"Мы не можем вечно ждать": Сикорский рассказал, как главы МИД ЕС хотят остановить СВО - 31.03.2025 Украина.ру
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"Мы не можем вечно ждать": Сикорский рассказал, как главы МИД ЕС хотят остановить СВО
"Мы не можем вечно ждать": Сикорский рассказал, как главы МИД ЕС хотят остановить СВО - 31.03.2025 Украина.ру
"Мы не можем вечно ждать": Сикорский рассказал, как главы МИД ЕС хотят остановить СВО
Главы МИД Евросоюза предложили определить дату окончания переговоров о прекращении огня на Украине. Об этом 31 марта в Мадриде заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
2025-03-31T18:08
2025-03-31T18:08
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В столице Испании в понедельник состоялась встреча министров иностранных дел ряда стран Евросоюза, а также покинувшей его Британии и стремящейся к членству в этом союзе Украины. Министры Испании, Франции, Германии, Италии, Британии и Украины обсуждали возможность плана урегулирования украинской проблемы.В комментариях для прессы министры говорили о "мирном плане", отмечая, что и их государства продолжат оказывать военную помощь нынешнему руководству Украины.Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил журналистам, что среди вопросов мадридской встречи значится размещение на Украине войск других государств. при этом он отметил, что только в Киеве должны решать, когда и в каком формате возможно такое военное присутствие."Чего точно нельзя допустить, так это чтобы Путин диктовал, кто может или не может находиться на Украине", – подчеркнул Сикорский.При этом он отметил, что до размещения иностранных военных контингентов на Украине должен быть решён вопрос прекращения огня в зоне СВО."Как собравшиеся здесь политики, мы считаем, что должна быть какая-то дата, до которой мы проводим переговоры с Россией о прекращении огня", - сказал Сикорский, выступление которого транслировало польское телевидение."Украина приняла предложения прекращения огня без условий. Мы не можем вечно ждать", - добавил польский чиновник.По словам Сикорского, США довели до России условия прекращения огня в зоне конфликта. При этом Вашингтоном, отметил глава МИД Польши, Москве были даны некие обещания.В это же время Минобороны России констатировало невыполнение Киевом условий договорённостей по прекращению ударов по энергетическим объектам. Подробности в публикации ВСУ атакуют российскую энергетику, Киев недоговороспособен – Минобороны РФ
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новости, украина, россия, киев, сикорский, мид, ес, перемирие, сво, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, международная политика
Новости, Украина, Россия, Киев, Сикорский, МИД, ЕС, перемирие, СВО, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, Международная политика

"Мы не можем вечно ждать": Сикорский рассказал, как главы МИД ЕС хотят остановить СВО

18:08 31.03.2025
 
© Украина.ру / МурзинаСикорский
Сикорский - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Украина.ру / Мурзина
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Главы МИД Евросоюза предложили определить дату окончания переговоров о прекращении огня на Украине. Об этом 31 марта в Мадриде заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
В столице Испании в понедельник состоялась встреча министров иностранных дел ряда стран Евросоюза, а также покинувшей его Британии и стремящейся к членству в этом союзе Украины. Министры Испании, Франции, Германии, Италии, Британии и Украины обсуждали возможность плана урегулирования украинской проблемы.
В комментариях для прессы министры говорили о "мирном плане", отмечая, что и их государства продолжат оказывать военную помощь нынешнему руководству Украины.
Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил журналистам, что среди вопросов мадридской встречи значится размещение на Украине войск других государств. при этом он отметил, что только в Киеве должны решать, когда и в каком формате возможно такое военное присутствие.
"Чего точно нельзя допустить, так это чтобы Путин диктовал, кто может или не может находиться на Украине", – подчеркнул Сикорский.
При этом он отметил, что до размещения иностранных военных контингентов на Украине должен быть решён вопрос прекращения огня в зоне СВО.
"Как собравшиеся здесь политики, мы считаем, что должна быть какая-то дата, до которой мы проводим переговоры с Россией о прекращении огня", - сказал Сикорский, выступление которого транслировало польское телевидение.
- РИА Новости, 1920, 27.03.2025
27 марта, 18:52
Британия анонсировала саммит желающих отправить оружие на УкраинуКонтактная группа по милитаризации Украины ("формат Рамштайн") соберётся 11 апреля под британским председательством. Об этом на пресс-конференции по итогам парижского саммита "коалиции желающих" отправить воска на Украину заявил премьер-министр Британии Кир Стармер.
"Украина приняла предложения прекращения огня без условий. Мы не можем вечно ждать", - добавил польский чиновник.
По словам Сикорского, США довели до России условия прекращения огня в зоне конфликта. При этом Вашингтоном, отметил глава МИД Польши, Москве были даны некие обещания.
В это же время Минобороны России констатировало невыполнение Киевом условий договорённостей по прекращению ударов по энергетическим объектам. Подробности в публикации ВСУ атакуют российскую энергетику, Киев недоговороспособен – Минобороны РФ
 
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