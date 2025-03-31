https://ukraina.ru/20250331/1062192388.html

Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош

Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош - 31.03.2025 Украина.ру

Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош

На Трампа давит время. Трампу необходимы результаты. Он мотивирован и внутренней ситуацией, и отношениями с партнерами. Отсутствие краткосрочных достижений, "я приду и заключу мир", бьет по другим программным пунктам его президентства. На него будет нарастать давление внутри страны.

2025-03-31T19:30

2025-03-31T19:30

2025-03-31T20:21

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.- Дмитрий Александрович, Дональд Трамп был "зол и взбешен", когда узнал о словах Владимира Путина о нелегитимности Зеленского и необходимости внешнего управления над Украиной. Затем он заговорил о "психологическом дедлайне" для России относительного мирного соглашения по Украине. Означают ли эти заявления Трампа, что переговоры между Россией и Украиной могут быть сорваны?- Переговоры между Россией и США не ведутся. Идут консультации, а это совершенно иной политико-дипломатический уровень. Президент Трамп четко понимал ограниченность российской стороны в отношении договороспособности Зеленского и украинского режима в целом. Поэтому странно слышать, что он недоволен высказанной позицией Путина. Эта позиция уже высказывалась, поэтому Трамп как минимум опоздал на несколько недель.Трамп торпедирует не только позицию России, но и Зеленского. Ему нужно заключать сделку с Украиной по ресурсам. Поэтому он воспринимает сейчас остро не только маневры Зеленского по поводу пересмотра условий этой сделки, но и позицию России, которая означает, что, если мы воспринимаем Зеленского как нелегитимного президента, то условия этой сделки тоже не будут приняты российской стороной.Этот новый нюанс имеет очень серьезное значение для Трампа, который, наверное, предполагал, что он сможет путем каких-то разменов договориться с Москвой. Москва показала, что мы ценим инициативу, направленную на мирное урегулирование. Но разменивать свои принципиальные установки по этому регулированию мы не будем ни на что.На Трампа давит время. Трампу необходимы результаты. Он мотивирован и внутренней ситуацией, и отношениями с партнерами. Отсутствие краткосрочных достижений, "я приду и заключу мир", бьет по другим программным пунктам его президентства. На него будет нарастать давление внутри страны. До выборов в Конгресс (ноябрь 2026 года – ред.) осталось не так много. Это ориентир для выполнения программных установок Трампа. Если он не добьется результатов, тогда он будет очень серьезно терять позиции внутри страны и не сможет двигаться дальше.И стиль Трампа таков, что он делает предложение, от которого нельзя отказаться, а если кто-то откажется, то у него есть запас кнутов. Пока в отношении России кнуты он не показывал, но пытается демонстрировать свою жесткость.- Какие "кнуты" есть в распоряжении Трампа, кроме снятия санкций?- Облегчение или делифтинг санкций, это, как Трамп считает, большой пряник для России. Мы-то считаем по-другому. Мы считаем, что если Трамп это делает, то он приходит к России со своим пасхальным куличом, который надо будет съесть вместе. Дело в том, что эти санкции уже начинают бить по Штатам очень серьезно. Поэтому отказ от рассмотрения вопросов санкционного давления — это не кнут.У администрации Трампа мало вариантов для того, чтобы оказать давление на Россию, которая продемонстрировала свою возрастающую способность к сопротивляемости. Один из таких вариантов — это российские активы. Вот это можно рассматривать как кнут. Если эта тема будет разрабатываться, то ни о какой программе сближения Москвы и Вашингтона речь уже идти не будет. Вопрос в том, готов ли Трамп большой серебряный доллар разменивать на медные монетки?- Американская сторона намеревается защитить Гренландию от китайской и российской "экспансии". При этом Владимир Путин заявляет, что вопрос Гренландии Москву не касается. США раздражает само присутствие России в Арктике?- Ресурсы Арктики давно рассматриваются как тема, имеющая значение для всех арктических государств, в том числе и для США.США никогда не рассматривали Европейский союз как потенциального конкурента в Арктике. И вместе с Канадой, и в Арктическом совете США делали все, чтобы ограничить влияние европейцев.Действия в отношении Гренландии будут расшатывать международную управляемую систему в Арктике, поскольку Дания является арктическим государством только потому, что Гренландия принадлежит к Арктике. Если она потеряет этот статус, как это повлияет на европейское сотрудничество в арктическом регионе? Эти провокационные сценарии, вне зависимости от их исхода, в любом случае ситуацию расшатывают. Тактика расшатывания очень характерна для Трампа и позволяет ему извлекать дивиденды.Есть еще военно-политический аспект. США оспаривают российскую юрисдикцию на Северный морской путь. Вряд ли у США есть какие-то серьезные рычаги влияния на российскую позицию. Россия будет сохранять суверенитет. США это понимают. А что делать? Ведь необходимо как-то выстраивать новую логистику в связи с климатическими изменениями. Россия и Китай это делают. Для США это тоже очень интересно, и для этого есть Гренландия. Но здесь мы вступаем в военно-политическую тему.Дело в том, что так называемый Атлантический оборонный альянс построен весьма странно, асимметрично. То есть оборона Европы зависит от Соединенных Штатов Америки, а оборона США от европейских союзников фактически не зависит.Штаты могут рассчитывать на логистическую поддержку, финансовую, но с точки зрения решения оборонных вопросов в целом, стратегически, рассчитывать на помощь Европы не могут. Значит, рассчитывать нужно на себя и союз с Канадой.Если так, с учетом нынешнего кризиса и военного строительства России в Арктике, необходимо рассмотреть возможности развития потенциала на Севере в неамериканской части мира. Прежде всего речь идет о системах ПРО, ПВО, космической навигации и так далее.С этой точки зрения Гренландия для США является очень перспективной. Это дает возможность отслеживать оборонное строительство России и ограничение доступа для России в этот регион. Как вы знаете, там есть проблемы с проходом судов в проливах в определенных зонах. Если США умножат свою территорию с юрисдикцией, распространяющейся на Гренландию, их возможности в том, что они называют сдерживанием России, возрастут неизмеримо.О сделке по редкоземельным металлам Украины Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка

https://ukraina.ru/20250331/1062184945.html

https://ukraina.ru/20250331/1062169813.html

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Денис Рудометов

интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, украина.ру