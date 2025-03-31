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После освобождения: женщины на шахтах Донбасса. Спецпроект к 80-летию Победы
После освобождения: женщины на шахтах Донбасса. Спецпроект к 80-летию Победы - 31.03.2025 Украина.ру
После освобождения: женщины на шахтах Донбасса. Спецпроект к 80-летию Победы
После Великой Отечественной войны тысячи женщин пришли работать на шахты Донбасса, осваивая различные горняцкие профессии. Многие из них трудились... Украина.ру, 31.03.2025
2025-03-31T18:36
2025-03-31T18:36
2025-03-31T18:36
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После Великой Отечественной войны тысячи женщин пришли работать на шахты Донбасса, осваивая различные горняцкие профессии. Многие из них трудились непосредственно в забое. В 1943 году, после освобождения Донбасса от фашистов, штат горняков на комбинате "Донецкуголь" был укомплектован лишь на 50—65%, так что, к столь непростой во всех смыслах специальности потребовалось привлекать женщин. Кайло, обушок, пика, лопата и молот — вот и весь инструментарий, который был тогда доступен. В августе 1944 года на шахты Донбасса на договорной основе были привлечены колхозницы из других республик Советского Союза, и многие из них остались там надолго. Была учреждена специальная медаль "За восстановление шахт Донбасса". Всего этой медалью были награждены 46 300 человек, из них более половины — женщины.
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видео, донбасс, великая отечественная война, история ссср, ссср, донецк, шахтеры, женщины, труд, восстановление донбасса, видео
Видео, Донбасс, Великая Отечественная война, история СССР, СССР, Донецк, шахтеры, женщины, труд, восстановление Донбасса
После Великой Отечественной войны тысячи женщин пришли работать на шахты Донбасса, осваивая различные горняцкие профессии. Многие из них трудились непосредственно в забое.
В 1943 году, после освобождения Донбасса от фашистов, штат горняков на комбинате "Донецкуголь" был укомплектован лишь на 50—65%, так что, к столь непростой во всех смыслах специальности потребовалось привлекать женщин. Кайло, обушок, пика, лопата и молот — вот и весь инструментарий, который был тогда доступен.
В августе 1944 года на шахты Донбасса на договорной основе были привлечены колхозницы из других республик Советского Союза, и многие из них остались там надолго. Была учреждена специальная медаль "За восстановление шахт Донбасса". Всего этой медалью были награждены 46 300 человек, из них более половины — женщины.