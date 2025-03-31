https://ukraina.ru/20250331/1062172169.html

Одновременно ведет три сражения: Полищук о том, как Лапин держит в напряжении все Северное направление

Одновременно ведет три сражения: Полищук о том, как Лапин держит в напряжении все Северное направление - 31.03.2025 Украина.ру

Одновременно ведет три сражения: Полищук о том, как Лапин держит в напряжении все Северное направление

Что касается группировки "Север", то в ней прекрасен сам ее командующий – генерал-полковник Александр Лапин, который ведет одновременно три сражения и держит в напряжении все Северное направление. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2025-03-31T19:45

2025-03-31T19:45

2025-03-31T19:45

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О перспективах "Севера" и дальнейших планах высшего командования говорить пока сложно. Но Лапин, не имея каких-то кардинальных продвижений на Сумы и Харьков, уже держит в напряжении все Северное направление противника, он выполняет огромную работу, рассказал эксперт.Что касается группировки "Север", то в ней прекрасен сам ее командующий – генерал Лапин, который одновременно ведет три сражения, указал собеседник Украина.ру.В годы Великой Отечественной войны, когда какая-то группировка одерживала крупную победу на одном участке, в таких случаях поступали просто. Её без всяких колебаний демонтировали и отправляли на более перспективные направления, сообщил историк.По мнению эксперта, нельзя повсюду на фронте "таскать" за собой какую-то одну группировку, потому что она будет под пристальным вниманием врага. "Полководческое искусство как раз и заключается в том, чтобы быстро формировать ударные соединения на ключевых направлениях, которые появляются из ниоткуда и наносят противнику сокрушительное поражение", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.О ситуации на Украине — в материале Павла Котова "Украина за неделю. Зеленский как ребенок, США ужесточают условия сделки".

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