Залужного "списали", участие Зеленского — под вопросом: политолог про ситуацию с выборами на Украине
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
США настаивают на том, чтобы Зеленский не участвовал в президентских выборах на Украине, а после подписания документов написал заявление об уходе по собственному желанию. Дальше будет переходный этап с ведущей ролью Верховной Рады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив
Трудно делать предположения относительно сроков выборов на Украине, но то, что выборы будут, является неопровержимым фактом, считает эксперт.
И почти наверняка они состоятся в этом году. Но будет в них участвовать Владимир Зеленский или нет — зависит от его поведения, указал политолог.
"Американцы настаивают на том, чтобы не участвовал, а после подписания документов написал заявление об уходе по собственному желанию. Дальше будет переходный этап с ведущей ролью Верховной Рады", — считает Павлив.
Он отметил, что посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный "списан" американцами как кандидат. В кругах украинской элиты крепнет гипотеза о том, что нужно менять Конституцию и становится чисто парламентской республикой, указал он.
Что касается личности Александра Сырского, то этот аспект в репутационном смысле ушел для Банковой на второй план, отметил Павлив. Главкома ВСУ держали и держат как виноватого. В какой-то момент его в любом случае отправят в отставку, но пока его не дергают, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций" на сайте Украина.ру.
О тайнах братьев Кличко — в материале "Братья Кличко и их президентские амбиции. Украина скрыто готовится к выборам" на сайте Украина.ру.
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