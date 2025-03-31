Зеленский устраняет конкурентов, Арестович* утратил шанс. Итоги 31 марта на Украине - 31.03.2025 Украина.ру
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Зеленский устраняет конкурентов, Арестович* утратил шанс. Итоги 31 марта на Украине
Зеленский устраняет конкурентов, Арестович* утратил шанс. Итоги 31 марта на Украине - 31.03.2025 Украина.ру
Зеленский устраняет конкурентов, Арестович* утратил шанс. Итоги 31 марта на Украине
Власти Украины начали спешно готовиться к выборам и приготовились уничтожать политических конкурентов
2025-03-31T18:35
2025-03-31T18:35
эксклюзив
хроники
украина
сша
великобритания
петр порошенко
валерий залужный
владимир зеленский
слуга народа
the economist
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В партии "Европейская солидарность" заявили о том, что санкции в отношении лидера политсилы Петра Порошенко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) вызваны подготовкой Владимира Зеленского к выборам. При этом политики сослались на статью издания The Economist."Издание The Economist опубликовало сенсационную статью: санкции против Петра Порошенко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) являются частью подготовки Владимира Зеленского к быстрым выборам, возможно, уже в июле 2025 года. И именно из-за этого власть зачищает политическое поле Украины. Это то, о чём наша команда говорит не первый месяц", — заявила народный депутат от "Европейской солидарности" София Федына.Она напомнила, что согласно информации издания, на прошлой неделе Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать выборы после полного прекращения огня.Санкции в отношении лидера "Европейской солидарности" же были призваны исключить кандидатуру Порошенко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) и предостеречь бывшего главкома Вооружённых сил Украины и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного - "единственного человека с хорошими шансами победить Зеленского", если Залужный решит баллотироваться."Ядовитая враждебность Зеленского к Порошенко *(внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) ускорила решение касательно санкций", — подчеркнула Федына.Её однопартиец, парламентарий Ростислав Павленко, отметил, что Зеленский попытается срочными выборами "застать всех врасплох"."Очевидно, для этого разыгрывается постыдное шоу с репрессиями в отношении Порошенко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.), преследованиями военных, давлением на журналистов, общины и предпринимателей... Выборы без выборов", — отметил Павленко.При этом, по его словам, то, что к Пасхе заключат перемирие — "далеко не факт"."И ещё. Как планы ни скрывай и роль власти у поражениях не прячь, всё станет явным. И за это придётся отвести", — подытожил народный депутат.Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский в ответ раскритиковал соратников пятого президента Украины и лидера "Европейской солидарности", а также американцев, которые требуют от Украины выборов."Как вы все помните, одним из пунктов Минских соглашений, заключенных Петром Алексеевичем*, был пункт о проведении выборов в ОРДЛО (ДНР и ЛНР — Ред.), местных и довыборов нескольких депутатов в Раду, до передачи под украинский контроль государственной границы. И долгие годы депутаты и сторонники Петра Алексеевича* убеждали всех вокруг в том, что выполнить заключённые Петром Алексеевичем* соглашения в этом пункте никак нельзя, потому что это "будут выборы под дулом пистолета"(с)", — напомнил Бужанский.Он отметил, что сложно сказать "был ли этот пункт подписан в таком виде от безысходности, по недосмотру или с далеко идущим планом не выполнять соглашения в принципе, но именно на него ссылались годами"."Более того, вразумительного ответа на вопрос, а какая нам в принципе разница, кого именно и под дулом или не под дулом выберут заведовать ремонтом канализации в Луганске, мы так и не получили. Нас убеждали в том, что это ужасно и невозможно", — отметил Бужанский.Он заявил, что вспоминает о Минских соглашениях сегодня, когда Украине предлагают провести выборы."Всё время вспоминаю об этом, понимая, что сейчас нам предлагают модель выборов политического, не хозяйственного-местного, руководства страны под дулом не пистолетов, но танков, артиллерийских орудий и ракетных установок. В период не мира, а перемирия, которое не гарантировано никак, никем, ничем и может закончиться ревом танковых моторов в любую секунду", — подытожил нардеп.При этом ряд украинских источников утверждает, что украинская власть постарается оттянуть проведение выборов.Так, популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" процитировал главу Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко."Нам нужно гораздо больше времени для подготовки послевоенных выборов. У нас очень много вызовов. Нам нужно принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов. И в зависимости от того, что в этом законе предусматривается, можно будет более конкретно говорить о сроках", — заявил тотКанал напомнил, что по действующему законодательству, ЦИК должна в течение месяца после окончания военного положения объявить парламентские выборы, которые состоятся через 60 дней, и президентские, которые состоятся через 90."По нашей информации ЦИК вообще не спешит готовиться к выборам. Но есть и объективные моменты: миллионы ВПО (внутренне перемещённых лиц — Ред.) и выехавших - огромная работа по уточнению списков, которую пока проводят не спеша. Таким образом ЦИК - ещё один предохранитель Зеленского", — указывалось в публикации телеграм-канала "ЗеРада".В то же время, Диденко в комментарии издании "Украинская правда" прокомментировал шансы на участие в выборах Залужного, а также Алексея Арестовича* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.). Он напомнил, что кандидат на должность президента должен проживать на территории Украины в течение 10 лет."По состоянию на сейчас выехавшие лица не могут баллотироваться ни на президентских, ни на парламентских выборах. Потому что, в соответствии с Конституцией и Избирательного кодекса, требуется факт постоянного проживания на территории Украины на протяжении последних 5 или 10 лет, в зависимости от вида выборов. И такое основание, как выезд за границу на время военного положения не предусмотрено", — отметил Диденко.Он заявил, что Центризбирком в 2022 году предлагал решить эту проблему путём внесения военного положения как основания, которая не учитывается в сроке беспрерывного проживания."Это предложение, как мы слышим, до сих пор обсуждается. Потому что кто-то поднимает вопрос справедливости, вопрос законности — незаконных выездов, возможности только для женщин сделать это изменение", — указал Диденко.Он назвал это политическим вопросом, не касающимся ЦИК. Когда журналист назвал фамилии Залужного и Арестовича* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.), Диденко отказался давать комментарий по конкретным политикам, но подчеркнул: работа в посольстве не помешает баллотироваться на пост президента."Посольство — это вообще территория Украины", — отметил он.Таким образом, Залужный может принять участие в выборах президента Украины.О том, почему США добиваются от Украины ряда уступок — в статье Павла Котова "Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка".
https://ukraina.ru/20250331/1062170647.html
https://ukraina.ru/20250331/1062162787.html
https://ukraina.ru/20250330/1062153910.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, сша, великобритания, петр порошенко, валерий залужный, владимир зеленский, слуга народа, the economist, цик
Эксклюзив, Хроники, Украина, США, Великобритания, Петр Порошенко, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Слуга народа, The Economist, ЦИК

Зеленский устраняет конкурентов, Арестович* утратил шанс. Итоги 31 марта на Украине

18:35 31.03.2025
 
@arestovych / X
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Власти Украины начали спешно готовиться к выборам и приготовились уничтожать политических конкурентов
В партии "Европейская солидарность" заявили о том, что санкции в отношении лидера политсилы Петра Порошенко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) вызваны подготовкой Владимира Зеленского к выборам. При этом политики сослались на статью издания The Economist.
"Издание The Economist опубликовало сенсационную статью: санкции против Петра Порошенко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) являются частью подготовки Владимира Зеленского к быстрым выборам, возможно, уже в июле 2025 года. И именно из-за этого власть зачищает политическое поле Украины. Это то, о чём наша команда говорит не первый месяц", — заявила народный депутат от "Европейской солидарности" София Федына.
Она напомнила, что согласно информации издания, на прошлой неделе Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать выборы после полного прекращения огня.
Санкции в отношении лидера "Европейской солидарности" же были призваны исключить кандидатуру Порошенко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) и предостеречь бывшего главкома Вооружённых сил Украины и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного - "единственного человека с хорошими шансами победить Зеленского", если Залужный решит баллотироваться.
"Ядовитая враждебность Зеленского к Порошенко *(внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) ускорила решение касательно санкций", — подчеркнула Федына.
сбитый украинский БПЛА - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
13:15
Киев показывает невменяемость, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 мартаМинобороны РФ рассказало о новых нарушениях Украиной перемирия. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Её однопартиец, парламентарий Ростислав Павленко, отметил, что Зеленский попытается срочными выборами "застать всех врасплох".
"Очевидно, для этого разыгрывается постыдное шоу с репрессиями в отношении Порошенко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.), преследованиями военных, давлением на журналистов, общины и предпринимателей... Выборы без выборов", — отметил Павленко.
При этом, по его словам, то, что к Пасхе заключат перемирие — "далеко не факт".
"И ещё. Как планы ни скрывай и роль власти у поражениях не прячь, всё станет явным. И за это придётся отвести", — подытожил народный депутат.
Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский в ответ раскритиковал соратников пятого президента Украины и лидера "Европейской солидарности", а также американцев, которые требуют от Украины выборов.
"Как вы все помните, одним из пунктов Минских соглашений, заключенных Петром Алексеевичем*, был пункт о проведении выборов в ОРДЛО (ДНР и ЛНР — Ред.), местных и довыборов нескольких депутатов в Раду, до передачи под украинский контроль государственной границы. И долгие годы депутаты и сторонники Петра Алексеевича* убеждали всех вокруг в том, что выполнить заключённые Петром Алексеевичем* соглашения в этом пункте никак нельзя, потому что это "будут выборы под дулом пистолета"(с)", — напомнил Бужанский.
Он отметил, что сложно сказать "был ли этот пункт подписан в таком виде от безысходности, по недосмотру или с далеко идущим планом не выполнять соглашения в принципе, но именно на него ссылались годами".
"Более того, вразумительного ответа на вопрос, а какая нам в принципе разница, кого именно и под дулом или не под дулом выберут заведовать ремонтом канализации в Луганске, мы так и не получили. Нас убеждали в том, что это ужасно и невозможно", — отметил Бужанский.
09:33
Зеленский отказывается от сделки с Трампом, "психологический срок". Главное на Украине на утро 31 мартаПрезидент США Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому за отказ от ресурсной сделки и рассказал о "психологическом крайнем сроке" для перемирия
Он заявил, что вспоминает о Минских соглашениях сегодня, когда Украине предлагают провести выборы.
"Всё время вспоминаю об этом, понимая, что сейчас нам предлагают модель выборов политического, не хозяйственного-местного, руководства страны под дулом не пистолетов, но танков, артиллерийских орудий и ракетных установок. В период не мира, а перемирия, которое не гарантировано никак, никем, ничем и может закончиться ревом танковых моторов в любую секунду", — подытожил нардеп.
При этом ряд украинских источников утверждает, что украинская власть постарается оттянуть проведение выборов.
Так, популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" процитировал главу Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко.
"Нам нужно гораздо больше времени для подготовки послевоенных выборов. У нас очень много вызовов. Нам нужно принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов. И в зависимости от того, что в этом законе предусматривается, можно будет более конкретно говорить о сроках", — заявил тот
Канал напомнил, что по действующему законодательству, ЦИК должна в течение месяца после окончания военного положения объявить парламентские выборы, которые состоятся через 60 дней, и президентские, которые состоятся через 90.
"По нашей информации ЦИК вообще не спешит готовиться к выборам. Но есть и объективные моменты: миллионы ВПО (внутренне перемещённых лиц — Ред.) и выехавших - огромная работа по уточнению списков, которую пока проводят не спеша. Таким образом ЦИК - ещё один предохранитель Зеленского", — указывалось в публикации телеграм-канала "ЗеРада".
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Вчера, 18:30
Байден был в ярости, а Сырский шантажировал. Итоги 30 марта на УкраинеЗападные СМИ рассказали о том, как в минувшей американской администрации восприняли ряд действий украинских союзников и о том, как украинское военное командование обманывало и шантажировало американцев
В то же время, Диденко в комментарии издании "Украинская правда" прокомментировал шансы на участие в выборах Залужного, а также Алексея Арестовича* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.). Он напомнил, что кандидат на должность президента должен проживать на территории Украины в течение 10 лет.
"По состоянию на сейчас выехавшие лица не могут баллотироваться ни на президентских, ни на парламентских выборах. Потому что, в соответствии с Конституцией и Избирательного кодекса, требуется факт постоянного проживания на территории Украины на протяжении последних 5 или 10 лет, в зависимости от вида выборов. И такое основание, как выезд за границу на время военного положения не предусмотрено", — отметил Диденко.
Он заявил, что Центризбирком в 2022 году предлагал решить эту проблему путём внесения военного положения как основания, которая не учитывается в сроке беспрерывного проживания.
"Это предложение, как мы слышим, до сих пор обсуждается. Потому что кто-то поднимает вопрос справедливости, вопрос законности — незаконных выездов, возможности только для женщин сделать это изменение", — указал Диденко.
Он назвал это политическим вопросом, не касающимся ЦИК. Когда журналист назвал фамилии Залужного и Арестовича* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.), Диденко отказался давать комментарий по конкретным политикам, но подчеркнул: работа в посольстве не помешает баллотироваться на пост президента.
"Посольство — это вообще территория Украины", — отметил он.
Таким образом, Залужный может принять участие в выборах президента Украины.
О том, почему США добиваются от Украины ряда уступок — в статье Павла Котова "Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка".
 
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18:35Зеленский устраняет конкурентов, Арестович* утратил шанс. Итоги 31 марта на Украине
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