СК РФ привлекает к ответственности поджигателя воинского захоронения под Калининградом - 31.03.2025 Украина.ру
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СК РФ привлекает к ответственности поджигателя воинского захоронения под Калининградом
СК РФ привлекает к ответственности поджигателя воинского захоронения под Калининградом - 31.03.2025 Украина.ру
СК РФ привлекает к ответственности поджигателя воинского захоронения под Калининградом
Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области в отношении жителя города Гвардейска возбуждено уголовное дело по факту поджога на месте захоронения погибших на СВО. Об этом 31 марта сообщило СУ СК России по Калининградской области.
2025-03-31T18:29
2025-03-31T18:30
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"По данным следствия, в марте 2025 года житель Гвардейска на городском кладбище города Гвардейска вблизи мемориала Победы и Памяти сложил на два захоронения участников специальной военной операции искусственные цветы и поджег", - сказано в официальном сообщении.Решение о возбуждении уголовного дела в отношении поджигателя принято на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой Гвардейского района. Фигуранта подозревают в повреждение воинских захоронений (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ).В рамках расследования выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы, отметили в следственном управлении области.Накануне стало известно об аналогичном преступлении в Крыму. Подробности в публикации "Меры должны применяться самые жесткие": в Кремле поддержали наказания оскверняющим могилы участников СВО
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новости, россия, калининградская область, ск рф, криминал, уголовное дело, вандализм, кладбище, сво
Новости, Россия, Калининградская область, СК РФ, криминал, уголовное дело, вандализм, кладбище, СВО

СК РФ привлекает к ответственности поджигателя воинского захоронения под Калининградом

18:29 31.03.2025 (обновлено: 18:30 31.03.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
Обыски проходят в офисах авиакомпании Когалымавиа и туроператора Brisco - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области в отношении жителя города Гвардейска возбуждено уголовное дело по факту поджога на месте захоронения погибших на СВО. Об этом 31 марта сообщило СУ СК России по Калининградской области.
"По данным следствия, в марте 2025 года житель Гвардейска на городском кладбище города Гвардейска вблизи мемориала Победы и Памяти сложил на два захоронения участников специальной военной операции искусственные цветы и поджег", - сказано в официальном сообщении.
Решение о возбуждении уголовного дела в отношении поджигателя принято на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой Гвардейского района. Фигуранта подозревают в повреждение воинских захоронений (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ).
В рамках расследования выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы, отметили в следственном управлении области.
Накануне стало известно об аналогичном преступлении в Крыму. Подробности в публикации "Меры должны применяться самые жесткие": в Кремле поддержали наказания оскверняющим могилы участников СВО
 
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