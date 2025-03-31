https://ukraina.ru/20250331/1062191808.html

Дмитрий Василец об аресте политолога Молчанова: Польша угодила Зеленскому и выступила против Бундестага

Дмитрий Василец об аресте политолога Молчанова: Польша угодила Зеленскому и выступила против Бундестага - 31.03.2025 Украина.ру

Дмитрий Василец об аресте политолога Молчанова: Польша угодила Зеленскому и выступила против Бундестага

Сейчас режиму Зеленского важно показать, что всех, кто выступит против него на выборах, ждёт тюрьма или смерть. Дело Кирилла Молчанова, которого Киеву удалось заполучить с помощью Польши, может стать показательной историей на упреждение всем остальным.

2025-03-31T18:12

2025-03-31T18:12

2025-03-31T18:41

интервью

кирилл молчанов

правозащитники

германия

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киев

арест

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал общественный деятель, глава украинской политической партии "Держава" Дмитрий Василец.Правозащитник и политолог Кирилл Молчанов, который неоднократно выступал с экспертными оценками для издания Украина.ру и других российских СМИ, арестован в Польше и депортирован в Киев. О задержании правозащитника сообщил украинский общественный деятель Дмитрий Василец в своем телеграм-канале.Он также уточнил, что Кирилл Молчанов занимался системным информированием европарламентариев и депутатов Бундестага о фактах нарушений прав человека, публично выступал на эти темы в эфирах различных СМИ, как блогер вёл канал на YouTube и в других социальных сетях. Депутаты Бундестага в благодарность за правозащитную деятельность пригласили Молчанова в Берлин для вручения премии и гранта, а поляки выполнили запрос с Банковой, написал Василец.— Дмитрий, какая у вас была реакция на задержание Кирилла Молчанова при таких обстоятельствах?— Очевидно, что это политические репрессии, причём очень хорошо спланированные. В них принимает участие ещё и страна Евросоюза, официально это Польша.Польские правоохранители не могли не знать, что Кирилл — это политолог, правозащитник, блогер, и у него, естественно, оппозиционная риторика в отношении Зеленского. Выдача Кирилла на Украину без каких-либо возможностей апелляции — это содействие политическим репрессиям [киевского режима].По-другому мы это квалифицировать не можем, как друзья, как соратники Кирилла. В этом плане, конечно, мы будем делать все возможное, чтобы оповестить международную общественность о фактах таких репрессий. Наши адвокаты, которые находятся в том числе и в Киеве, готовят соответствующие запросы по этому делу.Также мы будем разбираться с польскими органами, которые фактически способствуют преступной деятельности и потакают политическим репрессиям [на Украине].— Как вы считаете, могла это быть заранее спланированная акция Польши и Германии?— Мы такой сценарий рассматриваем как возможный, потому что билеты для Кирилла заказывала принимающая сторона. Это немецкая правозащитная структура, фонд. Конечно, странный был маршрут из Стамбула в Польшу, и далее — в Берлин.Нам сообщают, что в этой немецкой правозащитной организации сейчас проходят якобы обыски по запросу польской полиции. После этого, сегодня [31 марта] к вечеру, немецкие менеджеры, которые занимались организацией поездки Кирилла, должны скинуть нам информацию — что от них хотели, чего искали, какие вопросы задавали.Мы не исключаем, что польские спецслужбы стараются ударить ещё и по организации, которая пригласила Кирилла, и по людям из Бундестага и Европарламента, которые были заинтересованы в поездке Кирилла в Берлин.— Какие есть юридические основания для задержания Кирилла Молчанова?— Юридических оснований для выдачи Кирилла режиму Зеленского у польской стороны не было. Кирилл является оппозиционным публичным деятелем и, согласно международным конвенциям и здравому смыслу, такие действия абсолютно противоречат всем правовым документам.Плюс, Кирилл прекрасно понимал, что его ждёт в режиме Зеленского на Украине, поэтому он, конечно, просил в польском суде и политического убежища, и возможности это дело оспорить, но ему просто отказали в базовых правах человека. Это нарушение закона с польской стороны.— Какие последствия могут быть у задержания Кирилла Молчанова и переправки его в Киев?— Кирилл — публичный человек. Он вёл свой YouTube-канал, регулярно выступал на различных европейских и российских каналах. Режим Зеленского будет сейчас все это трактовать как попытку чуть ли не свержения власти.Вполне логично, что сейчас Служба безопасности Украины (СБУ) фабрикует Кириллу соответствующие уголовные дела. В течение трех суток они должны определиться, какие статьи будут инкриминировать Кириллу, и в суде избрать ему меру пресечения.Поэтому сейчас мы стараемся, чтобы наш адвокат попал к Кириллу до этого суда и присутствовал на заседании в суде. Мы привлечем и ОБСЕ, и другие организаций, чтобы они также мониторили это фейковое уголовное дело и фиксировали, чтобы с Кириллом ничего не случилось. Его жизни сейчас может угрожать опасность.— Как вы считаете, задержание Кирилла в Европе может быть связано с попытками Зеленского расстроить переговоры России и США по мирному урегулированию украинского конфликта? То есть, это могут быть провокации киевского режима?— К сожалению, сейчас, во время переговоров между США и Россией, режим Зеленского в агонии начинает кидать людей на какие-то контрнаступления. Последнее мы видели в Белгородской области.И, конечно, сейчас начинается очень горячая фаза политических репрессий. Потому что скорее всего уже есть информация, что готовится избирательная компания [на Украине]. Сейчас режиму Зеленского важно показать, что всех, кто выступит против него на выборах, ждёт тюрьма или смерть.Поэтому дело Кирилла, которого Зеленскому удалось заполучить с помощью Польши, может быть показательной историей на упреждение всем остальным.А тем временем на Украине активизировалась оппозиция. Каковы шансы Порошенко и Тимошенко в случае выборов и кого поддержат США и Европа, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Бывалый против нувориша. Дмитрий Выдрин о том, кого на Украине в случае выборов поддержат США и Европа.

https://ukraina.ru/20230309/1044224356.html

https://ukraina.ru/20250331/1062191500.html

https://ukraina.ru/20250327/1062092873.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, кирилл молчанов, правозащитники, германия, бундестаг, владимир зеленский, польша, украина, киев, арест, преследование, перемирие, переговоры, репрессии