"Контроля мало, в мешке все сложно": на Украине заявили об окружении ВСУ южнее Курахово
10:10 31.03.2025 (обновлено: 10:29 31.03.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Российские войска ведут бои за село Разлив, которое находится юго-западнее Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 марта сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
Отмечается, что накануне российские военные паблики также писали об этом. А уже сегодня украинский мониторинговый канал опубликовал карту, судя по которой "уверенного контроля ВСУ в этом селе нет".
Украинское издание "Страна.ua" привело слова обозревателя Богдана Мирошникова, который заявил об угрозе "мешка" для ВСУ. По его словам, из-за прорыва ВС РФ в Разлив украинские войска могут оказаться в котле в Константинополе и под Андреевкой. Также уточняется, что армия России прорывается из Андреевки в Алексеевку и выходит через реку Волчью западнее Константинополя в тыл ВСУ.
"В Разливе тяжело. Контроля мало. Ситуация в этом "мешке" в целом очень сложная, и крайне не хотелось бы, чтобы это закончилось окружением или хаотическим выходом", — подчеркнул Мирошников.
Стоит отметить, что ранее Deep State написал о том, что армия России вышла на пик наступательной активности. По данным ресурса, за одни только сутки российские военные совершили более 200 штурмов — самое большое количество за этот год.