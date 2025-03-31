Украинского правозащитника Молчанова арестовали в Польше и депортировали в Киев - 31.03.2025 Украина.ру
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Украинского правозащитника Молчанова арестовали в Польше и депортировали в Киев
Украинского правозащитника Молчанова арестовали в Польше и депортировали в Киев - 31.03.2025 Украина.ру
Украинского правозащитника Молчанова арестовали в Польше и депортировали в Киев
Украинского правозащитника и политолога Кирилла Молчанова арестовали в Польше, а после депортировали в Киев. Об этом 31 марта написал украинский общественный деятель Дмитрий Василец в своем Телеграм-канале
2025-03-31T17:45
2025-03-31T17:45
новости
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По его словам, Молчанов занимался системным информированием европарламентариев и депутатов Бундестага о фактах нарушений прав человека, публично выступал на эти темы на эфирах различных СМИ, а также вел канал на Ютуб и других социальных сетях. Василец написал о том, что депутаты Бундестага в благодарность за правозащитную деятельность пригласили Молчанова в Берлин для вручения премии и гранта, за системную работу в деле защиты прав человека, но "поляки отработали повестку репрессий вместе с режимом [Владимира] Зеленского". Он также подчеркнул, что его команда сейчас занимается информированием "здравых" сил в ЕС о репрессиях, идет поиск адвокатов для Молчанова, чтобы "фейковое уголовное дело против правозащитника было достоянием общественности".Тем временем "разногласия" есть и между европейскими политиками. Так, 31 марта, премьер Словакии рассказал, за что его отругала глава Еврокомиссии.
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новости, киев, польша, украина, кирилл молчанов, дмитрий василец, владимир зеленский
Новости, Киев, Польша, Украина, Кирилл Молчанов, Дмитрий Василец, Владимир Зеленский

Украинского правозащитника Молчанова арестовали в Польше и депортировали в Киев

17:45 31.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис ЖаркихКирилл Молчанов
Кирилл Молчанов - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис Жарких
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Украинского правозащитника и политолога Кирилла Молчанова арестовали в Польше, а после депортировали в Киев. Об этом 31 марта написал украинский общественный деятель Дмитрий Василец в своем Телеграм-канале
По его словам, Молчанов занимался системным информированием европарламентариев и депутатов Бундестага о фактах нарушений прав человека, публично выступал на эти темы на эфирах различных СМИ, а также вел канал на Ютуб и других социальных сетях.
Василец написал о том, что депутаты Бундестага в благодарность за правозащитную деятельность пригласили Молчанова в Берлин для вручения премии и гранта, за системную работу в деле защиты прав человека, но "поляки отработали повестку репрессий вместе с режимом [Владимира] Зеленского".
"Это самые натуральные политические репрессии, борьба с блогерами, правозащитниками и политологами. В этой позорной практике теперь уже публично участвует Польша", — заявил Василец.
Он также подчеркнул, что его команда сейчас занимается информированием "здравых" сил в ЕС о репрессиях, идет поиск адвокатов для Молчанова, чтобы "фейковое уголовное дело против правозащитника было достоянием общественности".
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Тем временем "разногласия" есть и между европейскими политиками. Так, 31 марта, премьер Словакии рассказал, за что его отругала глава Еврокомиссии.
 
НовостиКиевПольшаУкраинаКирилл МолчановДмитрий ВасилецВладимир Зеленский
 
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