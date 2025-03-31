Армия США признала гибель троих военнослужащих в болоте Литвы - 31.03.2025 Украина.ру
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Армия США признала гибель троих военнослужащих в болоте Литвы
Армия США признала гибель троих военнослужащих в болоте Литвы - 31.03.2025 Украина.ру
Армия США признала гибель троих военнослужащих в болоте Литвы
Трое американских военнослужащих погибли в Литве и четвёртый считается пропавшим без вести. Об этом 31 марта сообщило командование армии США в Европе и Африке.
2025-03-31T19:11
2025-03-31T19:11
новости
сша
литва
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армия сша
военная техника
военные учения
полигон
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Армия США официально признала гибель только троих своих военнослужащих во время учений в Литве на полигоне близ литовского города Пабраде.В официальном сообщении сказано, что трое американских солдат "были найдены мёртвыми в Литве сегодня, 31 марта". При этом продолжается поисково-спасательная операция, подчеркнули в командовании армии США в Европе и Африке.Ищут и спасают, вероятно, тело четвёртого военнослужащего из экипажа американской ремонтно-эвакуационной машины M-88 Hercules - её обнаружили в среду 26 марта. Днём накануне она исчезла вместе с экипажем по пути с полигона, где союзники по НАТО проводили военные учения.Полигон расположен неподалёку от границы с Белоруссией, что изначально дало комментаторам широкий выбор версий исчезновения солдат армии США. После обнаружения БРЭМ в болоте литовские власти попыталась извлечь бронемашину или хотя бы найти тела американских союзников.Для этого были привлечены силы и средства всех силовых структур постсоветской прибалтийской республики. Началось строительство дороги к месту обнаружения американской БРЭМ – это было необходимо для подхода спецтехники.Генсек НАТО Марк Рютте признал гибель американских военнослужащих в Литве ещё 26 марта. Однако в тот же день Пентагон заявил, что экипаж обнаруженной в литовском болоте БРЭМ официально считается пропавшим без вести. В тот же день секретариат военно-политического блока опроверг заявление своего шефа.Формально пропавшим без вести до сих пор считается четвёртый член экипажа американского "Геркулеса". При этом министр обороны Литвы Довиле Шакалене и генпрокурор этой постсоветской прибалтийской республики Нида Грунскене выступили с официальными заявлениями о гибели экипажа БРЭМ армии США.Подробности в публикации Прокуратура Литвы расследует гибель военнослужащих США
https://ukraina.ru/20250327/1062091540.html
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новости, сша, литва, нато, пентагон, ес, армия сша, военная техника, военные учения, полигон, прибалтика, бывший ссср
Новости, США, Литва, НАТО, Пентагон, ЕС, Армия США, военная техника, военные учения, полигон, Прибалтика, бывший СССР

Армия США признала гибель троих военнослужащих в болоте Литвы

19:11 31.03.2025
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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Трое американских военнослужащих погибли в Литве и четвёртый считается пропавшим без вести. Об этом 31 марта сообщило командование армии США в Европе и Африке.
Армия США официально признала гибель только троих своих военнослужащих во время учений в Литве на полигоне близ литовского города Пабраде.
В официальном сообщении сказано, что трое американских солдат "были найдены мёртвыми в Литве сегодня, 31 марта". При этом продолжается поисково-спасательная операция, подчеркнули в командовании армии США в Европе и Африке.
Ищут и спасают, вероятно, тело четвёртого военнослужащего из экипажа американской ремонтно-эвакуационной машины M-88 Hercules - её обнаружили в среду 26 марта. Днём накануне она исчезла вместе с экипажем по пути с полигона, где союзники по НАТО проводили военные учения.
Полигон расположен неподалёку от границы с Белоруссией, что изначально дало комментаторам широкий выбор версий исчезновения солдат армии США. После обнаружения БРЭМ в болоте литовские власти попыталась извлечь бронемашину или хотя бы найти тела американских союзников.
Для этого были привлечены силы и средства всех силовых структур постсоветской прибалтийской республики. Началось строительство дороги к месту обнаружения американской БРЭМ – это было необходимо для подхода спецтехники.
Генсек НАТО Марк Рютте признал гибель американских военнослужащих в Литве ещё 26 марта. Однако в тот же день Пентагон заявил, что экипаж обнаруженной в литовском болоте БРЭМ официально считается пропавшим без вести. В тот же день секретариат военно-политического блока опроверг заявление своего шефа.
- РИА Новости, 1920, 27.03.2025
27 марта, 14:12
НАТО опровергло заявление своего генсека о гибели военнослужащих США в ЛитвеГенсек НАТО Марк Рютте сообщил журналистам неверную информацию об инциденте с солдатами США в Литве. Об этом 26 марта заявила пресс-секретарь альянса Эллисон Харт.
Формально пропавшим без вести до сих пор считается четвёртый член экипажа американского "Геркулеса". При этом министр обороны Литвы Довиле Шакалене и генпрокурор этой постсоветской прибалтийской республики Нида Грунскене выступили с официальными заявлениями о гибели экипажа БРЭМ армии США.
Подробности в публикации Прокуратура Литвы расследует гибель военнослужащих США
 
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