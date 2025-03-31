https://ukraina.ru/20250331/1033660162.html

Крымские гастроли "Сватов": Кучма и Кравчук против Крыма и России

Крымские гастроли "Сватов": Кучма и Кравчук против Крыма и России - 31.03.2025 Украина.ру

Крымские гастроли "Сватов": Кучма и Кравчук против Крыма и России

17 марта 1995 года Леонид Кучма силовыми методами подавил "крымский сепаратизм". Для закрепления успеха надо было назначить "карманного" главу правительства. Им вторично стал сват украинского президента Анатолий Франчук, занявший этот пост 31 марта

2025-03-31T16:08

2025-03-31T16:08

2025-03-31T16:08

история

леонид кучма

сваты

история

история украины

крым

борис ельцин

леонид кравчук

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102720/59/1027205931_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_5e02081bb981bfe48ae8fb1b1d1544df.jpg

"Сваты" — не только популярный телесериал студии "квартал 95", но и реальный фактор украинской политики. Дочь Леонида Кучмы Елена носит фамилию своего второго мужа, украинского олигарха Виктора Пинчука. Однако её первым мужем был Игорь Франчук, отец которого и был тем самым сватом Кучмы, который играл важную роль в борьбе за власть на Украине 90-х.Первое его назначение на должность в Крыму произошло 6 октября 1994 года. Но тогда господин Франчук вступил в должность согласно Конституции Крымской республики — решением Верховного совета Крыма. Однако 31 марта 1995 года он был назначен на должность указом своего свата — и согласия крымских депутатов уже никто не спрашивал. Наступила новая "эпоха".17 марта 1995 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об отмене Конституции и некоторых законов Автономной Республики Крым", по факту превратив крымскую автономию в простую формальность, а пост президента республики Крым был упразднен.В ответ крымский парламент 22 марта снял Франчука с должности. Но уже 31 марта Леонид Кучма восстановил его своим указом.В некоторой степени ситуация была сродни Средневековью: практики, когда король назначал управлять мятежной провинцией своего родственника. Особенно это выглядело знаково с учетом того, что на Украине к середине 90-х сложилась финансово-политическая клановая система.Таким образом, представитель "клана Кучмы" становился реальным "хозяином" Крыма, что было явным "посланием" жителям полуострова о том, что о надеждах хоть на какую-то реальную независимость региона в рамках Украины можно забыть.Назначением родственника премьером Крыма Кучма будто бы окончательно утвердил победу Киева в противостоянии с Симферополем, которое длилось еще с начала 90-х годов ХХ века.4 сентября 1991 года Верховный Совет Крымской АССР принял декларацию о государственном суверенитете, в которой говорилось о стремлении создать правовое демократическое государство в составе Украины на условии исключительного права собственности народа Крыма на землю, недра и экономический потенциал Крыма.26 февраля 1992 года крымский парламент переименовал Крымскую АССР в Республику Крым. А 6 мая того же года была принята конституция республики.Согласно Конституции, в Крыму учреждался пост президента. Языком делопроизводства оставался и утверждался русский, но при этом украинский и крымско-татарский языки также получали статус государственных. Руководство Крыма могло самостоятельно назначать референдумы, утверждать премьер-министра. При этом полуостров оставался в составе Украины, хотя отношения между Симферополем и Киевом должны были строиться на договорной основе.Однако центральную украинскую власть данный документ не устроил — и уже в сентябре 1992 года Верховный совет Крыма был вынужден внести изменения в Конституцию республики, которые значительно ограничивали права регионального правительства и парламента. Таким образом, в зависимость от центра также попали налоговая политика и судебные органы автономии.Запугать крымчан пытались не только официальная киевская власть, но и украинские радикалы, которые уже тогда начали набирать силу.Так, лидер УНА-УНСО* Дмитрий Корчинский** заявил, что полуостров "будет украинским или безлюдным", а члены его организации в марте 1992 года отправились в Севастополь на так называемом "поезде дружбы" и промаршировали по городу, но ни на что большее не решились. На них охлаждающе подействовало недовольство горожан и нахождение в городе кораблей Черноморского флота, командующий которым контр-адмирал Игорь Касатонов отказался подчиниться Украине.Однако до определённого момента Киев ещё не решался лишить полуостров политической свободы полностью. Этому способствовали как проблемы внутри самой Украины, так и страх жесткой реакции со стороны России.Тем более 21 мая 1992 года Верховный Совет России объявил передачу Крыма УССР в 1954 году юридически недействительной. При этом в том же документе говорилось о необходимости урегулирования вопроса о Крыме путём межгосударственных переговоров России и Украины с участием Крыма и на основе волеизъявления его населения.Верховная Рада объявила данный документ "не имеющим юридического значения" и заявила, что Крым не может быть предметом межгосударственных переговоров (начиная с 2014 году российская дипломатия использует те же самые формулировки – мы не злопамятные, просто память хорошая).Между тем крымский вопрос стал одним из спорных аспектов между президентом РФ Борисом Ельциным и Верховным Советом России, которые находились в конфликте. Ярким примером этого стала конфронтация между ветвями власти России из-за статуса Севастополя.9 июля 1993 года Верховный совет России принял постановление о "российском федеральном статусе города Севастополя в административно-территориальных границах городского округа по состоянию на декабрь 1991 года". Ельцин не разделил позицию Верховный Совета, и сказал:"Мне стыдно за решение парламента… Не начинать же войну с Украиной".Более того, Юрий Воронцов — постоянный представитель РФ в ООН — написал письмо на имя генерального секретаря этой организации, в котором говорилось, что ни президент России, ни её правительство не разделяют позицию Верховного Совета. А в сентябре 1993 года пик противостояния между парламентом и президентом привел к тому, что Ельцин распустил Верховный Совет.Забегая немного вперёд, скажем, что в марте 1995 года Кремль практически никак не отреагирует на события, которые будут происходить в Крыму. Россия середины 90-х — страна, полностью ориентированная на сближение с Западом. И политическая элита РФ очень боялась, чтобы США и Европа не заподозрили Москву в "имперских амбициях". Этот вектор привел к тому, что Россия почти отказалась от своих национальных интересов во внешней политике.Одной из жертв этой политики "дружбы с Западом" стал Крым.Кроме этого, у Российской Федерации 25 лет назад были и серьезные внутренние проблемы, самая серьезная из которых — война в Чечне, что безусловно тоже ограничивало активность державы на внешнеполитической арене.В 1993 году крымский парламент принял закон "О президенте республики", в январе 1994 года состоялись выборы, победу на которых одержал юрист Юрий Мешков. А 20 мая крымский парламент вернул все нормы Конституции 1992 года, которые были отменены под давлением Киева.Украине в этот момент было не до Крыма: там шла политическая борьба между президентом Леонидом Кравчуком и его оппонентом Леонидом Кучмой.Однако вскоре внутренний политический конфликт, аналогичный московскому и киевскому, возник и в Крыму: противостояние между Юрием Мешковым и спикером парламента Сергеем Цековым. В оппозиции к крымскому президенту также выступил лидер крымских коммунистов — Леонид Грач.В совокупности все это вылилось в острый политический кризис. Мешков объявил о роспуске парламента, в ответ депутаты отправили в отставку лояльное к президенту правительство во главе с Евгением Сабуровым. В результате внутренних противоречий, власть на полуострове была практически парализована.Между тем, президентом Украины стал Леонид Кучма, который решил "закрутить гайки" Крыму, который принёс ему на выборах огромное количество голосов. Как уже отмечалось выше, 17 марта украинский парламент отменил крымскую Конституцию. А помещение, в котором находился Юрий Мешков, захватил украинский спецназ, где его охрану обезоружили.Таким образом, из-за внутренних противоречий и "невмешательства" РФ от крымской автономии осталось только название, по факту же полуостров жестко управлялся "центром", как и остальные регионы, входящие в состав Украины.Придя к власти, Леонид Кучма на лозунгах о дружбе с Россией и защите русского языка, очень быстро поменял политическую ориентацию, и по сути, в своей деятельности пользовался идеями умеренных националистов, в том числе и в плане доктрины о жесткой унитарной модели для Украины, отрицания федерализации и даже идеи настоящей автономий, когда региональные лидеры имеют реальные политические и экономические свободы.Однако Украина состоит из разнородных земель с разной историей, жители которых являются носителями различного менталитета и жесточайшая централизация — не лучший рецепт для Украины, как показали события середины 10-х годов XXI века.Казалось, в те мартовские дни 25 лет назад Кучма победил. Но стоит вспомнить легенду о царе Пирре и его победе. И как учит история, "Пиррова победа" не всегда явна, иногда должны пройти годы, чтобы осознать, что бывают победы, которые хуже поражения.Франчук же поставил своеобразный рекорд, побывав крымским премьером трижды: с 6 октября 1994 по 22 марта 1995, с 31 марта 1995 по 26 января 1996, с 4 июня 1997 по 27 мая 1998 года. Это, кажется, было его главное достижение.* Деятельность организации запрещена в России.** Включен в реестр террористов и экстремистов в России.

https://ukraina.ru/20250120/1053915625.html

https://ukraina.ru/20250317/1061796753.html

https://ukraina.ru/20250101/1029666264.html

https://ukraina.ru/20200411/1027359226.html

https://ukraina.ru/20240128/1052834317.html

https://ukraina.ru/20240924/1057629795.html

крым

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Миркин

Сергей Миркин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Миркин

история, леонид кучма, сваты, история украины, крым, борис ельцин, леонид кравчук, россия, украина, верховная рада, черноморский флот, премьер-министр, автономия, конституция, 90-е