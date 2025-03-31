СК РФ расследовал дело о хищении Лобузько и Филькинштейном средств гособоронзаказа - 31.03.2025 Украина.ру
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СК РФ расследовал дело о хищении Лобузько и Филькинштейном средств гособоронзаказа
СК РФ расследовал дело о хищении Лобузько и Филькинштейном средств гособоронзаказа - 31.03.2025 Украина.ру
СК РФ расследовал дело о хищении Лобузько и Филькинштейном средств гособоронзаказа
Военными следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполнительного директора дивизиона "Оборонные решения" ОАО "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца" Вячеслава Лобузько и начальника научно-технического центра этого предприятия Владимира Финкельштейна. Об этом 31 марта сообщил СК РФ.
2025-03-31T17:20
2025-03-31T17:20
новости
россия
ск рф
радиотехнический институт имени академика а. л. минца
уголовное дело
криминал
оборонный бюджет
минобороны рф
мошенничество
хищение
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Следователи СК РФ пришли к выводу, что сотрудники ОАО "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца" Вячеслав Лобузько и начальника научно-технического центра указанного предприятия Владимир Финкельштейн совершили уголовное преступление - мошенничество в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ).В 2013 году при выполнении государственного оборонного заказа ОАО заключило с Минобороны России контракт на производство опытно-конструкторских работ на общую сумму свыше двух миллиардов рублей.На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 65 млн рублей в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.До этого, 19 марта судебная пресс-служба Санкт-Петербурга сообщила, что начальник радиотехнической службы ВМФ капитана первого ранга Олег Лопатиев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при реализации гособоронзаказа. Подробности в публикации Начальника радиотехнической службы ГШ ВМФ РФ поймали на особо крупной взятке В тот же день, 19 марта на вопросы борьбы с коррупцией 19 марта обратили особое внимание президент России Владимир Путин, председатель СК РФ Александр Бастрыкин и генпрокурор Игорь Краснов. Подробности в публикации Трамп верит, а ЕС не верит в "сделку" по Украине, ВСУ атакуют инфраструктуру России. Итоги 19 мартаТакже на эту тему: СК РФ расследовал дело расхитителей средств гособоронзаказа
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новости, россия, ск рф, радиотехнический институт имени академика а. л. минца, уголовное дело, криминал, оборонный бюджет, минобороны рф, мошенничество, хищение
Новости, Россия, СК РФ, Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца, уголовное дело, криминал, оборонный бюджет, Минобороны РФ, мошенничество, хищение

СК РФ расследовал дело о хищении Лобузько и Филькинштейном средств гособоронзаказа

17:20 31.03.2025
 
© Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
© Михаил Воскресенский
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Военными следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполнительного директора дивизиона "Оборонные решения" ОАО "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца" Вячеслава Лобузько и начальника научно-технического центра этого предприятия Владимира Финкельштейна. Об этом 31 марта сообщил СК РФ.
Следователи СК РФ пришли к выводу, что сотрудники ОАО "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца" Вячеслав Лобузько и начальника научно-технического центра указанного предприятия Владимир Финкельштейн совершили уголовное преступление - мошенничество в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В 2013 году при выполнении государственного оборонного заказа ОАО заключило с Минобороны России контракт на производство опытно-конструкторских работ на общую сумму свыше двух миллиардов рублей.
"В период 2014-2016 гг. Лобузько и Филькинштейн путем представления заведомо ложных документов о выполненных работах, совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме более 130 млн рублей", - констатировали в СК РФ.
На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 65 млн рублей в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.
До этого, 19 марта судебная пресс-служба Санкт-Петербурга сообщила, что начальник радиотехнической службы ВМФ капитана первого ранга Олег Лопатиев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при реализации гособоронзаказа. Подробности в публикации Начальника радиотехнической службы ГШ ВМФ РФ поймали на особо крупной взятке
В тот же день, 19 марта на вопросы борьбы с коррупцией 19 марта обратили особое внимание президент России Владимир Путин, председатель СК РФ Александр Бастрыкин и генпрокурор Игорь Краснов. Подробности в публикации Трамп верит, а ЕС не верит в "сделку" по Украине, ВСУ атакуют инфраструктуру России. Итоги 19 марта
Также на эту тему: СК РФ расследовал дело расхитителей средств гособоронзаказа
 
НовостиРоссияСК РФРадиотехнический институт имени академика А. Л. Минцауголовное делокриминалоборонный бюджетМинобороны РФмошенничествохищение
 
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