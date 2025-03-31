https://ukraina.ru/20250331/1062191135.html
"Идиот!": премьер Словакии рассказал, за что его отругала глава Еврокомиссии
"Идиот!": премьер Словакии рассказал, за что его отругала глава Еврокомиссии - 31.03.2025 Украина.ру
"Идиот!": премьер Словакии рассказал, за что его отругала глава Еврокомиссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отругала премьер-министра Словакии Роберта Фицо за общение с президентом США Дональдом Трампом. Об этом словацкий политик рассказал на пресс-конференции
2025-03-31T17:37
2025-03-31T17:37
2025-03-31T17:37
новости
словакия
сша
европа
роберт фицо
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/10/1055099173_0:153:2881:1774_1920x0_80_0_0_923593825d5795f6c06b3d1ce1d94d46.jpg
По словам Фицо, глава Еврокомиссии назвала его идиотом.Однако словацкий политик был удивлен, почему президенту Франции Эммануэлю Макрону можно говорить с Трампом, а ему нет. Ранее он заявил, что европейские лидеры признали угрозу для ЕС от остановки Киевом транзита газа.Между тем издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источник написало, что обсуждение европейцами миротворческой миссии для Украины сместилось в сторону присутствия в море и небе, а не на земле. Подробности в публикации Washington Post раскрыл, куда теперь метит "миротворческая миссия" Европы.
https://ukraina.ru/20250331/1062189618.html
словакия
сша
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/10/1055099173_417:0:2881:1848_1920x0_80_0_0_07591e9f91f41a3d50814d87f2a7bccd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, словакия, сша, европа, роберт фицо, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, ес
Новости, Словакия, США, Европа, Роберт Фицо, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, ЕС
"Идиот!": премьер Словакии рассказал, за что его отругала глава Еврокомиссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отругала премьер-министра Словакии Роберта Фицо за общение с президентом США Дональдом Трампом. Об этом словацкий политик рассказал на пресс-конференции