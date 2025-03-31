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Украинского правозащитника Молчанова арестовали в Польше и депортировали в Киев

Украинского правозащитника Молчанова арестовали в Польше и депортировали в Киев - 31.03.2025 Украина.ру

Украинского правозащитника Молчанова арестовали в Польше и депортировали в Киев

Украинского правозащитника и политолога Кирилла Молчанова арестовали в Польше, а после депортировали в Киев. Об этом 31 марта написал украинский общественный деятель Дмитрий Василец в своем Телеграм-канале

2025-03-31T17:45

2025-03-31T17:45

2025-03-31T17:45

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По его словам, Молчанов занимался системным информированием европарламентариев и депутатов Бундестага о фактах нарушений прав человека, публично выступал на эти темы на эфирах различных СМИ, а также вел канал на Ютуб и других социальных сетях. Василец написал о том, что депутаты Бундестага в благодарность за правозащитную деятельность пригласили Молчанова в Берлин для вручения премии и гранта, за системную работу в деле защиты прав человека, но "поляки отработали повестку репрессий вместе с режимом [Владимира] Зеленского". Он также подчеркнул, что его команда сейчас занимается информированием "здравых" сил в ЕС о репрессиях, идет поиск адвокатов для Молчанова, чтобы "фейковое уголовное дело против правозащитника было достоянием общественности".Тем временем "разногласия" есть и между европейскими политиками. Так, 31 марта, премьер Словакии рассказал, за что его отругала глава Еврокомиссии.

https://ukraina.ru/20250331/1062189618.html

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новости, киев, польша, украина, кирилл молчанов, дмитрий василец, владимир зеленский