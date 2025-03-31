Дмитрий Василец об аресте политолога Молчанова: Польша угодила Зеленскому и выступила против Бундестага - 31.03.2025 Украина.ру
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Дмитрий Василец об аресте политолога Молчанова: Польша угодила Зеленскому и выступила против Бундестага
Дмитрий Василец об аресте политолога Молчанова: Польша угодила Зеленскому и выступила против Бундестага - 31.03.2025 Украина.ру
Дмитрий Василец об аресте политолога Молчанова: Польша угодила Зеленскому и выступила против Бундестага
Сейчас режиму Зеленского важно показать, что всех, кто выступит против него на выборах, ждёт тюрьма или смерть. Дело Кирилла Молчанова, которого Киеву удалось заполучить с помощью Польши, может стать показательной историей на упреждение всем остальным.
2025-03-31T18:12
2025-03-31T18:41
интервью
кирилл молчанов
правозащитники
германия
бундестаг
владимир зеленский
польша
украина
киев
арест
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал общественный деятель, глава украинской политической партии "Держава" Дмитрий Василец.Правозащитник и политолог Кирилл Молчанов, который неоднократно выступал с экспертными оценками для издания Украина.ру и других российских СМИ, арестован в Польше и депортирован в Киев. О задержании правозащитника сообщил украинский общественный деятель Дмитрий Василец в своем телеграм-канале.Он также уточнил, что Кирилл Молчанов занимался системным информированием европарламентариев и депутатов Бундестага о фактах нарушений прав человека, публично выступал на эти темы в эфирах различных СМИ, как блогер вёл канал на YouTube и в других социальных сетях. Депутаты Бундестага в благодарность за правозащитную деятельность пригласили Молчанова в Берлин для вручения премии и гранта, а поляки выполнили запрос с Банковой, написал Василец.— Дмитрий, какая у вас была реакция на задержание Кирилла Молчанова при таких обстоятельствах?— Очевидно, что это политические репрессии, причём очень хорошо спланированные. В них принимает участие ещё и страна Евросоюза, официально это Польша.Польские правоохранители не могли не знать, что Кирилл — это политолог, правозащитник, блогер, и у него, естественно, оппозиционная риторика в отношении Зеленского. Выдача Кирилла на Украину без каких-либо возможностей апелляции — это содействие политическим репрессиям [киевского режима].По-другому мы это квалифицировать не можем, как друзья, как соратники Кирилла. В этом плане, конечно, мы будем делать все возможное, чтобы оповестить международную общественность о фактах таких репрессий. Наши адвокаты, которые находятся в том числе и в Киеве, готовят соответствующие запросы по этому делу.Также мы будем разбираться с польскими органами, которые фактически способствуют преступной деятельности и потакают политическим репрессиям [на Украине].— Как вы считаете, могла это быть заранее спланированная акция Польши и Германии?— Мы такой сценарий рассматриваем как возможный, потому что билеты для Кирилла заказывала принимающая сторона. Это немецкая правозащитная структура, фонд. Конечно, странный был маршрут из Стамбула в Польшу, и далее — в Берлин.Нам сообщают, что в этой немецкой правозащитной организации сейчас проходят якобы обыски по запросу польской полиции. После этого, сегодня [31 марта] к вечеру, немецкие менеджеры, которые занимались организацией поездки Кирилла, должны скинуть нам информацию — что от них хотели, чего искали, какие вопросы задавали.Мы не исключаем, что польские спецслужбы стараются ударить ещё и по организации, которая пригласила Кирилла, и по людям из Бундестага и Европарламента, которые были заинтересованы в поездке Кирилла в Берлин.— Какие есть юридические основания для задержания Кирилла Молчанова?— Юридических оснований для выдачи Кирилла режиму Зеленского у польской стороны не было. Кирилл является оппозиционным публичным деятелем и, согласно международным конвенциям и здравому смыслу, такие действия абсолютно противоречат всем правовым документам.Плюс, Кирилл прекрасно понимал, что его ждёт в режиме Зеленского на Украине, поэтому он, конечно, просил в польском суде и политического убежища, и возможности это дело оспорить, но ему просто отказали в базовых правах человека. Это нарушение закона с польской стороны.— Какие последствия могут быть у задержания Кирилла Молчанова и переправки его в Киев?— Кирилл — публичный человек. Он вёл свой YouTube-канал, регулярно выступал на различных европейских и российских каналах. Режим Зеленского будет сейчас все это трактовать как попытку чуть ли не свержения власти.Вполне логично, что сейчас Служба безопасности Украины (СБУ) фабрикует Кириллу соответствующие уголовные дела. В течение трех суток они должны определиться, какие статьи будут инкриминировать Кириллу, и в суде избрать ему меру пресечения.Поэтому сейчас мы стараемся, чтобы наш адвокат попал к Кириллу до этого суда и присутствовал на заседании в суде. Мы привлечем и ОБСЕ, и другие организаций, чтобы они также мониторили это фейковое уголовное дело и фиксировали, чтобы с Кириллом ничего не случилось. Его жизни сейчас может угрожать опасность.— Как вы считаете, задержание Кирилла в Европе может быть связано с попытками Зеленского расстроить переговоры России и США по мирному урегулированию украинского конфликта? То есть, это могут быть провокации киевского режима?— К сожалению, сейчас, во время переговоров между США и Россией, режим Зеленского в агонии начинает кидать людей на какие-то контрнаступления. Последнее мы видели в Белгородской области.И, конечно, сейчас начинается очень горячая фаза политических репрессий. Потому что скорее всего уже есть информация, что готовится избирательная компания [на Украине]. Сейчас режиму Зеленского важно показать, что всех, кто выступит против него на выборах, ждёт тюрьма или смерть.Поэтому дело Кирилла, которого Зеленскому удалось заполучить с помощью Польши, может быть показательной историей на упреждение всем остальным.А тем временем на Украине активизировалась оппозиция. Каковы шансы Порошенко и Тимошенко в случае выборов и кого поддержат США и Европа, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Бывалый против нувориша. Дмитрий Выдрин о том, кого на Украине в случае выборов поддержат США и Европа.
https://ukraina.ru/20230309/1044224356.html
https://ukraina.ru/20250331/1062191500.html
https://ukraina.ru/20250327/1062092873.html
германия
польша
украина
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, кирилл молчанов, правозащитники, германия, бундестаг, владимир зеленский, польша, украина, киев, арест, преследование, перемирие, переговоры, репрессии
Интервью, Кирилл Молчанов, правозащитники, Германия, Бундестаг, Владимир Зеленский, Польша, Украина, Киев, арест, преследование, перемирие, переговоры, репрессии

Дмитрий Василец об аресте политолога Молчанова: Польша угодила Зеленскому и выступила против Бундестага

18:12 31.03.2025 (обновлено: 18:41 31.03.2025)
 
© commons.wikimedia.org / AlfaDesignДмитрий Василец интервью
Дмитрий Василец интервью - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© commons.wikimedia.org / AlfaDesign
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Сейчас режиму Зеленского важно показать, что всех, кто выступит против него на выборах, ждёт тюрьма или смерть. Дело Кирилла Молчанова, которого Киеву удалось заполучить с помощью Польши, может стать показательной историей на упреждение всем остальным.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал общественный деятель, глава украинской политической партии "Держава" Дмитрий Василец.
Правозащитник и политолог Кирилл Молчанов, который неоднократно выступал с экспертными оценками для издания Украина.ру и других российских СМИ, арестован в Польше и депортирован в Киев. О задержании правозащитника сообщил украинский общественный деятель Дмитрий Василец в своем телеграм-канале.
Он также уточнил, что Кирилл Молчанов занимался системным информированием европарламентариев и депутатов Бундестага о фактах нарушений прав человека, публично выступал на эти темы в эфирах различных СМИ, как блогер вёл канал на YouTube и в других социальных сетях. Депутаты Бундестага в благодарность за правозащитную деятельность пригласили Молчанова в Берлин для вручения премии и гранта, а поляки выполнили запрос с Банковой, написал Василец.
— Дмитрий, какая у вас была реакция на задержание Кирилла Молчанова при таких обстоятельствах?
— Очевидно, что это политические репрессии, причём очень хорошо спланированные. В них принимает участие ещё и страна Евросоюза, официально это Польша.
Польские правоохранители не могли не знать, что Кирилл — это политолог, правозащитник, блогер, и у него, естественно, оппозиционная риторика в отношении Зеленского. Выдача Кирилла на Украину без каких-либо возможностей апелляции — это содействие политическим репрессиям [киевского режима].
Дмитрий Василец - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
9 марта 2023, 15:36
Василец Дмитрий: кто онГлава политической партии "Держава"
По-другому мы это квалифицировать не можем, как друзья, как соратники Кирилла. В этом плане, конечно, мы будем делать все возможное, чтобы оповестить международную общественность о фактах таких репрессий. Наши адвокаты, которые находятся в том числе и в Киеве, готовят соответствующие запросы по этому делу.
Также мы будем разбираться с польскими органами, которые фактически способствуют преступной деятельности и потакают политическим репрессиям [на Украине].
— Как вы считаете, могла это быть заранее спланированная акция Польши и Германии?
— Мы такой сценарий рассматриваем как возможный, потому что билеты для Кирилла заказывала принимающая сторона. Это немецкая правозащитная структура, фонд. Конечно, странный был маршрут из Стамбула в Польшу, и далее — в Берлин.
Нам сообщают, что в этой немецкой правозащитной организации сейчас проходят якобы обыски по запросу польской полиции. После этого, сегодня [31 марта] к вечеру, немецкие менеджеры, которые занимались организацией поездки Кирилла, должны скинуть нам информацию — что от них хотели, чего искали, какие вопросы задавали.
Мы не исключаем, что польские спецслужбы стараются ударить ещё и по организации, которая пригласила Кирилла, и по людям из Бундестага и Европарламента, которые были заинтересованы в поездке Кирилла в Берлин.
Кирилл Молчанов - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
17:45
Украинского правозащитника Молчанова арестовали в Польше и депортировали в Киев Украинского правозащитника и политолога Кирилла Молчанова арестовали в Польше, а после депортировали в Киев. Об этом 31 марта написал украинский общественный деятель Дмитрий Василец в своем Телеграм-канале
— Какие есть юридические основания для задержания Кирилла Молчанова?
— Юридических оснований для выдачи Кирилла режиму Зеленского у польской стороны не было. Кирилл является оппозиционным публичным деятелем и, согласно международным конвенциям и здравому смыслу, такие действия абсолютно противоречат всем правовым документам.
Плюс, Кирилл прекрасно понимал, что его ждёт в режиме Зеленского на Украине, поэтому он, конечно, просил в польском суде и политического убежища, и возможности это дело оспорить, но ему просто отказали в базовых правах человека. Это нарушение закона с польской стороны.
— Какие последствия могут быть у задержания Кирилла Молчанова и переправки его в Киев?
— Кирилл — публичный человек. Он вёл свой YouTube-канал, регулярно выступал на различных европейских и российских каналах. Режим Зеленского будет сейчас все это трактовать как попытку чуть ли не свержения власти.
Вполне логично, что сейчас Служба безопасности Украины (СБУ) фабрикует Кириллу соответствующие уголовные дела. В течение трех суток они должны определиться, какие статьи будут инкриминировать Кириллу, и в суде избрать ему меру пресечения.
Поэтому сейчас мы стараемся, чтобы наш адвокат попал к Кириллу до этого суда и присутствовал на заседании в суде. Мы привлечем и ОБСЕ, и другие организаций, чтобы они также мониторили это фейковое уголовное дело и фиксировали, чтобы с Кириллом ничего не случилось. Его жизни сейчас может угрожать опасность.
Тимофей Ермаков
27 марта, 14:54
Тимофей Ермаков: Когда-нибудь мы расскажем не только о погибших военкорах, но и обо всех павших бойцахТеррористическое воздействие Украины как раз направлено на то, чтобы мы прекратили информационное освещение СВО, а потом впали в состоянии апатии и паники. Этого допустить нельзя, уверен военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
— Как вы считаете, задержание Кирилла в Европе может быть связано с попытками Зеленского расстроить переговоры России и США по мирному урегулированию украинского конфликта? То есть, это могут быть провокации киевского режима?
— К сожалению, сейчас, во время переговоров между США и Россией, режим Зеленского в агонии начинает кидать людей на какие-то контрнаступления. Последнее мы видели в Белгородской области.
И, конечно, сейчас начинается очень горячая фаза политических репрессий. Потому что скорее всего уже есть информация, что готовится избирательная компания [на Украине]. Сейчас режиму Зеленского важно показать, что всех, кто выступит против него на выборах, ждёт тюрьма или смерть.
Поэтому дело Кирилла, которого Зеленскому удалось заполучить с помощью Польши, может быть показательной историей на упреждение всем остальным.
А тем временем на Украине активизировалась оппозиция. Каковы шансы Порошенко и Тимошенко в случае выборов и кого поддержат США и Европа, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Бывалый против нувориша. Дмитрий Выдрин о том, кого на Украине в случае выборов поддержат США и Европа.
 
ИнтервьюКирилл МолчановправозащитникиГерманияБундестагВладимир ЗеленскийПольшаУкраинаКиеварестпреследованиеперемириепереговорырепрессии
 
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