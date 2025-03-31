https://ukraina.ru/20250331/1062192653.html

Залужного "списали", участие Зеленского — под вопросом: политолог про ситуацию с выборами на Украине

Залужного "списали", участие Зеленского — под вопросом: политолог про ситуацию с выборами на Украине - 31.03.2025 Украина.ру

Залужного "списали", участие Зеленского — под вопросом: политолог про ситуацию с выборами на Украине

США настаивают на том, чтобы Зеленский не участвовал в президентских выборах на Украине, а после подписания документов написал заявление об уходе по собственному желанию. Дальше будет переходный этап с ведущей ролью Верховной Рады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив

2025-03-31T20:00

2025-03-31T20:00

2025-03-31T20:00

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выборы

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сша

великобритания

михаил павлив

валерий залужный

владимир зеленский

верховная рада

вооруженные силы украины

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Трудно делать предположения относительно сроков выборов на Украине, но то, что выборы будут, является неопровержимым фактом, считает эксперт. И почти наверняка они состоятся в этом году. Но будет в них участвовать Владимир Зеленский или нет — зависит от его поведения, указал политолог.Он отметил, что посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный "списан" американцами как кандидат. В кругах украинской элиты крепнет гипотеза о том, что нужно менять Конституцию и становится чисто парламентской республикой, указал он.Что касается личности Александра Сырского, то этот аспект в репутационном смысле ушел для Банковой на второй план, отметил Павлив. Главкома ВСУ держали и держат как виноватого. В какой-то момент его в любом случае отправят в отставку, но пока его не дергают, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций" на сайте Украина.ру.О тайнах братьев Кличко — в материале "Братья Кличко и их президентские амбиции. Украина скрыто готовится к выборам" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250331/1062191808.html

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новости, выборы, украина, сша, великобритания, михаил павлив, валерий залужный, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, украина.ру, банковая