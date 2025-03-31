По 15 лет получили солдаты ВСУ за терроризм в Курской области
приговор военнослужащим 17 отбр ВФУ
К длительным срокам лишения свободы приговорены украинские военнослужащие, препятствовавшие эвакуации гражданского населения в Курской области. Об этом 31 марта сообщил Следственный комитет России
Собранные военными следственными органами СК России доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 17 отдельной танковой бригады ВСУ – солдат Владимира Дацько, Сергея Стельмашенко и Андрея Стасюка. Они обвинялись в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что в октябре 2024 года Дацько, Стельмашенко и Стасюк, в целях совершения террористического акта, в составе подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ) незаконно пересекли государственную границу России.
"Находясь в селе Ольговка Кореневского района Курской области, указанные лица, угрожая применением оружия, запугивали местных жителей, незаконно занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам", - сказано в официальном сообщении.
Фигурантов задержали военнослужащие российской армии 9 октября 2024 года в ходе боевых действий.
По приговору суда Дацько, Стельмашенко и Стасюку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых трёх лет в тюрьме. Остаток срока осужденные проведут в исправительной колонии строгого режима.
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Подробности в публикации Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской области
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