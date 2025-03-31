Залужного "списали", участие Зеленского — под вопросом: политолог про ситуацию с выборами на Украине - 31.03.2025 Украина.ру
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Залужного "списали", участие Зеленского — под вопросом: политолог про ситуацию с выборами на Украине
Залужного "списали", участие Зеленского — под вопросом: политолог про ситуацию с выборами на Украине - 31.03.2025 Украина.ру
Залужного "списали", участие Зеленского — под вопросом: политолог про ситуацию с выборами на Украине
США настаивают на том, чтобы Зеленский не участвовал в президентских выборах на Украине, а после подписания документов написал заявление об уходе по собственному желанию. Дальше будет переходный этап с ведущей ролью Верховной Рады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив
2025-03-31T20:00
2025-03-31T20:00
новости
выборы
украина
сша
великобритания
михаил павлив
валерий залужный
владимир зеленский
верховная рада
вооруженные силы украины
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Трудно делать предположения относительно сроков выборов на Украине, но то, что выборы будут, является неопровержимым фактом, считает эксперт. И почти наверняка они состоятся в этом году. Но будет в них участвовать Владимир Зеленский или нет — зависит от его поведения, указал политолог.Он отметил, что посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный "списан" американцами как кандидат. В кругах украинской элиты крепнет гипотеза о том, что нужно менять Конституцию и становится чисто парламентской республикой, указал он.Что касается личности Александра Сырского, то этот аспект в репутационном смысле ушел для Банковой на второй план, отметил Павлив. Главкома ВСУ держали и держат как виноватого. В какой-то момент его в любом случае отправят в отставку, но пока его не дергают, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций" на сайте Украина.ру.О тайнах братьев Кличко — в материале "Братья Кличко и их президентские амбиции. Украина скрыто готовится к выборам" на сайте Украина.ру.
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новости, выборы, украина, сша, великобритания, михаил павлив, валерий залужный, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, украина.ру, банковая
Новости, выборы, Украина, США, Великобритания, Михаил Павлив, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Банковая

Залужного "списали", участие Зеленского — под вопросом: политолог про ситуацию с выборами на Украине

20:00 31.03.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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США настаивают на том, чтобы Зеленский не участвовал в президентских выборах на Украине, а после подписания документов написал заявление об уходе по собственному желанию. Дальше будет переходный этап с ведущей ролью Верховной Рады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив
Трудно делать предположения относительно сроков выборов на Украине, но то, что выборы будут, является неопровержимым фактом, считает эксперт.
И почти наверняка они состоятся в этом году. Но будет в них участвовать Владимир Зеленский или нет — зависит от его поведения, указал политолог.
"Американцы настаивают на том, чтобы не участвовал, а после подписания документов написал заявление об уходе по собственному желанию. Дальше будет переходный этап с ведущей ролью Верховной Рады", — считает Павлив.
Он отметил, что посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный "списан" американцами как кандидат. В кругах украинской элиты крепнет гипотеза о том, что нужно менять Конституцию и становится чисто парламентской республикой, указал он.
Что касается личности Александра Сырского, то этот аспект в репутационном смысле ушел для Банковой на второй план, отметил Павлив. Главкома ВСУ держали и держат как виноватого. В какой-то момент его в любом случае отправят в отставку, но пока его не дергают, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций" на сайте Украина.ру.
О тайнах братьев Кличко — в материале "Братья Кличко и их президентские амбиции. Украина скрыто готовится к выборам" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Василец интервью - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
18:12
Дмитрий Василец об аресте политолога Молчанова: Польша угодила Зеленскому и выступила против Бундестага Сейчас режиму Зеленского важно показать, что всех, кто выступит против него на выборах, ждёт тюрьма или смерть. Дело Кирилла Молчанова, которого Киеву удалось заполучить с помощью Польши, может стать показательной историей на упреждение всем остальным.
 
НовостивыборыУкраинаСШАВеликобританияМихаил ПавливВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВерховная РадаВооруженные силы УкраиныУкраина.руБанковая
 
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Заголовок открываемого материала
20:59Коррупционные тайны Зеленского: политолог о том, как США держат киевские власти за криптокошельки
20:44Нелегитимность Зеленского становится назойливой
20:30Спасать группировку уже поздно: Полищук о том, зачем ВСУ нанесли "странный" контрудар по Белгородчине
20:15"Воюют в голом поле": эксперт раскрыл, как в бессмысленных контрударах ВСУ потеряли 40% бронетехники
20:00Залужного "списали", участие Зеленского — под вопросом: политолог про ситуацию с выборами на Украине
19:45Одновременно ведет три сражения: Полищук о том, как Лапин держит в напряжении все Северное направление
19:44По 15 лет получили солдаты ВСУ за терроризм в Курской области
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