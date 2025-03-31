"Идиот!": премьер Словакии рассказал, за что его отругала глава Еврокомиссии - 31.03.2025 Украина.ру
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"Идиот!": премьер Словакии рассказал, за что его отругала глава Еврокомиссии
"Идиот!": премьер Словакии рассказал, за что его отругала глава Еврокомиссии - 31.03.2025 Украина.ру
"Идиот!": премьер Словакии рассказал, за что его отругала глава Еврокомиссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отругала премьер-министра Словакии Роберта Фицо за общение с президентом США Дональдом Трампом. Об этом словацкий политик рассказал на пресс-конференции
2025-03-31T17:37
2025-03-31T17:37
новости
словакия
сша
европа
роберт фицо
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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По словам Фицо, глава Еврокомиссии назвала его идиотом.Однако словацкий политик был удивлен, почему президенту Франции Эммануэлю Макрону можно говорить с Трампом, а ему нет. Ранее он заявил, что европейские лидеры признали угрозу для ЕС от остановки Киевом транзита газа.Между тем издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источник написало, что обсуждение европейцами миротворческой миссии для Украины сместилось в сторону присутствия в море и небе, а не на земле. Подробности в публикации Washington Post раскрыл, куда теперь метит "миротворческая миссия" Европы.
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новости, словакия, сша, европа, роберт фицо, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, ес
Новости, Словакия, США, Европа, Роберт Фицо, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, ЕС

"Идиот!": премьер Словакии рассказал, за что его отругала глава Еврокомиссии

17:37 31.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отругала премьер-министра Словакии Роберта Фицо за общение с президентом США Дональдом Трампом. Об этом словацкий политик рассказал на пресс-конференции
По словам Фицо, глава Еврокомиссии назвала его идиотом.
"Сегодня я говорил по телефону с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы рассмотрели две темы. Первая тема — тарифы, которые были введены против [Европы]. Она меня ужасно отругала: Роберт, что ты наделал? С какой стати ты вел такие переговоры с Трампом? Ты нормальный? Она ругала меня полчаса… что я полный идиот", — рассказал Фицо.
Однако словацкий политик был удивлен, почему президенту Франции Эммануэлю Макрону можно говорить с Трампом, а ему нет. Ранее он заявил, что европейские лидеры признали угрозу для ЕС от остановки Киевом транзита газа.
17:09
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Между тем издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источник написало, что обсуждение европейцами миротворческой миссии для Украины сместилось в сторону присутствия в море и небе, а не на земле. Подробности в публикации Washington Post раскрыл, куда теперь метит "миротворческая миссия" Европы.
 
НовостиСловакияСШАЕвропаРоберт ФицоДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕС
 
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