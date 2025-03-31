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СК РФ расследовал дело о хищении Лобузько и Филькинштейном средств гособоронзаказа

СК РФ расследовал дело о хищении Лобузько и Филькинштейном средств гособоронзаказа - 31.03.2025 Украина.ру

СК РФ расследовал дело о хищении Лобузько и Филькинштейном средств гособоронзаказа

Военными следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполнительного директора дивизиона "Оборонные решения" ОАО "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца" Вячеслава Лобузько и начальника научно-технического центра этого предприятия Владимира Финкельштейна. Об этом 31 марта сообщил СК РФ.

2025-03-31T17:20

2025-03-31T17:20

2025-03-31T17:20

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Следователи СК РФ пришли к выводу, что сотрудники ОАО "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца" Вячеслав Лобузько и начальника научно-технического центра указанного предприятия Владимир Финкельштейн совершили уголовное преступление - мошенничество в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ).В 2013 году при выполнении государственного оборонного заказа ОАО заключило с Минобороны России контракт на производство опытно-конструкторских работ на общую сумму свыше двух миллиардов рублей.На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 65 млн рублей в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.До этого, 19 марта судебная пресс-служба Санкт-Петербурга сообщила, что начальник радиотехнической службы ВМФ капитана первого ранга Олег Лопатиев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при реализации гособоронзаказа. Подробности в публикации Начальника радиотехнической службы ГШ ВМФ РФ поймали на особо крупной взятке В тот же день, 19 марта на вопросы борьбы с коррупцией 19 марта обратили особое внимание президент России Владимир Путин, председатель СК РФ Александр Бастрыкин и генпрокурор Игорь Краснов. Подробности в публикации Трамп верит, а ЕС не верит в "сделку" по Украине, ВСУ атакуют инфраструктуру России. Итоги 19 мартаТакже на эту тему: СК РФ расследовал дело расхитителей средств гособоронзаказа

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новости, россия, ск рф, радиотехнический институт имени академика а. л. минца, уголовное дело, криминал, оборонный бюджет, минобороны рф, мошенничество, хищение