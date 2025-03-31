https://ukraina.ru/20250331/1062193075.html

Зеленский устраняет конкурентов, Арестович* утратил шанс. Итоги 31 марта на Украине

Зеленский устраняет конкурентов, Арестович* утратил шанс. Итоги 31 марта на Украине - 31.03.2025 Украина.ру

Зеленский устраняет конкурентов, Арестович* утратил шанс. Итоги 31 марта на Украине

Власти Украины начали спешно готовиться к выборам и приготовились уничтожать политических конкурентов

2025-03-31T18:35

2025-03-31T18:35

2025-03-31T18:35

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В партии "Европейская солидарность" заявили о том, что санкции в отношении лидера политсилы Петра Порошенко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) вызваны подготовкой Владимира Зеленского к выборам. При этом политики сослались на статью издания The Economist."Издание The Economist опубликовало сенсационную статью: санкции против Петра Порошенко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) являются частью подготовки Владимира Зеленского к быстрым выборам, возможно, уже в июле 2025 года. И именно из-за этого власть зачищает политическое поле Украины. Это то, о чём наша команда говорит не первый месяц", — заявила народный депутат от "Европейской солидарности" София Федына.Она напомнила, что согласно информации издания, на прошлой неделе Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать выборы после полного прекращения огня.Санкции в отношении лидера "Европейской солидарности" же были призваны исключить кандидатуру Порошенко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) и предостеречь бывшего главкома Вооружённых сил Украины и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного - "единственного человека с хорошими шансами победить Зеленского", если Залужный решит баллотироваться."Ядовитая враждебность Зеленского к Порошенко *(внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) ускорила решение касательно санкций", — подчеркнула Федына.Её однопартиец, парламентарий Ростислав Павленко, отметил, что Зеленский попытается срочными выборами "застать всех врасплох"."Очевидно, для этого разыгрывается постыдное шоу с репрессиями в отношении Порошенко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.), преследованиями военных, давлением на журналистов, общины и предпринимателей... Выборы без выборов", — отметил Павленко.При этом, по его словам, то, что к Пасхе заключат перемирие — "далеко не факт"."И ещё. Как планы ни скрывай и роль власти у поражениях не прячь, всё станет явным. И за это придётся отвести", — подытожил народный депутат.Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский в ответ раскритиковал соратников пятого президента Украины и лидера "Европейской солидарности", а также американцев, которые требуют от Украины выборов."Как вы все помните, одним из пунктов Минских соглашений, заключенных Петром Алексеевичем*, был пункт о проведении выборов в ОРДЛО (ДНР и ЛНР — Ред.), местных и довыборов нескольких депутатов в Раду, до передачи под украинский контроль государственной границы. И долгие годы депутаты и сторонники Петра Алексеевича* убеждали всех вокруг в том, что выполнить заключённые Петром Алексеевичем* соглашения в этом пункте никак нельзя, потому что это "будут выборы под дулом пистолета"(с)", — напомнил Бужанский.Он отметил, что сложно сказать "был ли этот пункт подписан в таком виде от безысходности, по недосмотру или с далеко идущим планом не выполнять соглашения в принципе, но именно на него ссылались годами"."Более того, вразумительного ответа на вопрос, а какая нам в принципе разница, кого именно и под дулом или не под дулом выберут заведовать ремонтом канализации в Луганске, мы так и не получили. Нас убеждали в том, что это ужасно и невозможно", — отметил Бужанский.Он заявил, что вспоминает о Минских соглашениях сегодня, когда Украине предлагают провести выборы."Всё время вспоминаю об этом, понимая, что сейчас нам предлагают модель выборов политического, не хозяйственного-местного, руководства страны под дулом не пистолетов, но танков, артиллерийских орудий и ракетных установок. В период не мира, а перемирия, которое не гарантировано никак, никем, ничем и может закончиться ревом танковых моторов в любую секунду", — подытожил нардеп.При этом ряд украинских источников утверждает, что украинская власть постарается оттянуть проведение выборов.Так, популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" процитировал главу Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко."Нам нужно гораздо больше времени для подготовки послевоенных выборов. У нас очень много вызовов. Нам нужно принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов. И в зависимости от того, что в этом законе предусматривается, можно будет более конкретно говорить о сроках", — заявил тотКанал напомнил, что по действующему законодательству, ЦИК должна в течение месяца после окончания военного положения объявить парламентские выборы, которые состоятся через 60 дней, и президентские, которые состоятся через 90."По нашей информации ЦИК вообще не спешит готовиться к выборам. Но есть и объективные моменты: миллионы ВПО (внутренне перемещённых лиц — Ред.) и выехавших - огромная работа по уточнению списков, которую пока проводят не спеша. Таким образом ЦИК - ещё один предохранитель Зеленского", — указывалось в публикации телеграм-канала "ЗеРада".В то же время, Диденко в комментарии издании "Украинская правда" прокомментировал шансы на участие в выборах Залужного, а также Алексея Арестовича* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.). Он напомнил, что кандидат на должность президента должен проживать на территории Украины в течение 10 лет."По состоянию на сейчас выехавшие лица не могут баллотироваться ни на президентских, ни на парламентских выборах. Потому что, в соответствии с Конституцией и Избирательного кодекса, требуется факт постоянного проживания на территории Украины на протяжении последних 5 или 10 лет, в зависимости от вида выборов. И такое основание, как выезд за границу на время военного положения не предусмотрено", — отметил Диденко.Он заявил, что Центризбирком в 2022 году предлагал решить эту проблему путём внесения военного положения как основания, которая не учитывается в сроке беспрерывного проживания."Это предложение, как мы слышим, до сих пор обсуждается. Потому что кто-то поднимает вопрос справедливости, вопрос законности — незаконных выездов, возможности только для женщин сделать это изменение", — указал Диденко.Он назвал это политическим вопросом, не касающимся ЦИК. Когда журналист назвал фамилии Залужного и Арестовича* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.), Диденко отказался давать комментарий по конкретным политикам, но подчеркнул: работа в посольстве не помешает баллотироваться на пост президента."Посольство — это вообще территория Украины", — отметил он.Таким образом, Залужный может принять участие в выборах президента Украины.О том, почему США добиваются от Украины ряда уступок — в статье Павла Котова "Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка".

https://ukraina.ru/20250331/1062170647.html

https://ukraina.ru/20250331/1062162787.html

https://ukraina.ru/20250330/1062153910.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, сша, великобритания, петр порошенко, валерий залужный, владимир зеленский, слуга народа, the economist, цик