бензин, - и всё меньше одобряет экономический курс президента. А ведь байденомика была предназначена для того, чтобы "жить стало лучше, жить стало веселее": сделать медобслуживание доступнее, миллиардеров заставить платить больше налогов, увеличить инвестиции в производство микрочипов, внедрить зелёную энергетику. А вышло всё с точностью да наоборот ─ США столкнулись с рекордной за 40 лет инфляцией. На реплику ведущей телеканала CNN о том, что при нём цены выросли на 30%, Байден ответил, что деньги у американцев есть, надо просто не бояться их тратить. Выглядело это как издевательство. Если у людей есть деньги, как утверждает президент, то почему задолженность по кредиткам за эти три года выросла и достигла $1 трлн? Каждый пятый заёмщик "исчерпал лимит" на 90% и более, у 44% задолженность по картам накапливается из месяца в месяц. По оценке экспертов, чтобы расплатиться с долгами, многим потребуется порядка 20 лет, поскольку средняя процентная ставка составляет 20%.А вскоре может стать ещё труднее, ведь повышение пошлин на ряд категорий китайских товаров приведёт к росту цен на них. Речь идёт, в частности, о банальных шприцах и медицинских перчатках, коих США импортируют из КНР на сумму $200-300 млн ежегодно. А всего-то хотел Байден поддержать отечественное производство в критически важных отраслях в преддверии выборов. В итоге же только добавил проблем, поскольку, например, китайские батареи и солнечные панели заменить практически невозможно – КНР контролирует производство на 90%.В общем, неудивительно, что во всех опросах американцы говорят, что в вопросах экономики доверяют Трампу гораздо больше, нежели Байдену (например, 58% против 36% в опросе The New York Times и Сиенского колледжа).Трамп ещё не победил, а Россию уже обвиняютПри всём при этом Байден совершает серьёзную ошибку в своей предвыборной кампании – игнорирует колеблющихся избирателей, указывает Марк Пенн, бывший советник 42-го президента США Билла Клинтона и его супруги Хиллари. По его словам, Байден уделяет слишком много внимания левой повестке, продвигает популярные среди своей электоральной базы идеи расширения социальных программ, хотя в бюджете огромная дыра, а результаты выборов, вероятнее всего, будут зависеть именно от сомневающихся избирателей-центристов, которые регулярно меняют политические предпочтения.. И если "не удастся смягчить" настроения колеблющихся американцев, недовольных иммиграцией, инфляцией и слабостью внешнеполитического курса Белого дома, то победу одержит Трамп.Впрочем, у лояльного демократам телеканала CNN есть своё оправдание возможного поражения Байдена в ноябре. Ничего нового не придумали – виновата Россия, которая вмешается в американские выборы, чтобы помочь республиканцам, которые будут против дополнительной помощи Украине в случае их избрания, и помешать демократам.А с финансами у штаба Байдена в обозримом будущем могут возникнуть проблемы, поскольку всё больше крупных американских инвесторов, разочаровавшись в его политике, склоняются к поддержке кандидатуры Трампа на президентских выборах. Причём речь идёт даже о тех, кто на выборах 2016 и 2020 годов резко критиковал республиканца.Как и с поддержкой традиционных групп электората. Молодёжь, афроамериканцы и латиноамериканцы тоже недовольны работой Байдена, а их голоса главе государства крайне важны.Демократы против Байдена, а республиканцы – за ТрампаВ итоге в стане ключевых партий вырисовываются две противоположные тенденции: демократы расколоты из-за экономических проблем, конфликта на Ближнем Востоке и непопулярности Байдена, а республиканцы, наоборот, всё сильнее сплачиваются вокруг Трампа, которого с подачи Белого дома преследуют по политическим мотивам.Более того, бывшему президенту на минувших выходных удалось собрать 100-тысячный митинг в демократическом штате - Нью-Джерси. А прилетел туда Трамп с одним из своих прежних конкурентов по избирательной кампании, губернатором Северной Дакоты Дугом Бёргамом, которому предоставили возможность первым выступить с речью перед собравшимися. В беседе с журналистами политик отверг предположение, что Трамп рассматривает его в качестве своего напарника, т.е. потенциального вице-президента в случае победы.Как прежде уже не будет – Майк Пенс, бывший вице-президентом в администрации 45-го президента, не просто отрёкся от Трампа, но и не стеснялся в выражениях в адрес прежнего босса в ходе своей избирательной кампании, поэтому путь в новую администрацию ему заказан. Кто сменит Пенса, до сих пор не ясно.11 мая источники издания Axios сообщили, что предвыборный штаб Трампа рассматривает в качестве потенциального вице-президента бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, поскольку их примирение позволило бы Трампу привлечь голоса некоторых республиканцев с высшим образованием.К тому же у дипломата есть связи со спонсорами, которые настороженно относятся к 45-му президенту. И получилась бы прямо как у Байдена с Камалой Харрис: из главных соперников по избирательной гонке в главный политический тандем страны (не самый удачный, конечно, но это уже другая история).Однако Трамп незамедлительно опроверг эту информацию. "Никки Хейли не рассматривается на пост вице-президента, но я желаю ей всего наилучшего!", - заявил он.В общем, пока неясно, кто станет напарником Трампа, зато понятно, кто им стать не сможет – представители Флориды. Согласно поправке 12 к Конституции США, президент и вице-президент не должны быть жителями одного штата. Трамп проживает в своей резиденции Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич, штат Флорида, куда в 2019 году переехал из Нью-Йорка из-за плохого отношения местных демократических властей.Следовательно, шанса стать вице-президентом США в случае победы республиканцев на ноябрьских выборах лишаются такие видные политики, как, например, губернатор Флориды Рон Десантис, достаточно успешно участвовавший во внутрипартийных праймериз, и Марко Рубио, сенатор, представляющий этот штат.Это свершилось!15 мая появилась новость, которой многие давно ждали, и больше всех, конечно же, Трамп. Байден дал согласие провести с ним дебаты."Вам слово, Дональд. Как Вы сказали, где угодно, в любое время и в любом месте", - написал президент США в соцсети X."Я готов. Посмотрим, сможет ли Джо вскарабкаться на трибуну", - ответил Трамп.Первый раунд дебатов состоится совсем скоро, 27 июня в Атланте (штат Джорджия) в эфире CNN, а второй - 10 сентября на телеканале ABC.Трамп давно изъявлял желание подискутировать с Байденом и только с ним, как в старые добрые времена президентской гонки-2020. Но только Байден уже совсем не тот: заговаривается, путается даже в фактах о своей семье, не обходится без суфлёра и шпаргалок от помощников. Учитывая эти обстоятельства, решение демократов принять вызов Трампа, как и прежде способного часами выступать, выглядит рискованным, но штаб Байдена подстраховался как мог, выдвинув ряд условий:· дебаты в эфире телекомпаний CNN, ABC или CBS, лояльных Демократической партии, и без живой аудитории. Никакого любимого Трампом телеканала Fox News, журналисты которого могут задать действующему президенту неудобные вопросы. К тому же республиканец любит выступать перед публикой и заряжается её энергетикой.· по истечении времени участникам будут отключать микрофон. Таким образом Байдену облегчат задачу, позволив ограничиться короткими речами и не отвечать тут же на нападки оппонента, а Трампу просто-напросто будут закрывать рот.· дебаты только с глазу на глаз, без третьих участников. Читай – самый популярный за многие года независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший к дискуссии не приглашён, а он очень хотел и даже предлагал Трампу устроить дебаты на съезде Либертарианской партии 24-26 мая, где оба будут присутствовать. А как же демократия, слобода слова, за которые так ратует Байден?Трамп предложил провести ещё и третий раунд, но руководитель кампании по переизбранию действующего президента Джен Диллон ответила отказом, подчеркнув, что условия озвучены, приняты и не изменятся. Хотя традиционно между кандидатами проводится именно три раунда. Впрочем, звучат сомнения, что дебаты Трампа и Байдена вообще состоятся.В контексте нынешней предвыборной гонки нельзя выпускать из внимания не только Байдена и Трампа, но и Кеннеди, а он тем временем добился включения в бюллетени в 13 штатах, в т.ч. Калифорнии, Северной Каролине, Мичигане, Нью-Гэмпшире, Неваде, Огайо. Потомок известной политической династии, конечно, будет добиваться регистрации по всей стране, однако в реальности ему достаточно нескольких стратегически важных штатов. В частности, как отмечает издание The Hill, присутствие Кеннеди в избирательных бюллетенях одной только Калифорнии может нанести ущерб переизбранию Байдена, поскольку Кеннеди имеет шансы заручиться поддержкой избирателей, которые считают его привлекательным третьим кандидатом в списке.На сегодняшний день картина на федеральном уровне такова: Трамп и Байден по-прежнему идут практически вровень - 41,5% и 38,8% соответственно, т.е. в рамках статистической погрешности, и 10,8% Кеннеди имеют важное, а, возможно, даже ключевое значение.В общем в президентской гонке США ещё ничего не определено, но очень интересно, как ситуация будет развиваться дальше.Как Роберт Кеннеди-младший может определить будущее США на следующие четыре года, не имея реальных шансов на победу, читайте в материале Золотая акция Кеннеди. Исход выборов президента США уже не зависит ни от Трампа, ни от Байдена

https://ukraina.ru/20240503/1054861036.html

https://ukraina.ru/20240505/1054902675.html

https://ukraina.ru/20200812/1028532325.html

сша

флорида

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, президентские выборы, дональд трамп, джо байден, роберт кеннеди-младший, опрос, дебаты, флорида, россия, financial times, fox news, cnn