Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший - 11.04.2024 Украина.ру
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Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший - 11.04.2024 Украина.ру
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший
Независимый кандидат в президенты США
2024-04-11T04:47
2024-04-11T04:47
биография
роберт кеннеди-младший
сша
кандидат
twitter
демократическая партия
the washington post
джон кеннеди
россия
украина
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Детство и образованиеРоберт родился 17 января 1954 года в Вашингтоне. Его отец – Роберт Ф. Кеннеди – младший брат экс-президента Джона Кеннеди. Мать — Этель Скейкель — принадлежала к семье основателя компании Great Lakes Carbon Corporation.Роберт-младший был третьим по старшинству из 11 детей в семье. Когда ему исполнилось 7 лет, дядя стал президентом США, а отец – генеральным прокурором и одним из самых влиятельных членов администрации. После убийства Джона Кеннеди Роберт-старший занял пост сенатора от штата Нью-Йорк, а в 1968 заявил о намерении баллотироваться в президенты. Во время предвыборных поездок в июне его застрелили в Лос-Анджелесе.Роберт-младший был тогда 14-летним подростком, произошедшее сильно повлияло на него, отношения с матерью были натянутыми, он начал употреблять запрещенные вещества. А в 1970 году получил первый условный срок за хранение марихуаны. За ненадлежащее поведение его исключили из двух престижных школ-интернатов.Школу Роберт Кеннеди-младший все же окончил в Коннектикуте, после поступил в Гарвардский университет, где изучал историю и литературу. Также он окончил Лондонскую школу экономики и Университет Вирджинии в 1981 году, получив степень доктора права.Экзамен на статус адвоката Роберт не смог сдать. После этого его арестовали за хранение уже героина. Ему назначили наказание в виде двух лет условно и исправительных работ. Суд определил его в Ассоциацию нью-йоркских рыбаков, где он несколько десятилетий был главным юристом. Так зародилась его тяга к экологической теме.Повторно экзамен, разрешающий адвокатскую деятельность, Кеннеди-младший сдал в 1984 году. А в 1987 году получил диплом в области экологического права.КарьераРоберт создал в 1999 году собственную организацию "Альянс хранителей воды" (Waterkeeper Alliance) для соблюдения законов в сфере сохранения природы и для борьбы за чистоту водоемов. Как юрист он сопровождал дела, связанные с загрязнением окружающей среды и нарушением прав человека. За участие в акциях протеста несколько аз был арестован. В своей организации до 2020 года являлся председателем.Параллельно Кеннеди-младший занимался преподавательской деятельностью: работал в юридической школе при Университете Пейс.Политические амбиции Роберт практически не проявлял. Только в 2000 году завилял о планах баллотироваться на пост сенатора США, а в 2005 – Генерального прокурора.В президентскую борьбу он вступил в марте 2023 года, когда заявил об этом в социальной сети Twitter: "Если будет, похоже, что я смогу собрать деньги и мобилизовать достаточно людей для победы, я буду участвовать в гонке".Официально о своем намерении заявил во время публичного выступления в Нью-Гэмпшире.Выдвинул свою кандидатуру на пост президента 5 апреля 2023 года от Демократической партии.В конфликте на Украине Кеннеди-младший обвиняет власти США, которые поддержали "свержение демократически избранного правительства Украины". Он также подчеркивает, что Россия имеет существенное преимущество в вооружении, поэтому никак не может проиграть в специальной военной операции. Выступает за диалог с Россией и Китаем.Отношения и детиРоберт Кеннеди-младший трижды состоял в браке. В первый раз он женился на Эмили Рут Блэк, которая, как и он, училась на юридическом факультете Университета Виргинии. В браке родилось двое детей – сын Роберт Фрэнсис и дочь Кэтлин.Второй раз женился на Мэри Кэтлин Ричардсон в 1994 году, брак просуществовал до 2010 года, а в 2012-м Мэри свела счеты с жизнью. В браке у них родилось четверо детей - дочь Кайра, сыновья Конор, Уильям и Эйден.В 2014 году Роберт женился на актрисе из сериала "Умерь свой энтузиазм" Шерил Хайнс. Пара живет в Лос-Анджелесе и на полуострове Кейп-Код в штате Массачусетс. Кеннеди-младший удочерил ребенка жены от первого брака.Интересные факты1. Роберт был соведущим национальной программы "Кольцо огня" на радио. Также писал и редактировал материалы по теме охраны окружающей среды для изданий The New York Times, The Washington Post, Wall Street Journal.2. За активную деятельность в сфере экологии получил премию журнала Time "Герои планеты" в 1999 году и премию Совета по защите природных ресурсов "Сила природы" в 2008 году. За юридическую практику удостоен награды Ассоциации юридических факультетов Гарварда "Выдающиеся выпускники" в 2017 году.3. Кеннеди-младший относится к ярым антипрививочникам. В 2016 году он даже создал некоммерческую организацию Children’s Health Defense, которая выступает за отказ от вакцинации детей. Во время коронавирусной пандемии его взгляды стали еще радикальнее.4. Роберт занимается каякингом, с этим хобби его познакомил отец. Также Кеннеди-младший является тренером ястребов с соответствующим сертификатом.5. В апреле 2023 года заявил, что его сын принимал участие в боевых действиях на Украине: "Мой собственный сын Конор, я очень горжусь им, вступил в Иностранный легион и воевал на Украине во время харьковского наступления в качестве пулеметчика в группе спецназа".
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биография, роберт кеннеди-младший, сша, кандидат, twitter, демократическая партия, the washington post, джон кеннеди, россия, украина
биография, Роберт Кеннеди-младший, США, кандидат, Twitter, Демократическая партия, The Washington Post, Джон Кеннеди, Россия, Украина

Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший

04:47 11.04.2024
 
© AFP2024Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AFP2024
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Независимый кандидат в президенты США
Детство и образование
Роберт родился 17 января 1954 года в Вашингтоне. Его отец – Роберт Ф. Кеннеди – младший брат экс-президента Джона Кеннеди. Мать — Этель Скейкель — принадлежала к семье основателя компании Great Lakes Carbon Corporation.
Роберт-младший был третьим по старшинству из 11 детей в семье. Когда ему исполнилось 7 лет, дядя стал президентом США, а отец – генеральным прокурором и одним из самых влиятельных членов администрации. После убийства Джона Кеннеди Роберт-старший занял пост сенатора от штата Нью-Йорк, а в 1968 заявил о намерении баллотироваться в президенты. Во время предвыборных поездок в июне его застрелили в Лос-Анджелесе.
© commons.wikimedia.orgРоберт Фрэнсис Кеннеди-младший с отцом
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший с отцом
© commons.wikimedia.org
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший с отцом
Роберт-младший был тогда 14-летним подростком, произошедшее сильно повлияло на него, отношения с матерью были натянутыми, он начал употреблять запрещенные вещества. А в 1970 году получил первый условный срок за хранение марихуаны. За ненадлежащее поведение его исключили из двух престижных школ-интернатов.
Школу Роберт Кеннеди-младший все же окончил в Коннектикуте, после поступил в Гарвардский университет, где изучал историю и литературу. Также он окончил Лондонскую школу экономики и Университет Вирджинии в 1981 году, получив степень доктора права.
Экзамен на статус адвоката Роберт не смог сдать. После этого его арестовали за хранение уже героина. Ему назначили наказание в виде двух лет условно и исправительных работ. Суд определил его в Ассоциацию нью-йоркских рыбаков, где он несколько десятилетий был главным юристом. Так зародилась его тяга к экологической теме.
Повторно экзамен, разрешающий адвокатскую деятельность, Кеннеди-младший сдал в 1984 году. А в 1987 году получил диплом в области экологического права.
Карьера
Роберт создал в 1999 году собственную организацию "Альянс хранителей воды" (Waterkeeper Alliance) для соблюдения законов в сфере сохранения природы и для борьбы за чистоту водоемов. Как юрист он сопровождал дела, связанные с загрязнением окружающей среды и нарушением прав человека. За участие в акциях протеста несколько аз был арестован. В своей организации до 2020 года являлся председателем.
Параллельно Кеннеди-младший занимался преподавательской деятельностью: работал в юридической школе при Университете Пейс.
Политические амбиции Роберт практически не проявлял. Только в 2000 году завилял о планах баллотироваться на пост сенатора США, а в 2005 – Генерального прокурора.
© commons.wikimedia.orgРоберт Фрэнсис Кеннеди-младший
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший
© commons.wikimedia.org
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший
В президентскую борьбу он вступил в марте 2023 года, когда заявил об этом в социальной сети Twitter: "Если будет, похоже, что я смогу собрать деньги и мобилизовать достаточно людей для победы, я буду участвовать в гонке".
Официально о своем намерении заявил во время публичного выступления в Нью-Гэмпшире.
Выдвинул свою кандидатуру на пост президента 5 апреля 2023 года от Демократической партии.
В конфликте на Украине Кеннеди-младший обвиняет власти США, которые поддержали "свержение демократически избранного правительства Украины". Он также подчеркивает, что Россия имеет существенное преимущество в вооружении, поэтому никак не может проиграть в специальной военной операции. Выступает за диалог с Россией и Китаем.
Отношения и дети
Роберт Кеннеди-младший трижды состоял в браке. В первый раз он женился на Эмили Рут Блэк, которая, как и он, училась на юридическом факультете Университета Виргинии. В браке родилось двое детей – сын Роберт Фрэнсис и дочь Кэтлин.
Второй раз женился на Мэри Кэтлин Ричардсон в 1994 году, брак просуществовал до 2010 года, а в 2012-м Мэри свела счеты с жизнью. В браке у них родилось четверо детей - дочь Кайра, сыновья Конор, Уильям и Эйден.
© Getty ImagesРоберт Фрэнсис Кеннеди-младший с женой Шерил Хайнс
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший с женой Шерил Хайнс
© Getty Images
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший с женой Шерил Хайнс
В 2014 году Роберт женился на актрисе из сериала "Умерь свой энтузиазм" Шерил Хайнс. Пара живет в Лос-Анджелесе и на полуострове Кейп-Код в штате Массачусетс. Кеннеди-младший удочерил ребенка жены от первого брака.
Интересные факты
1. Роберт был соведущим национальной программы "Кольцо огня" на радио. Также писал и редактировал материалы по теме охраны окружающей среды для изданий The New York Times, The Washington Post, Wall Street Journal.
2. За активную деятельность в сфере экологии получил премию журнала Time "Герои планеты" в 1999 году и премию Совета по защите природных ресурсов "Сила природы" в 2008 году. За юридическую практику удостоен награды Ассоциации юридических факультетов Гарварда "Выдающиеся выпускники" в 2017 году.
3. Кеннеди-младший относится к ярым антипрививочникам. В 2016 году он даже создал некоммерческую организацию Children’s Health Defense, которая выступает за отказ от вакцинации детей. Во время коронавирусной пандемии его взгляды стали еще радикальнее.
4. Роберт занимается каякингом, с этим хобби его познакомил отец. Также Кеннеди-младший является тренером ястребов с соответствующим сертификатом.
5. В апреле 2023 года заявил, что его сын принимал участие в боевых действиях на Украине: "Мой собственный сын Конор, я очень горжусь им, вступил в Иностранный легион и воевал на Украине во время харьковского наступления в качестве пулеметчика в группе спецназа".
 
биографияРоберт Кеннеди-младшийСШАкандидатTwitterДемократическая партияThe Washington PostДжон КеннедиРоссияУкраина
 
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