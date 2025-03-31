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"Контроля мало, в мешке все сложно": на Украине заявили об окружении ВСУ южнее Курахово

"Контроля мало, в мешке все сложно": на Украине заявили об окружении ВСУ южнее Курахово - 31.03.2025 Украина.ру

"Контроля мало, в мешке все сложно": на Украине заявили об окружении ВСУ южнее Курахово

Российские войска ведут бои за село Разлив, которое находится юго-западнее Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 марта сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины

2025-03-31T10:10

2025-03-31T10:10

2025-03-31T10:29

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Отмечается, что накануне российские военные паблики также писали об этом. А уже сегодня украинский мониторинговый канал опубликовал карту, судя по которой "уверенного контроля ВСУ в этом селе нет". Украинское издание "Страна.ua" привело слова обозревателя Богдана Мирошникова, который заявил об угрозе "мешка" для ВСУ. По его словам, из-за прорыва ВС РФ в Разлив украинские войска могут оказаться в котле в Константинополе и под Андреевкой. Также уточняется, что армия России прорывается из Андреевки в Алексеевку и выходит через реку Волчью западнее Константинополя в тыл ВСУ.Стоит отметить, что ранее Deep State написал о том, что армия России вышла на пик наступательной активности. По данным ресурса, за одни только сутки российские военные совершили более 200 штурмов — самое большое количество за этот год.

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новости, россия, украина, курахово, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф, днр, донецкая народная республика