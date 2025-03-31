Записки из украинского концлагеря: как ООН пишет отчёты о пытках — Шеслер - 31.03.2025 Украина.ру
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Записки из украинского концлагеря: как ООН пишет отчёты о пытках — Шеслер
Записки из украинского концлагеря: как ООН пишет отчёты о пытках — Шеслер - 31.03.2025 Украина.ру
Записки из украинского концлагеря: как ООН пишет отчёты о пытках — Шеслер
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила, как легализоваться украинцам в России в связи с указом Украина.ру, 31.03.2025
2025-03-31T19:27
2025-03-31T19:27
видео
россия
украина
лариса шеслер
владимир путин
василий малюк
оон
вооруженные силы украины
гуманитарная политика
пытки
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Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила, как легализоваться украинцам в России в связи с указом Путина, какие нюансы есть в процессе и почему многие не сделали этого до сих пор.00:22 – Легализация украинцев в России; 09:37 – Как новым гражданам адаптироваться в РФ? 13:21 – Куда будут выдворять нелегалов после 10 сентября? 16:14 – Пытки гражданских и пленных ВСУшниками; *В интервью упоминается Василий Малюк, внесенный Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. ТГ-канал Ларисы Шеслер: https://t.me/LarShesler
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видео, россия, украина, лариса шеслер, владимир путин, василий малюк, оон, вооруженные силы украины, гуманитарная политика, пытки, всу, пленные, мирные жители, гражданство, миграционная служба, мигранты, миграция, эмиграция, политзаключенные, украинцы, легализация, видео
Видео, Россия, Украина, Лариса Шеслер, Владимир Путин, Василий Малюк, ООН, Вооруженные силы Украины, гуманитарная политика, пытки, ВСУ, Пленные, мирные жители, гражданство, миграционная служба, мигранты, миграция, эмиграция, политзаключенные, украинцы, легализация

Записки из украинского концлагеря: как ООН пишет отчёты о пытках — Шеслер

19:27 31.03.2025
 
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Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила, как легализоваться украинцам в России в связи с указом Путина, какие нюансы есть в процессе и почему многие не сделали этого до сих пор.
00:22 – Легализация украинцев в России;
09:37 – Как новым гражданам адаптироваться в РФ?
13:21 – Куда будут выдворять нелегалов после 10 сентября?
16:14 – Пытки гражданских и пленных ВСУшниками;
*В интервью упоминается Василий Малюк, внесенный Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
ТГ-канал Ларисы Шеслер: https://t.me/LarShesler
 
ВидеоРоссияУкраинаЛариса ШеслерВладимир ПутинВасилий МалюкООНВооруженные силы Украиныгуманитарная политикапыткиВСУПленныемирные жителигражданствомиграционная службамигрантымиграцияэмиграцияполитзаключенныеукраинцылегализация
 
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