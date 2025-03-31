Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам спонсора покупки дронов для "Азова"* - 31.03.2025 Украина.ру
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Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам спонсора покупки дронов для "Азова"*
Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам спонсора покупки дронов для "Азова"* - 31.03.2025 Украина.ру
Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам спонсора покупки дронов для "Азова"*
Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Украины Станислава Руденко за перевод денежных средств на покупку дронов для украинской террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
2025-03-31T17:45
2025-03-31T17:45
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россия
"азов"
всу
терроризм
дроны
приговор
уголовное дело
криминал
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По информации представителя суда, Руденко, разделяя идеологию украинского нацбата "Азов"*, решил оказать содействие этому террористическому формированию. В ноябре прошлого года он просмотрел в интернете публикацию с обращением о сборе денег на покупку дронов, в том числе для участников батальона "Азов"*, и перевел 11 тысяч рублей на указанный в публикации счет украинского банка.В отношении Руденко было возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".Приговор в законную силу не вступил.* Запрещенная в РФ террористическая организация.Также 31 марта стало известно, что Вербовщик "Азова"* оказался причастен к покушению на Соловьева: его срок ареста продлен
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новости, украина, россия, "азов", всу, терроризм, дроны, приговор, уголовное дело, криминал, суд
Новости, Украина, Россия, "Азов", ВСУ, терроризм, дроны, приговор, уголовное дело, криминал, Суд

Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам спонсора покупки дронов для "Азова"*

17:45 31.03.2025
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Андрей Старостин
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Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Украины Станислава Руденко за перевод денежных средств на покупку дронов для украинской террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
По информации представителя суда, Руденко, разделяя идеологию украинского нацбата "Азов"*, решил оказать содействие этому террористическому формированию. В ноябре прошлого года он просмотрел в интернете публикацию с обращением о сборе денег на покупку дронов, в том числе для участников батальона "Азов"*, и перевел 11 тысяч рублей на указанный в публикации счет украинского банка.
В отношении Руденко было возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".
"В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сообщил представитель суда.
Приговор в законную силу не вступил.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
Также 31 марта стало известно, что Вербовщик "Азова"* оказался причастен к покушению на Соловьева: его срок ареста продлен
 
НовостиУкраинаРоссия"Азов"ВСУтерроризмдроныприговоруголовное делокриминалСуд
 
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