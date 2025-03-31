https://ukraina.ru/20250331/1062190412.html

Трамп начинает дёргаться: ситуация на Украине выходит из-под контроля, президент США теряет инициативу

Трамп начинает дёргаться: ситуация на Украине выходит из-под контроля, президент США теряет инициативу - 31.03.2025 Украина.ру

Трамп начинает дёргаться: ситуация на Украине выходит из-под контроля, президент США теряет инициативу

Дональд Трамп обещал положить конец украинскому конфликту, но всё не так просто, как он думал, и это заставляет американского лидера кардинально менять стратегию в течение некольких часов

2025-03-31T19:30

2025-03-31T19:30

2025-03-31T19:30

эксклюзив

сша

россия

украина

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1f/1062190918_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_250def6e78f9736dd6c238bfcd1633d4.jpg

"В урегулировании украинского конфликта достигнут прогресс". Эту фразу президента США Дональда Трампа, которую он повторяет с завидной регулярностью, похоже, уже никто не воспринимает всерьёз, поскольку никакой реальной деэскалации на практике после подобных заявлений не происходит.Тем не менее, американский лидер продолжает выступать с подобным заявлением, что сделал и в конце минувшей недели в Белом доме ("Прогресс есть", сказал он), однако риторика его заметно изменилась за последние недели: вместо звучавшей недавно воодушевлённости о перспективах мирного процесса - угрозы."Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я посчитаю, что это была вина России — что может быть и не так, — но если я посчитаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России. Это будет означать, что, если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединённых Штатах. Будет введён тариф в размере 25% на всю нефть, тариф от 25 до 50 пунктов на всю нефть", — заявил президент США в телефонном интервью ведущей телеканала NBC News Кристен Уэлкер 30 марта.И даже признался, что предложение российского коллеги Владимира Путина ввести внешнее управление на Украине под эгидой ООН, мягко говоря, вызвало у него негативную реакцию."Президент Дональд Трамп заявил, что он был "очень зол" и "взбешён", когда президент России Владимир Путин раскритиковал Владимира Зеленского, добавив, что комментарии "попали не по адресу". Новое руководство [Украины] означает, что у вас долго не будет соглашения, - уточняется на сайте NBC News.Но и сохранение у власти нелегитимного правителя Владимира Зеленского вовсе не гарантирует достижение соглашения в обозримой перспективе – раз за разом он срывает достигнутые с таким трудом договорённости. Атаки на объекты энергетической инфраструктуры РФ Украина не просто не прекратила, а только увеличила их интенсивность, в частности в приграничных Белгородской и Курской областях. Как в таком контексте можно рассчитывать на полное прекращение конфликта и главное его соблюдение?И при всей своей "взбешённости и злости" Трамп анонсировал новую телефонную беседу с Путиным на предстоящей неделе, т.е. уже начавшейся. В графике российского лидера этот разговор не значится, но при необходимости его оперативно организуют, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что Москва и Вашингтон работают над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием.Спустя всего несколько часов после сообщений NBC News об угрозах ввести пошлины на российскую нефть и критику в адрес президента РФ Трамп заговорил иначе, совершив поворот практически на все 180 градусов.В беседе с журналистами своего пресс-пула американский лидер заявил, что определённо не хотел бы вводить вторичные пошлины для России, и опроверг, что их с Путиным отношения находятся на низшей точке, отметив, что президент РФ – человек слова."Я не думаю, что он откажется от своего слова. Вы говорите о Путине. Я не думаю, что он откажется от своего слова. Я знаю его уже давно", - подчеркнул Трамп.И выразил надежду, что Путин заключит мирное соглашение с Зеленским, нравится он ему или нет.В Зеленском же, у Трампа, похоже, столько уверенности, как в российского президента, нет. С ним хозяин Белого дома знаком не так давно, как с Путиным, но узнать его недоговороспособность и некоторые другие черты характера, которые положительными назвать нельзя, успел сполна.В той же беседе с журналистами Трамп сказал: "Думаю, Зеленский сейчас пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Если он это сделает… Сейчас он говорит: "Ну, знаете, я хочу пересмотреть условия". Он хочет стать членом НАТО. Но он никогда не должен им стать. Он это понимает. Так что, если он хочет пересмотреть сделку, у него большие проблемы".В феврале Банковая отказалась от первоначального проекта по ресурсам, предложенного Белым домом, но после приостановки военной помощи и передачи разведданных Киев стал сговорчивее и согласился на гораздо более невыгодные для себя условия сделки: Вашингтон хочет участвовать в управлении всеми полезными ископаемыми, в том числе нефтью и газом, и получать единолично всю прибыль до тех пор, пока сумма не покроет расходы Штатов на оказанную военную помощь ВСУ. Офису президента Украины такой сценарий, естественно, не по вкусу и он, как рассказал источник агентства Bloomberg, пытается внести поправки, для чего украинские чиновники провели в онлайн-режиме беседу с представителями США, чтобы получить разъяснения по проекту документа. Главным образом Киев хочет не допустить, чтобы пришлось возвращать военную и экономическую помощь в полном объёме.Всё чаще в западной прессе главным препятствием для завершения конфликта называют Зеленского и его отказ идти на территориальные устуаки, в частности так пишет британское издание New Statesman.К гибкости Трампа и его резкой смене позиции в мире уже привыкли, но нынешние колебания из стороны в сторону по нескольку раз в сутки явно свидетельствуют о том, что он нервничает. Близится рубеж в 100 дней у власти, когда традиционно подводят первые итоги работы главы государства, а урегулирование на Украине Трамп обозначал как свою приоритетную внешнеполитическую цель. На сегодняшний день себе в заслугу 47-й президент США может поставить возрождение диалога с Россией на высшем уровне (его предшественник Джо Байден за весь период правления не разговаривал с Путиным вообще), переговоры правительственных делегаций РФ и США, а также технические консультации как с представителями России, так и Украины. Это уже большой шаг, но до завершения конфликта придётся ещё изрядно потрудиться. Сколько именно и на какие результаты можно рассчитывать (и можно ли вообще), Трамп уже не берётся прогнозировать.На вопрос всё тех же журналистов, есть ли крайний срок, когда Путин должен согласиться на режим прекращения огня, Трамп ответил уклончиво: "Это психологический дедлайн. Если я увижу, что они просто тянут время, мне это не понравится".Правильно, американского президента только-только перестали попрекать теми сутками, за которые он самоуверенно обещал положить конец украинскому кризису и усадить Путина с Зеленским за стол переговоров. Затем прозвучал срок в 100 дней, т.е. это приблизительно конец апреля. Президент Финляндии Александр Стубб выдвинул предложение установить перемирие на Украине 20 апреля - в день, когда и православные, и католики будут праздновать Пасху. Эта дата и раньше звучала в западной прессе, но реально ли за три недели-месяц привести позиции Москвы и Киева к согласию, выработать детали, которые устроят обе стороны и решить территориальный вопрос? Затрудительно, скажем так.А время идёт. Вот спросят Трампа: "Господин президент, ну что, Вы же обещали положить конец этой войне. И что?" Поэтому он сейчас и перебирает различные способы как можно повлиять хоть на ту, хоть на другую сторону конфликта, или кнутом, или пряником, или по-дружески убеждать, или жёстко пригрозить санкциями. Слова Трампа в интервью NBC газета The Washington Post трактует как смену подхода к украинскому вопросу – прежний, дескать, был "слишком мягким" по отношению к России. Тут же появляется информация, что президент США и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, один из главных европейских ястребов, договорились вместе усиливать давление на Кремль."Трамп стремительно теряет инициативу там, где раньше был далеко впереди, — в медийном поле. Но не это, конечно, главное. Трамп продолжает заглубляться в собственноручно расставленную для себя ловушку. Он не может повлиять ни на Россию, ни на Украину, ни на Европу в украинском вопросе. И поэтому возникают выдуманные рычаги влияния. Запрет на торговлю с США странам, покупающим российскую нефть — это попросту неосуществимая мера. А угроза её применить — отход от буквально только что избранной тактики обесценивания украинского конфликта до уровня регионального на фоне постепенного улучшения отношений с Москвой. Дёргаться начинает Трамп. И чем дальше, тем это больше будет проявляться", - пишет американист Дмитрий Дробницкий в своём Telegram-канале.Вдобавок к этому команда, которую глава государства набирал по принципу лояльности, подбрасывает проблемы. После скандала с добавлением главного редактора издания Atlantic Джеффри Голдберга в чат, где высокопоставленные чиновники администрации обсуждали план ударов по хуситам в Йемене, выяснилось, что советник президента США Майк Уолц, который и допустил эту оплошность, в том же мессенджере Signal создал ещё несколько чатов по другим чувствительным для национальной безопасности вопросам, в том числе о посредничестве между Москвой и Киевом, а также о военных миссиях на Украине.А тем временем, по оценке президента аналитического центра Saratoga Foundation Глена Ховарда, из-за затягивания переговоров по урегулированию на Украине в Штатах усиливается влияние той группы советников Трампа, которые настроены по отношению к России агрессивно.Все эти хитросплетения, конечно, осложняют поиск мирного выхода из конфликта, но при этом становится интереснее наблюдать, что же предпримет президент США в условиях, когда ситуация на украинском направлении начинает выходить из-под его контроля.Читайте также Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины

https://ukraina.ru/20250331/1062152578.html

https://ukraina.ru/20250331/1062173893.html

https://ukraina.ru/20250330/1062135555.html

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины