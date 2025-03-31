Одновременно ведет три сражения: Полищук о том, как Лапин держит в напряжении все Северное направление
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Что касается группировки "Север", то в ней прекрасен сам ее командующий – генерал-полковник Александр Лапин, который ведет одновременно три сражения и держит в напряжении все Северное направление. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Что касается группировки "Север", то в ней прекрасен сам ее командующий – генерал Лапин, который одновременно ведет три сражения, указал собеседник Украина.ру.
"Он зачищает остатки Суджанской группировки ВСУ. Он зашел в Сумскую область. Он отражает контратаки врага в Краснояружском районе. Ему не позавидуешь. Но, зная его внутренний стержень, думаю, что все у него будет нормально", — подчеркнул Полищук.
В годы Великой Отечественной войны, когда какая-то группировка одерживала крупную победу на одном участке, в таких случаях поступали просто. Её без всяких колебаний демонтировали и отправляли на более перспективные направления, сообщил историк.
По мнению эксперта, нельзя повсюду на фронте "таскать" за собой какую-то одну группировку, потому что она будет под пристальным вниманием врага.
"Полководческое искусство как раз и заключается в том, чтобы быстро формировать ударные соединения на ключевых направлениях, которые появляются из ниоткуда и наносят противнику сокрушительное поражение", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.
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