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Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам спонсора покупки дронов для "Азова"*

Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам спонсора покупки дронов для "Азова"* - 31.03.2025 Украина.ру

Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам спонсора покупки дронов для "Азова"*

Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Украины Станислава Руденко за перевод денежных средств на покупку дронов для украинской террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

2025-03-31T17:45

2025-03-31T17:45

2025-03-31T17:45

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По информации представителя суда, Руденко, разделяя идеологию украинского нацбата "Азов"*, решил оказать содействие этому террористическому формированию. В ноябре прошлого года он просмотрел в интернете публикацию с обращением о сборе денег на покупку дронов, в том числе для участников батальона "Азов"*, и перевел 11 тысяч рублей на указанный в публикации счет украинского банка.В отношении Руденко было возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".Приговор в законную силу не вступил.* Запрещенная в РФ террористическая организация.Также 31 марта стало известно, что Вербовщик "Азова"* оказался причастен к покушению на Соловьева: его срок ареста продлен

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новости, украина, россия, "азов", всу, терроризм, дроны, приговор, уголовное дело, криминал, суд