По 15 лет получили солдаты ВСУ за терроризм в Курской области - 31.03.2025 Украина.ру
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По 15 лет получили солдаты ВСУ за терроризм в Курской области
По 15 лет получили солдаты ВСУ за терроризм в Курской области - 31.03.2025 Украина.ру
По 15 лет получили солдаты ВСУ за терроризм в Курской области
К длительным срокам лишения свободы приговорены украинские военнослужащие, препятствовавшие эвакуации гражданского населения в Курской области. Об этом 31 марта сообщил Следственный комитет России
2025-03-31T19:44
2025-03-31T19:44
новости
курская область
россия
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вооруженные силы украины
ск рф
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Собранные военными следственными органами СК России доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 17 отдельной танковой бригады ВСУ – солдат Владимира Дацько, Сергея Стельмашенко и Андрея Стасюка. Они обвинялись в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следствием и судом установлено, что в октябре 2024 года Дацько, Стельмашенко и Стасюк, в целях совершения террористического акта, в составе подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ) незаконно пересекли государственную границу России.Фигурантов задержали военнослужащие российской армии 9 октября 2024 года в ходе боевых действий.По приговору суда Дацько, Стельмашенко и Стасюку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых трёх лет в тюрьме. Остаток срока осужденные проведут в исправительной колонии строгого режима.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Президент России Владимир Путин19 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ заявил о необходимости выявления, фиксации и тщательного расследования преступных деяний вторгшихся с Украины вооружённых формирований, отметившихся злодеяниями в Курской области. Путин подчеркнул, что "согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наёмники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы.Подробности в публикации Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской областиТакже стало известно, что ВСУ "прятали" тела убитых в Курской области перед приездом иностранных журналистов
https://ukraina.ru/20250330/1062152292.html
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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ск рф
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, СК РФ

По 15 лет получили солдаты ВСУ за терроризм в Курской области

19:44 31.03.2025
 
приговор военнослужащим 17 отбр ВФУ
приговор военнослужащим 17 отбр ВФУ
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К длительным срокам лишения свободы приговорены украинские военнослужащие, препятствовавшие эвакуации гражданского населения в Курской области. Об этом 31 марта сообщил Следственный комитет России
Собранные военными следственными органами СК России доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 17 отдельной танковой бригады ВСУ – солдат Владимира Дацько, Сергея Стельмашенко и Андрея Стасюка. Они обвинялись в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что в октябре 2024 года Дацько, Стельмашенко и Стасюк, в целях совершения террористического акта, в составе подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ) незаконно пересекли государственную границу России.
"Находясь в селе Ольговка Кореневского района Курской области, указанные лица, угрожая применением оружия, запугивали местных жителей, незаконно занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам", - сказано в официальном сообщении.
Фигурантов задержали военнослужащие российской армии 9 октября 2024 года в ходе боевых действий.
По приговору суда Дацько, Стельмашенко и Стасюку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых трёх лет в тюрьме. Остаток срока осужденные проведут в исправительной колонии строгого режима.
оружие военнослужащих ССО Украины, участвовавших в вылазке на Тендровскую косу - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Вчера, 15:07
Украинский 6-ой полк ССО "Рейнджеры" сбежал из Курской области – изданиеУкраинский элитный 6-ой полк Сил специальных операций сбежал из населённого пункта Гуево, оставив стрелковые подразделения без поддержки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской группировке войск "Север".
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Эвакуация мирных жителей из Суджанского района Курской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
15:56
Появились новые кадры с "дороги смерти" в Курском приграничье Российские военные Телеграм-каналы опубликовали видео с "дороги смерти", которая находится в Курской области. Об этом 31 марта сообщило издание "Российская газета"
Президент России Владимир Путин19 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ заявил о необходимости выявления, фиксации и тщательного расследования преступных деяний вторгшихся с Украины вооружённых формирований, отметившихся злодеяниями в Курской области. Путин подчеркнул, что "согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наёмники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы.
Подробности в публикации Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской области
Также стало известно, что ВСУ "прятали" тела убитых в Курской области перед приездом иностранных журналистов
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСК РФ
 
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