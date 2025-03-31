https://ukraina.ru/20250331/1062186942.html

Громовержец, бык и окно Овертона. Кто придет на смену Зеленскому

Громовержец, бык и окно Овертона. Кто придет на смену Зеленскому - 31.03.2025 Украина.ру

Громовержец, бык и окно Овертона. Кто придет на смену Зеленскому

The Economist сообщает, что Зеленский решил пойти на выборы. Источники издания предполагают, что к 20 апреля будет достигнуто перемирие, 8 мая Рада не продлит военное положение и тогда выборы пройдут в июле-августе. Это будет реализацией плана Трампа, который намерен заключить сделку с Зеленским и отправить его на выборы, которые тот проиграет

2025-03-31T19:43

2025-03-31T19:43

2025-03-31T19:45

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Мы, честно говоря, не очень верим ни в готовность Зеленского пойти на выборы (у него остаются достаточно возможностей, чтобы сорвать любое перемирие), ни в его поражение на выборах, если они, паче чаяния, будут назначены (из рейтинговых оппонентов у него только Залужный, чьё участие в выборах и наличие желания победить отнюдь не гарантированы). Однако, нельзя сказать, что расчёты Трампа совсем уж беспочвенны.31 марта состоялся первый тур президентских выборов 2019 года. Тогда Владимир Зеленский не набрал достаточно голосов для победы, но результат был легко предсказуем – во втором туре выигрывал кандидат, у которого был бы меньше антирейтинг. Этим кандидатом оказался Зеленский.Почему Пётр Порошенко проиграл хорошо известно и очевидно, как и то, что Зеленский давно уже превзошёл своего былого конкурента.Я в 2019 году предупреждал, что очаровываться не надо – кто бы ни был избран президентом, он в основном будет продолжать политический курс Порошенко. Логика простая – государственный переворот 2014 года был осуществлён для того, чтобы исключить возможность функционирования лояльно относящегося к России режима на Украине.Другое дело, что, учитывая особенности личных политических взглядов Зеленского (отсутствие национализма, языковая толерантность, отсутствие интереса к религиозной тематике и т.п.), можно было ожидать, что его политика будет более мягкой, чем у Порошенко.Собственно, на раннем этапе так и было, но этот ранний этап закончился довольно быстро – менее чем через год после выборов.Впрочем, вернёмся к аналогиям между режимами Порошенко и Зеленского.Идя на выборы Порошенко обещал прекратить войну.Как мы знаем, ничего подобного не произошло. Порошенко действительно попытался закончить войну – путём подавления Донбасса военной силой. Минские соглашения были заключены только когда "мирный план Порошенко" потерпел крах. Но даже и после этого война просто перешла в формат вялотекущего конфликта, который к концу президентства Порошенко стал опять обостряться и дошёл до введения в 2018 году частичного военного положения.Зеленский вначале пытался изображать какую-то деятельность в направлении мирного урегулирования, в декабре 2019 года даже состоялась встреча в нормандском формате на уровне глав государств. Однако, уже в феврале 2020 года, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский заявил, что намерен вести диалог только с теми жителями Донбасса, которых считает таковыми.Естественным образом такая политика привела к прямому конфликту с Россией. Что характерно, позже Зеленский точно так же собирался "вести диалог" с Россией – он готов к переговорам с кем угодно, только не с реальной российской властью. Сейчас он уверяет, что переговоры с Путиным невозможны не потому, что он этого не хочет, а потому, что Путин, якобы, его боится.В общем, главным препятствием на пути мирных переговоров с 2014 года оставалась украинская власть. Причём дело не в её легитимности – Порошенко был признан Россией (именно из расчёта на то, что войну должен прекратить легитимный режим), а Зеленский в 2019 году обладал ещё большим запасом и общественной, и юридической (всё же Порошенко был избран на выборах, назначенных неконституционным образом) легитимности.Голосуя за Зеленского избиратели протестовали против фактической диктатуры, которую пытался установить Порошенко.В конце 2018 года Порошенко попытался ввести военное положение и отменить выборы. Поводом к этому стал керченский инцидент – попытка украинских военных катеров прорваться через Керченский пролив. Приказ на осуществление этой операции дал Порошенко, отлично понимая, чем дело закончится.Ничего из этого не получилось – после окрика из Госдепа пришлось ограничиться введением военного положения в 10-ти приграничных областях, которое было снято к началу избирательной кампании и выборам никак не повредило.Зато Зеленскому было позволено гораздо большее – "цивилизованный мир" спокойной воспринял совершенно незаконное введение санкций против граждан Украины и запрет оппозиционных СМИ.Правда, нынешняя дискуссия относительно легитимности Зеленского всё же носит характер законодательной коллизии – Конституция, имеющая высшую юридическую силу, утверждает, что полномочия президента закончились, и она же утверждает, что полномочия передаются новоизбранному президенту, которого избрать нельзя, поскольку это запрещает Избирательный кодекс. Решается коллизия просто – приведением кодекса в соответствие с Конституцией. Но вопрос так не ставится ни на Украине, ни на Западе.Так или иначе, проголосовав против стремления к диктатуре избиратели выбрали законченную диктатуру.Ну и, наконец, Порошенко откровенно достал своим "армовиром".Попытка навязать националистическую идеологию, ограничить русский язык (исказив при этом язык украинский) и усилить раскол в украинском православии само по себе вызвало недовольство в украинском обществе, но особенное раздражение вызвала неискренность Порошенко – все ведь отлично знали, что никакой он не националист, в быту говорит на русском языке и всегда был близок к УПЦ.Проголосовав за Зеленского, который вроде бы не должен был ничего такого делать, украинцы получили ещё более грубое навязывание идеологии и прямой запрет русского языка и православия. При этом Зеленский ничуть не более правдив, чем Порошенко – он точно такой же русскоязычный и безразличный к религиозным вопросам.Собственно, уже этого краткого перечня хватает для того, чтобы понять – Зеленский далеко уже превысил тот лимит народного терпения, который оказался неподъёмным для Порошенко. А ведь при последнем на улицах людей не хватали, чтобы отправить их на фронт…В общем, у Трампа есть все основания полагать, что Зеленский уже наработал себе на обязательный провал на выборах. Как случилось в своё время с Уинстоном Черчиллем (смешно, но медиаобслуга обоих этих деятелей сравнивает своих шефов именно с Черчиллем, забывая, что итогом его деятельности была отставка и последовавший в течение полутора десятилетий крах британской колониальной империи).У нас же есть основания полагать, что в отношении Зеленского и Порошенко действует поговорка "то, что позволено Громовержцу, не позволено быку", совмещённая с "окном Овертона".Сейчас можно уже с уверенностью говорить, что безнаказанное установление диктатуры на Украине повлекло за собой цепочку таких же событий в других странах – сравнительно безобидная фальсификация в Молдавии, снятие неугодной кандидатуры с выборов в Румынии, осуждение Марин Ле Пен во Франции (которое очень напоминает политическую расправу) и, наконец, заявление Дональда Трампа о намерении выдвинуть свою кандидатуру на третий срок, хотя это прямо запрещено 22-й поправкой к Конституции США.В общем, Зеленскому не просто так было позволено остаться на посту президента – он открывал окно Овертона… И если уж весь "цивилизованный мир" отказывается от демократических институтов, то кто сказал, что эти институты сработают против порождённого этим миром франкенштейна в лице Зеленского?Он либо откажется проводить выборы, либо проведёт их на безальтернативной, фактически, основе – соревнуясь с бесперспективными кандидатами, прошедшими тщательный отбор в Офисе президента.Ну а если случится нечто странное (в 2019 году таким странным фактором оказался сам Зеленский, внезапно сыгравший на выборах, результат которых просчитывался достаточно определённо) и Зеленский проиграет, то, учитывая опыт всех предшествующих президентов Украины, замена президента приведёт к ещё большему ужесточению режима и срыву любых миротворческих усилий Трампа. Совершенно независимо от личности нового президента.О других нюансах подготовки к выборам президента на Украине - в статье "Зеленский устраняет конкурентов, Арестович* утратил шанс. Итоги 31 марта на Украине"

https://ukraina.ru/20240422/1054649793.html

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мнения, украина, россия, донбасс, владимир зеленский, петр порошенко, дональд трамп, рада, диктатура, демократия, выборы