https://ukraina.ru/20250331/1062192818.html

СК РФ привлекает к ответственности поджигателя воинского захоронения под Калининградом

СК РФ привлекает к ответственности поджигателя воинского захоронения под Калининградом - 31.03.2025 Украина.ру

СК РФ привлекает к ответственности поджигателя воинского захоронения под Калининградом

Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области в отношении жителя города Гвардейска возбуждено уголовное дело по факту поджога на месте захоронения погибших на СВО. Об этом 31 марта сообщило СУ СК России по Калининградской области.

2025-03-31T18:29

2025-03-31T18:29

2025-03-31T18:30

новости

россия

калининградская область

ск рф

криминал

уголовное дело

вандализм

кладбище

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101777/33/1017773376_0:117:3077:1848_1920x0_80_0_0_3b718b55f5b7fd2d582f4235fe08572a.jpg

"По данным следствия, в марте 2025 года житель Гвардейска на городском кладбище города Гвардейска вблизи мемориала Победы и Памяти сложил на два захоронения участников специальной военной операции искусственные цветы и поджег", - сказано в официальном сообщении.Решение о возбуждении уголовного дела в отношении поджигателя принято на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой Гвардейского района. Фигуранта подозревают в повреждение воинских захоронений (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ).В рамках расследования выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы, отметили в следственном управлении области.Накануне стало известно об аналогичном преступлении в Крыму. Подробности в публикации "Меры должны применяться самые жесткие": в Кремле поддержали наказания оскверняющим могилы участников СВО

россия

калининградская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, калининградская область, ск рф, криминал, уголовное дело, вандализм, кладбище, сво