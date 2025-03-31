https://ukraina.ru/20250331/1062194896.html

Записки из украинского концлагеря: как ООН пишет отчёты о пытках — Шеслер

Записки из украинского концлагеря: как ООН пишет отчёты о пытках — Шеслер - 31.03.2025 Украина.ру

Записки из украинского концлагеря: как ООН пишет отчёты о пытках — Шеслер

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила, как легализоваться украинцам в России в связи с указом Украина.ру, 31.03.2025

2025-03-31T19:27

2025-03-31T19:27

2025-03-31T19:27

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лариса шеслер

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оон

вооруженные силы украины

гуманитарная политика

пытки

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Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила, как легализоваться украинцам в России в связи с указом Путина, какие нюансы есть в процессе и почему многие не сделали этого до сих пор.00:22 – Легализация украинцев в России; 09:37 – Как новым гражданам адаптироваться в РФ? 13:21 – Куда будут выдворять нелегалов после 10 сентября? 16:14 – Пытки гражданских и пленных ВСУшниками; *В интервью упоминается Василий Малюк, внесенный Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. ТГ-канал Ларисы Шеслер: https://t.me/LarShesler

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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