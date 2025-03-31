https://ukraina.ru/20250331/1062187513.html

"Водородные бомбы сожгут всех заживо". Британцы боятся последствий своей политики

"Водородные бомбы сожгут всех заживо". Британцы боятся последствий своей политики - 31.03.2025 Украина.ру

"Водородные бомбы сожгут всех заживо". Британцы боятся последствий своей политики

Агрессивная риторика британского премьер-министра Кира Стармера, который едва ли не ежедневно обещает послать на Украину самолеты, флот и сухопутные силы – для спасения нелегитимного режима Зеленского – начинает вызывать у его соотечественников серьезные опасения.

2025-03-31T19:13

2025-03-31T19:13

2025-03-31T19:13

эксклюзив

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кир стармер

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Таблоид Daily Mail – самая высокотиражная газета Великобритании – опубликовал колонку под заголовком "Воинственный ястреб Кир Стармер ведет нас к ядерному конфликту". Она предупреждает о том, что отправка вооруженного контингента на Украину грозит британцам полным уничтожением."Сегодня ядерная война гораздо вероятнее, чем раньше. Новоиспеченный подстрекатель Кир Стармер должен отдавать себе в этом отчет.В молодости, во время Холодной войны, Кир был пацифистом и сторонником мира. Однако сейчас он всерьез хочет отправить жалкие остатки наших войск на Украину, что тут же станет поводом для войны с Россией.Москва ни при каких обстоятельствах не потерпит открытого размещения в этой стране сил НАТО. Как США не потерпят китайских войск в Мексике, а мы – российские бомбардировщики в Ирландии. Этому просто не бывать", – пишет автор этого текста, авторитетный британский журналист Питер Хитченс.О его фигуре стоит сказать особо. Хитченс многие годы работал в различных странах – включая США, Россию, Китай, Канаду, Японию, Южную и Северную Корею, ЮАР, Турцию, Украину, Сомали и Ирак. Он по праву считается на Западе одним из наиболее известных репортеров своей эпохи. Кроме того, этот корреспондент успел побывать в партийных рядах лейбористов и консерваторов – однако со временем разочаровался в стратегии британской элиты.Статья Хитченса описывает чудовищные последствия авантюрной и провокационной политики британского кабинета, задаваясь вопросом – во имя чего ставится на кон само существование Великобритании и его жителей?"Если вы видели фильмы о Терминаторе, вы, вероятно, знаете, что в такой войне водородные бомбы сожгут нас всех заживо и превратят наши города в воронки… Русских труднее поразить этим оружием, чем нас, потому что их страна очень обширна.Знает ли правительство, с какими игрушками играет? Какова конкретная причина, которая оправдывает подвергание этой страны подобному риску?", – с тревогой пишет ветеран британского журнализма.Нужно понимать – Daily Mail, как и все ведущие издания Соединенного Королевства, несет прямую ответственность за разжигание русофобской истерии, разрыхляя почву для ястребов вроде Стармера.Достаточно сказать, что в этой газете постоянно публикуется консервативный экс-премьер Борис Джонсон, приложивший особенные усилия для того, чтобы максимально затянуть украинский кризис. И он каждую неделю требует на ее страницах поставлять Киеву еще больше смертоносных дальнобойных вооружений.Тем не менее, руководство издания решилось опубликовать критический материал Питера Хитченса. Вероятно, потому что оно тоже представляют себе возможные последствия ответа на британское военное вмешательство в украинскую ситуацию. И элементарно боится за свои жизни.Это подтверждает появление еще одной похожей статьи, неожиданно напечатанной в евроатлантическом журнале The Spectator, который в течение шести лет редактировал все тот же Джонсон.Заголовок текста указывает: "Миротворческий план Кира Стармера для Украины не сработает". А его автор обращается к лейбористскому правительству с призывом наконец-то услышать внешнеполитическую позицию россиян, принимая во внимание их законные интересы."Десятилетия, в течение которых Великобритания демонстрировала неспособность серьезно отнестись к предупреждениям Владимира Путина, оказались опасно контрпродуктивными.Путин ясно дал понять, что расширение НАТО на восток воспринимается как экзистенциальная угроза для России… Несмотря на это, премьер Кир Стармер упорно выступает за миротворцев НАТО на Украине – предложение, которое заведомо обречено на провал.Когда министр иностранных дел Дэвид Лэмми заявляет, что у Путина не должно быть права вето на договоренности по безопасности, он отрицает фундаментальную реальность мирных переговоров. Конечно, у Путина есть эффективное право вето: без согласия России не может быть достигнуто перемирие", – очень реалистично рассуждает на эту тему журналист Мэт Уотли.Конечно, появление таких публикаций в британской прессе не стоит сильно переоценивать.На каждую статью со взвешенной и трезвой позицией приходятся десятки или даже сотни других статей, колонок и блогов, требующих сильнее давить на русских, не считаясь с последствиями подобной политики. Потому что основные масс-медиа Соединенного Королевства отрабатывают политические заказы сверху, окончательно превратившись в рупоры пропаганды.Однако критика милитаризма британской власти отражает настроения среднестатистических подданных короля Карла III, которые совершенно не заинтересованы в крестовом походе против Москвы. Они хотели от лейбористов повышения уровня жизни, а не перспективы фатального ядерного обмена с Россией, которая ничем не угрожает жителям Лондона, Ливерпуля и Эдинбурга.Известный британский политик Джордж Гэллоуэй раскритиковал Стармера за поддержку Украины, справедливо отмечая, что большинству британцев и европейцев нет совершенно никакого дела до Зеленского и его камарильи."Премьер-министр остался практически один в Западной Европе в вопросе продолжения военной поддержки Украины", – заявил он в своем интервью, отмечая, что другие европейские страны не спешат посылать своих солдат в горнило украинского конфликта.Потому что они тоже опасаются расплаты за этот безумный шаг.На тему ввода западных миротворцев на Украину читайте материал Павла Котова "От театра политического к театру анатомическому. Живой труп "коалиции желающих" на сайте Украина.ру.

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эксклюзив, украина, кир стармер, владимир путин, нато, великобритания, россия, украина.ру, владимир зеленский