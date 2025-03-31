https://ukraina.ru/20250331/1062194896.html
Записки из украинского концлагеря: как ООН пишет отчёты о пытках — Шеслер
Записки из украинского концлагеря: как ООН пишет отчёты о пытках — Шеслер - 31.03.2025 Украина.ру
Записки из украинского концлагеря: как ООН пишет отчёты о пытках — Шеслер
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила, как легализоваться украинцам в России в связи с указом Украина.ру, 31.03.2025
2025-03-31T19:27
2025-03-31T19:27
2025-03-31T19:27
видео
россия
украина
лариса шеслер
владимир путин
василий малюк
оон
вооруженные силы украины
гуманитарная политика
пытки
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Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила, как легализоваться украинцам в России в связи с указом Путина, какие нюансы есть в процессе и почему многие не сделали этого до сих пор.00:22 – Легализация украинцев в России; 09:37 – Как новым гражданам адаптироваться в РФ? 13:21 – Куда будут выдворять нелегалов после 10 сентября? 16:14 – Пытки гражданских и пленных ВСУшниками; *В интервью упоминается Василий Малюк, внесенный Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. ТГ-канал Ларисы Шеслер: https://t.me/LarShesler
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Видео, Россия, Украина, Лариса Шеслер, Владимир Путин, Василий Малюк, ООН, Вооруженные силы Украины, гуманитарная политика, пытки, ВСУ, Пленные, мирные жители, гражданство, миграционная служба, мигранты, миграция, эмиграция, политзаключенные, украинцы, легализация
Записки из украинского концлагеря: как ООН пишет отчёты о пытках — Шеслер
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила, как легализоваться украинцам в России в связи с указом Путина, какие нюансы есть в процессе и почему многие не сделали этого до сих пор.
00:22 – Легализация украинцев в России;
09:37 – Как новым гражданам адаптироваться в РФ?
13:21 – Куда будут выдворять нелегалов после 10 сентября?
16:14 – Пытки гражданских и пленных ВСУшниками;
*В интервью упоминается Василий Малюк, внесенный Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
ТГ-канал Ларисы Шеслер: https://t.me/LarShesler