"Воюют в голом поле": эксперт раскрыл, как в бессмысленных контрударах ВСУ потеряли 40% бронетехники - 31.03.2025 Украина.ру
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"Воюют в голом поле": эксперт раскрыл, как в бессмысленных контрударах ВСУ потеряли 40% бронетехники
"Воюют в голом поле": эксперт раскрыл, как в бессмысленных контрударах ВСУ потеряли 40% бронетехники - 31.03.2025 Украина.ру
"Воюют в голом поле": эксперт раскрыл, как в бессмысленных контрударах ВСУ потеряли 40% бронетехники
Бронетехника ВСУ, которая могла бы измотать Россию в оборонительных боях, предоставляя Украине возможность подготовить фортификационные сооружения в глубине, сейчас растрачивается в контратаках. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2025-03-31T20:15
2025-03-31T20:15
новости
россия
украина
александр полищук
всу
военная техника
поставки
центр
наступление
оборона
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Командующий группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев ведет серьезные оборонительные бои, которые, на самом деле, очень выгодны для российской армии, считает эксперт.Украина воюет не на свои. Она воюет тем оружием, которое ей передали страны НАТО, а это всегда ограниченный ресурс, отметил он. Хотя за счет этих контрударов противник выиграл месяц, указал собеседник Украина.ру.Потому что сейчас ВСУ "контрнаступают" точно так же, как "контрнаступали" летом 2023 года: результат один и тот же. Проще говоря, ВСУ задержали ВС РФ на месяц ценой потери 40% своего бронированного парка, пояснил эксперт."Повторюсь, если бы они потеряли эти 40%, чтобы измотать нас в оборонительных боях и за счет этого построить три-четыре фортификационные линии с минными полями и "зубами дракона", это можно было бы понять. Но сейчас ВСУ воюют в голом поле, потому что им надо куда-то там наступать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты переговорного процесса и ситуации в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Богатырев: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до Днепра" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, александр полищук, всу, военная техника, поставки, центр, наступление, оборона, вс рф, сво, спецоперация, нато
Новости, Россия, Украина, Александр Полищук, ВСУ, военная техника, поставки, центр, наступление, оборона, ВС РФ, СВО, Спецоперация, НАТО

"Воюют в голом поле": эксперт раскрыл, как в бессмысленных контрударах ВСУ потеряли 40% бронетехники

20:15 31.03.2025
 
Фото: украинские CМИ, горящий Bradley
Фото: украинские CМИ, горящий Bradley
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Бронетехника ВСУ, которая могла бы измотать Россию в оборонительных боях, предоставляя Украине возможность подготовить фортификационные сооружения в глубине, сейчас растрачивается в контратаках. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Командующий группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев ведет серьезные оборонительные бои, которые, на самом деле, очень выгодны для российской армии, считает эксперт.
Украина воюет не на свои. Она воюет тем оружием, которое ей передали страны НАТО, а это всегда ограниченный ресурс, отметил он. Хотя за счет этих контрударов противник выиграл месяц, указал собеседник Украина.ру.
"А что будет дальше? Бронетехника, которая могла бы измотать нас в оборонительных боях, давая киевскому режиму возможность подготовить фортификационные сооружения в глубине, растрачивается в этих контратаках", — подчеркнул Полищук.
Потому что сейчас ВСУ "контрнаступают" точно так же, как "контрнаступали" летом 2023 года: результат один и тот же. Проще говоря, ВСУ задержали ВС РФ на месяц ценой потери 40% своего бронированного парка, пояснил эксперт.
"Повторюсь, если бы они потеряли эти 40%, чтобы измотать нас в оборонительных боях и за счет этого построить три-четыре фортификационные линии с минными полями и "зубами дракона", это можно было бы понять. Но сейчас ВСУ воюют в голом поле, потому что им надо куда-то там наступать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты переговорного процесса и ситуации в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Богатырев: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до Днепра" на сайте Украина.ру.
Анатолий Франчук
16:08История
Крымские гастроли "Сватов": Кучма и Кравчук против Крыма и России 17 марта 1995 года Леонид Кучма силовыми методами подавил "крымский сепаратизм". Для закрепления успеха надо было назначить "карманного" главу правительства. Им вторично стал сват украинского президента Анатолий Франчук, занявший этот пост 31 марта
 
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