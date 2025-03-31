После освобождения: женщины на шахтах Донбасса. Спецпроект к 80-летию Победы - 31.03.2025 Украина.ру
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После освобождения: женщины на шахтах Донбасса. Спецпроект к 80-летию Победы
После освобождения: женщины на шахтах Донбасса. Спецпроект к 80-летию Победы - 31.03.2025 Украина.ру
После освобождения: женщины на шахтах Донбасса. Спецпроект к 80-летию Победы
После Великой Отечественной войны тысячи женщин пришли работать на шахты Донбасса, осваивая различные горняцкие профессии. Многие из них трудились... Украина.ру, 31.03.2025
2025-03-31T18:36
2025-03-31T18:36
видео
донбасс
великая отечественная война
история ссср
ссср
донецк
шахтеры
женщины
труд
восстановление донбасса
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После Великой Отечественной войны тысячи женщин пришли работать на шахты Донбасса, осваивая различные горняцкие профессии. Многие из них трудились непосредственно в забое. В 1943 году, после освобождения Донбасса от фашистов, штат горняков на комбинате "Донецкуголь" был укомплектован лишь на 50—65%, так что, к столь непростой во всех смыслах специальности потребовалось привлекать женщин. Кайло, обушок, пика, лопата и молот — вот и весь инструментарий, который был тогда доступен. В августе 1944 года на шахты Донбасса на договорной основе были привлечены колхозницы из других республик Советского Союза, и многие из них остались там надолго. Была учреждена специальная медаль "За восстановление шахт Донбасса". Всего этой медалью были награждены 46 300 человек, из них более половины — женщины.
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видео, донбасс, великая отечественная война, история ссср, ссср, донецк, шахтеры, женщины, труд, восстановление донбасса, видео
Видео, Донбасс, Великая Отечественная война, история СССР, СССР, Донецк, шахтеры, женщины, труд, восстановление Донбасса

После освобождения: женщины на шахтах Донбасса. Спецпроект к 80-летию Победы

18:36 31.03.2025
 
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После Великой Отечественной войны тысячи женщин пришли работать на шахты Донбасса, осваивая различные горняцкие профессии. Многие из них трудились непосредственно в забое.
В 1943 году, после освобождения Донбасса от фашистов, штат горняков на комбинате "Донецкуголь" был укомплектован лишь на 50—65%, так что, к столь непростой во всех смыслах специальности потребовалось привлекать женщин. Кайло, обушок, пика, лопата и молот — вот и весь инструментарий, который был тогда доступен.
В августе 1944 года на шахты Донбасса на договорной основе были привлечены колхозницы из других республик Советского Союза, и многие из них остались там надолго. Была учреждена специальная медаль "За восстановление шахт Донбасса". Всего этой медалью были награждены 46 300 человек, из них более половины — женщины.
 
ВидеоДонбассВеликая Отечественная войнаистория СССРСССРДонецкшахтерыженщинытрудвосстановление Донбасса
 
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