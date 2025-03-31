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Армия США признала гибель троих военнослужащих в болоте Литвы

Армия США признала гибель троих военнослужащих в болоте Литвы - 31.03.2025 Украина.ру

Армия США признала гибель троих военнослужащих в болоте Литвы

Трое американских военнослужащих погибли в Литве и четвёртый считается пропавшим без вести. Об этом 31 марта сообщило командование армии США в Европе и Африке.

2025-03-31T19:11

2025-03-31T19:11

2025-03-31T19:11

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Армия США официально признала гибель только троих своих военнослужащих во время учений в Литве на полигоне близ литовского города Пабраде.В официальном сообщении сказано, что трое американских солдат "были найдены мёртвыми в Литве сегодня, 31 марта". При этом продолжается поисково-спасательная операция, подчеркнули в командовании армии США в Европе и Африке.Ищут и спасают, вероятно, тело четвёртого военнослужащего из экипажа американской ремонтно-эвакуационной машины M-88 Hercules - её обнаружили в среду 26 марта. Днём накануне она исчезла вместе с экипажем по пути с полигона, где союзники по НАТО проводили военные учения.Полигон расположен неподалёку от границы с Белоруссией, что изначально дало комментаторам широкий выбор версий исчезновения солдат армии США. После обнаружения БРЭМ в болоте литовские власти попыталась извлечь бронемашину или хотя бы найти тела американских союзников.Для этого были привлечены силы и средства всех силовых структур постсоветской прибалтийской республики. Началось строительство дороги к месту обнаружения американской БРЭМ – это было необходимо для подхода спецтехники.Генсек НАТО Марк Рютте признал гибель американских военнослужащих в Литве ещё 26 марта. Однако в тот же день Пентагон заявил, что экипаж обнаруженной в литовском болоте БРЭМ официально считается пропавшим без вести. В тот же день секретариат военно-политического блока опроверг заявление своего шефа.Формально пропавшим без вести до сих пор считается четвёртый член экипажа американского "Геркулеса". При этом министр обороны Литвы Довиле Шакалене и генпрокурор этой постсоветской прибалтийской республики Нида Грунскене выступили с официальными заявлениями о гибели экипажа БРЭМ армии США.Подробности в публикации Прокуратура Литвы расследует гибель военнослужащих США

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