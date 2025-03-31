https://ukraina.ru/20250331/1062188278.html

Украина хочет выиграть время: эксперт рассказал, как ГВ "Север" вытягивает на себя ударные части ВСУ

Украина хочет выиграть время: эксперт рассказал, как ГВ "Север" вытягивает на себя ударные части ВСУ - 31.03.2025 Украина.ру

Украина хочет выиграть время: эксперт рассказал, как ГВ "Север" вытягивает на себя ударные части ВСУ

Украина еще с начала курской авантюры летом 2024 года разбивает об Лапина штурмовые части и кучу бронетехники. Группировку "Север" создавали именно для того, чтобы она принимала на себя эти удары и перемалывала украинские части. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2025-03-31T19:20

2025-03-31T19:20

2025-03-31T19:20

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Сейчас командующий ГВ "Север" генерал-полковник Александр Лапин делает то, что должна была делать его группировка еще в мае 2024 года, когда она пошла в наступление на Волчанск, отметил эксперт. Подразделения "Севера" вытягивают на себя ударные части ВСУ, за счет этого облегчая положение ВС РФ на других направлениях, добавил Полищук.Украина еще с начала курской авантюры летом 2024 года "разбивает об Лапина" штурмовые части и кучу бронетехники, отметил эксперт. Именно потому, что Лапин наступает хорошо. Из-за этого противнику приходится тратить кучу ресурсов, указал он.Никто не говорит, что удары ВСУ не тормозят Лапина. Но группировку "Север" создавали именно для того, чтобы она принимала на себя эти удары и перемалывала украинские части, считает эксперт.То есть "Север" создает угрозу для Сум и Харькова, чтобы Украина перебрасывала туда резервы, там самым облегчая положение российских войск в Донбассе, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты переговорного процесса и ситуации в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Богатырев: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до Днепра" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250331/1062164393.html

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