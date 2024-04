https://ukraina.ru/20240411/1054429407.html

Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший

Независимый кандидат в президенты США

Детство и образованиеРоберт родился 17 января 1954 года в Вашингтоне. Его отец – Роберт Ф. Кеннеди – младший брат экс-президента Джона Кеннеди. Мать — Этель Скейкель — принадлежала к семье основателя компании Great Lakes Carbon Corporation.Роберт-младший был третьим по старшинству из 11 детей в семье. Когда ему исполнилось 7 лет, дядя стал президентом США, а отец – генеральным прокурором и одним из самых влиятельных членов администрации. После убийства Джона Кеннеди Роберт-старший занял пост сенатора от штата Нью-Йорк, а в 1968 заявил о намерении баллотироваться в президенты. Во время предвыборных поездок в июне его застрелили в Лос-Анджелесе.Роберт-младший был тогда 14-летним подростком, произошедшее сильно повлияло на него, отношения с матерью были натянутыми, он начал употреблять запрещенные вещества. А в 1970 году получил первый условный срок за хранение марихуаны. За ненадлежащее поведение его исключили из двух престижных школ-интернатов.Школу Роберт Кеннеди-младший все же окончил в Коннектикуте, после поступил в Гарвардский университет, где изучал историю и литературу. Также он окончил Лондонскую школу экономики и Университет Вирджинии в 1981 году, получив степень доктора права.Экзамен на статус адвоката Роберт не смог сдать. После этого его арестовали за хранение уже героина. Ему назначили наказание в виде двух лет условно и исправительных работ. Суд определил его в Ассоциацию нью-йоркских рыбаков, где он несколько десятилетий был главным юристом. Так зародилась его тяга к экологической теме.Повторно экзамен, разрешающий адвокатскую деятельность, Кеннеди-младший сдал в 1984 году. А в 1987 году получил диплом в области экологического права.КарьераРоберт создал в 1999 году собственную организацию "Альянс хранителей воды" (Waterkeeper Alliance) для соблюдения законов в сфере сохранения природы и для борьбы за чистоту водоемов. Как юрист он сопровождал дела, связанные с загрязнением окружающей среды и нарушением прав человека. За участие в акциях протеста несколько аз был арестован. В своей организации до 2020 года являлся председателем.Параллельно Кеннеди-младший занимался преподавательской деятельностью: работал в юридической школе при Университете Пейс.Политические амбиции Роберт практически не проявлял. Только в 2000 году завилял о планах баллотироваться на пост сенатора США, а в 2005 – Генерального прокурора.В президентскую борьбу он вступил в марте 2023 года, когда заявил об этом в социальной сети Twitter: "Если будет, похоже, что я смогу собрать деньги и мобилизовать достаточно людей для победы, я буду участвовать в гонке".Официально о своем намерении заявил во время публичного выступления в Нью-Гэмпшире.Выдвинул свою кандидатуру на пост президента 5 апреля 2023 года от Демократической партии.В конфликте на Украине Кеннеди-младший обвиняет власти США, которые поддержали "свержение демократически избранного правительства Украины". Он также подчеркивает, что Россия имеет существенное преимущество в вооружении, поэтому никак не может проиграть в специальной военной операции. Выступает за диалог с Россией и Китаем.Отношения и детиРоберт Кеннеди-младший трижды состоял в браке. В первый раз он женился на Эмили Рут Блэк, которая, как и он, училась на юридическом факультете Университета Виргинии. В браке родилось двое детей – сын Роберт Фрэнсис и дочь Кэтлин.Второй раз женился на Мэри Кэтлин Ричардсон в 1994 году, брак просуществовал до 2010 года, а в 2012-м Мэри свела счеты с жизнью. В браке у них родилось четверо детей - дочь Кайра, сыновья Конор, Уильям и Эйден.В 2014 году Роберт женился на актрисе из сериала "Умерь свой энтузиазм" Шерил Хайнс. Пара живет в Лос-Анджелесе и на полуострове Кейп-Код в штате Массачусетс. Кеннеди-младший удочерил ребенка жены от первого брака.Интересные факты1. Роберт был соведущим национальной программы "Кольцо огня" на радио. Также писал и редактировал материалы по теме охраны окружающей среды для изданий The New York Times, The Washington Post, Wall Street Journal.2. За активную деятельность в сфере экологии получил премию журнала Time "Герои планеты" в 1999 году и премию Совета по защите природных ресурсов "Сила природы" в 2008 году. За юридическую практику удостоен награды Ассоциации юридических факультетов Гарварда "Выдающиеся выпускники" в 2017 году.3. Кеннеди-младший относится к ярым антипрививочникам. В 2016 году он даже создал некоммерческую организацию Children’s Health Defense, которая выступает за отказ от вакцинации детей. Во время коронавирусной пандемии его взгляды стали еще радикальнее.4. Роберт занимается каякингом, с этим хобби его познакомил отец. Также Кеннеди-младший является тренером ястребов с соответствующим сертификатом.5. В апреле 2023 года заявил, что его сын принимал участие в боевых действиях на Украине: "Мой собственный сын Конор, я очень горжусь им, вступил в Иностранный легион и воевал на Украине во время харьковского наступления в качестве пулеметчика в группе спецназа".

