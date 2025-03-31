Украина хочет выиграть время: эксперт рассказал, как ГВ "Север" вытягивает на себя ударные части ВСУ
Украина еще с начала курской авантюры летом 2024 года разбивает об Лапина штурмовые части и кучу бронетехники. Группировку "Север" создавали именно для того, чтобы она принимала на себя эти удары и перемалывала украинские части. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Сейчас командующий ГВ "Север" генерал-полковник Александр Лапин делает то, что должна была делать его группировка еще в мае 2024 года, когда она пошла в наступление на Волчанск, отметил эксперт.
Подразделения "Севера" вытягивают на себя ударные части ВСУ, за счет этого облегчая положение ВС РФ на других направлениях, добавил Полищук.
Украина еще с начала курской авантюры летом 2024 года "разбивает об Лапина" штурмовые части и кучу бронетехники, отметил эксперт. Именно потому, что Лапин наступает хорошо. Из-за этого противнику приходится тратить кучу ресурсов, указал он.
"Естественно, ВСУ атакуют Лапина, чтобы выиграть время. Эта вермахтовская тактика постоянных контрударов никуда не делась. Только вермахт мог себе это позволить, потому что у него был 8-й авиационный корпус в виде Юнкерсов-87, много "Тигров" и подготовленный личный состав", — подчеркнул Полищук.
Никто не говорит, что удары ВСУ не тормозят Лапина. Но группировку "Север" создавали именно для того, чтобы она принимала на себя эти удары и перемалывала украинские части, считает эксперт.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты переговорного процесса и ситуации в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Богатырев: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до Днепра" на сайте Украина.ру.