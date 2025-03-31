Одновременно ведет три сражения: Полищук о том, как Лапин держит в напряжении все Северное направление - 31.03.2025 Украина.ру
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Одновременно ведет три сражения: Полищук о том, как Лапин держит в напряжении все Северное направление
Одновременно ведет три сражения: Полищук о том, как Лапин держит в напряжении все Северное направление - 31.03.2025 Украина.ру
Одновременно ведет три сражения: Полищук о том, как Лапин держит в напряжении все Северное направление
Что касается группировки "Север", то в ней прекрасен сам ее командующий – генерал-полковник Александр Лапин, который ведет одновременно три сражения и держит в напряжении все Северное направление. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2025-03-31T19:45
2025-03-31T19:45
новости
сумы
харьков
сумская область
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белгородская область
вов
сво
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О перспективах "Севера" и дальнейших планах высшего командования говорить пока сложно. Но Лапин, не имея каких-то кардинальных продвижений на Сумы и Харьков, уже держит в напряжении все Северное направление противника, он выполняет огромную работу, рассказал эксперт.Что касается группировки "Север", то в ней прекрасен сам ее командующий – генерал Лапин, который одновременно ведет три сражения, указал собеседник Украина.ру.В годы Великой Отечественной войны, когда какая-то группировка одерживала крупную победу на одном участке, в таких случаях поступали просто. Её без всяких колебаний демонтировали и отправляли на более перспективные направления, сообщил историк.По мнению эксперта, нельзя повсюду на фронте "таскать" за собой какую-то одну группировку, потому что она будет под пристальным вниманием врага. "Полководческое искусство как раз и заключается в том, чтобы быстро формировать ударные соединения на ключевых направлениях, которые появляются из ниоткуда и наносят противнику сокрушительное поражение", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.О ситуации на Украине — в материале Павла Котова "Украина за неделю. Зеленский как ребенок, США ужесточают условия сделки".
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харьков
сумская область
курская область
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новости, сумы, харьков, сумская область, север, курская область, белгород, белгородская область, вов, сво, спецоперация, наступление, украина.ру, украина
Новости, Сумы, Харьков, Сумская область, север, Курская область, Белгород, Белгородская область, ВОВ, СВО, Спецоперация, наступление, Украина.ру, Украина

Одновременно ведет три сражения: Полищук о том, как Лапин держит в напряжении все Северное направление

19:45 31.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Что касается группировки "Север", то в ней прекрасен сам ее командующий – генерал-полковник Александр Лапин, который ведет одновременно три сражения и держит в напряжении все Северное направление. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
О перспективах "Севера" и дальнейших планах высшего командования говорить пока сложно. Но Лапин, не имея каких-то кардинальных продвижений на Сумы и Харьков, уже держит в напряжении все Северное направление противника, он выполняет огромную работу, рассказал эксперт.
Что касается группировки "Север", то в ней прекрасен сам ее командующий – генерал Лапин, который одновременно ведет три сражения, указал собеседник Украина.ру.
"Он зачищает остатки Суджанской группировки ВСУ. Он зашел в Сумскую область. Он отражает контратаки врага в Краснояружском районе. Ему не позавидуешь. Но, зная его внутренний стержень, думаю, что все у него будет нормально", — подчеркнул Полищук.
В годы Великой Отечественной войны, когда какая-то группировка одерживала крупную победу на одном участке, в таких случаях поступали просто. Её без всяких колебаний демонтировали и отправляли на более перспективные направления, сообщил историк.
По мнению эксперта, нельзя повсюду на фронте "таскать" за собой какую-то одну группировку, потому что она будет под пристальным вниманием врага.
"Полководческое искусство как раз и заключается в том, чтобы быстро формировать ударные соединения на ключевых направлениях, которые появляются из ниоткуда и наносят противнику сокрушительное поражение", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Украине — в материале Павла Котова "Украина за неделю. Зеленский как ребенок, США ужесточают условия сделки".
Ростислав Ищенко интервью
07:00
Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от УкраиныУкраине достаточно жестко отказываться выполнять условия соглашения между Россией и США, потому что это не США присутствуют на поле боя. И тогда переговоры будут сорваны без всяких сложных планов. Евросоюз Украину будет в этом поддерживать, давать деньги, посылать войска. Они создадут видимость общеевропейской войны с Россией.
 
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20:00Залужного "списали", участие Зеленского — под вопросом: политолог про ситуацию с выборами на Украине
19:45Одновременно ведет три сражения: Полищук о том, как Лапин держит в напряжении все Северное направление
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